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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Встреча Уиткоффа и Путина запланирована на пятницу, 25 апреля, - Axios

Уиткофф снова встретится с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 25 апреля.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на чиновника Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что представитель Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу",- пишет издание.

Ранее в Кремле заявляли, что ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Читайте также: Уиткофф на этой неделе может посетить Москву, - помощник Путина Ушаков

Автор: 

визит (3083) путин владимир (31270) россия (95546) США (26672) Стив Уиткофф (82)


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Топ комментарии
+17
Та вже поженіться...
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23.04.2025 21:32
+7
Хвй обговорять, які області РФ повинна віддати.

Поки не побачимо цей список, розмовляти нема про що.
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23.04.2025 21:33
+7
хутіних ще багато, і всі вони п..дари
а вітьков має обслужити кожного
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23.04.2025 21:34
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Та вже поженіться...
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23.04.2025 21:32 Ответить
мир дружба і жвачка. АГент Краснов (трампон) на питання - ЧИй КРИМ? - відповів що московський
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23.04.2025 22:09 Ответить
Хвй обговорять, які області РФ повинна віддати.

Поки не побачимо цей список, розмовляти нема про що.
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23.04.2025 21:33 Ответить
Ну і навіщо всім знати воли у них секс-сешн і хто буде кого в якій позі?
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23.04.2025 21:34 Ответить
хутіних ще багато, і всі вони п..дари
а вітьков має обслужити кожного
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23.04.2025 21:34 Ответить
Портрети повернути треба, не відпрацював краснов...
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23.04.2025 21:35 Ответить
Буде просити про гарантії що росія не нападе на сша .
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23.04.2025 21:35 Ответить
довбіться хоч 24/7...пох!
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23.04.2025 21:36 Ответить
Я думаю коректніше його звати диктатором москви. що таке "рф" зараз немає єдиної точної версії в світі.
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23.04.2025 21:37 Ответить
***** *****стану
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23.04.2025 21:44 Ответить
хвилююсь, чи встигне висохнуть олія на черговому портреті трампа. Бо Рейгана вже зняли, і місце підготували.
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23.04.2025 21:38 Ответить
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d5501c7b3717dc23503c0e480947584449e1958cbef2784aba2bba11e8f07350JmltdHM9MTc0NTM2NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=18df20d9-1c1e-69ad-11db-356d1d3668ed&psq=%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0+%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82%d0%b0%d0%bc+%d0%b2%d1%8b+%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c+%d0%ba%d0%b0%d0%ba+%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5&u=a1aHR0cHM6Ly9ndWZvLm1lL2RpY3QvZm9sa19waHJhc2VvbG9neS8lRDAlOUElRDAlQkUlRDElODglRDAlQkElRDAlQjBfJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUIwXyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4RiVEMSU4Ml8lRTIlODAlOTRfJUQwJUJGJUQxJTgzJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJThDXyVEMCVCNSVEMCVCMSVEMSU4MyVEMSU4MiVEMSU4MSVEMSU4RixfJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJBXyVEMSU4NSVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4RiVEMSU4Mg&ntb=1 Кошка бросила котят - пусть ******, как хотят
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23.04.2025 21:39 Ответить
голубки, млять
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23.04.2025 21:43 Ответить
не виключено,що повезе "війсковий пакет допомоги куйлу" для війни з Україною...
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23.04.2025 21:43 Ответить
********** більше по животикам хлопчиків, в з старим Вітьковим піде нижче?
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23.04.2025 21:48 Ответить
два мудлзвони...
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23.04.2025 21:43 Ответить
Будуть звіряти карти в пошуках дитячих майданчиків для обстрілу касетами?
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23.04.2025 21:48 Ответить
ЛГБТешніки смердючі.
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23.04.2025 21:51 Ответить
Чи буде Путін голити зад, чи так сойдьот? І так багато честі для американського сраколиза.
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23.04.2025 22:01 Ответить
про скифів
чи сарматів розмовляти будуть??
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23.04.2025 22:08 Ответить
стандартная формула поднебесной (ей уже более 3000 лет) :
... сидя на берегу наблюдаем как мимо нас проплывают трупы наших врагов...
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23.04.2025 22:08 Ответить
Віткоф вирішив вилизувати ***** щовечора після кожної дефекації?
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23.04.2025 22:08 Ответить
В ясна друг друга будуть смоктати.
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23.04.2025 22:25 Ответить
Передача наступного грошового траншу для Дональда-Макдональда
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23.04.2025 22:46 Ответить
Да пусть они хоть трахаются , нам наплевать на эти встречи!
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23.04.2025 23:57 Ответить
 
 