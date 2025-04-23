Встреча Уиткоффа и Путина запланирована на пятницу, 25 апреля, - Axios

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 25 апреля.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на чиновника Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что представитель Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу",- пишет издание.

Ранее в Кремле заявляли, что ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

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