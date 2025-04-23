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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Зустріч Віткоффа й Путіна запланована на п’ятницю, 25 квітня, - Axios

Віткофф знову зустрінеться з путіним

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф має зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві в п’ятницю, 25 квітня.

Про це пише видання Axios з посиланням на посадовця Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікується, що представник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю",- пише видання.

Раніше у Кремля заявляли, що очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Читайте також: Віткофф цього тижня може відвідати Москву, - помічник Путіна Ушаков

Автор: 

візит (1588) путін володимир (23827) росія (65223) США (22861) Віткофф Стів (84)


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Топ коментарі
+17
Та вже поженіться...
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23.04.2025 21:32
+7
Хвй обговорять, які області РФ повинна віддати.

Поки не побачимо цей список, розмовляти нема про що.
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23.04.2025 21:33
+7
хутіних ще багато, і всі вони п..дари
а вітьков має обслужити кожного
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23.04.2025 21:34
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Та вже поженіться...
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23.04.2025 21:32 Відповісти
мир дружба і жвачка. АГент Краснов (трампон) на питання - ЧИй КРИМ? - відповів що московський
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23.04.2025 22:09 Відповісти
Хвй обговорять, які області РФ повинна віддати.

Поки не побачимо цей список, розмовляти нема про що.
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23.04.2025 21:33 Відповісти
Ну і навіщо всім знати воли у них секс-сешн і хто буде кого в якій позі?
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23.04.2025 21:34 Відповісти
хутіних ще багато, і всі вони п..дари
а вітьков має обслужити кожного
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23.04.2025 21:34 Відповісти
Портрети повернути треба, не відпрацював краснов...
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23.04.2025 21:35 Відповісти
Буде просити про гарантії що росія не нападе на сша .
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23.04.2025 21:35 Відповісти
довбіться хоч 24/7...пох!
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23.04.2025 21:36 Відповісти
Я думаю коректніше його звати диктатором москви. що таке "рф" зараз немає єдиної точної версії в світі.
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23.04.2025 21:37 Відповісти
***** *****стану
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23.04.2025 21:44 Відповісти
хвилююсь, чи встигне висохнуть олія на черговому портреті трампа. Бо Рейгана вже зняли, і місце підготували.
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23.04.2025 21:38 Відповісти
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d5501c7b3717dc23503c0e480947584449e1958cbef2784aba2bba11e8f07350JmltdHM9MTc0NTM2NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=18df20d9-1c1e-69ad-11db-356d1d3668ed&psq=%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0+%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82%d0%b0%d0%bc+%d0%b2%d1%8b+%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c+%d0%ba%d0%b0%d0%ba+%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5&u=a1aHR0cHM6Ly9ndWZvLm1lL2RpY3QvZm9sa19waHJhc2VvbG9neS8lRDAlOUElRDAlQkUlRDElODglRDAlQkElRDAlQjBfJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUIwXyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4RiVEMSU4Ml8lRTIlODAlOTRfJUQwJUJGJUQxJTgzJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJThDXyVEMCVCNSVEMCVCMSVEMSU4MyVEMSU4MiVEMSU4MSVEMSU4RixfJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJBXyVEMSU4NSVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4RiVEMSU4Mg&ntb=1 Кошка бросила котят - пусть ******, как хотят
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23.04.2025 21:39 Відповісти
голубки, млять
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23.04.2025 21:43 Відповісти
не виключено,що повезе "війсковий пакет допомоги куйлу" для війни з Україною...
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23.04.2025 21:43 Відповісти
********** більше по животикам хлопчиків, в з старим Вітьковим піде нижче?
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23.04.2025 21:48 Відповісти
два мудлзвони...
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23.04.2025 21:43 Відповісти
Будуть звіряти карти в пошуках дитячих майданчиків для обстрілу касетами?
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23.04.2025 21:48 Відповісти
ЛГБТешніки смердючі.
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23.04.2025 21:51 Відповісти
Чи буде Путін голити зад, чи так сойдьот? І так багато честі для американського сраколиза.
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23.04.2025 22:01 Відповісти
про скифів
чи сарматів розмовляти будуть??
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23.04.2025 22:08 Відповісти
стандартная формула поднебесной (ей уже более 3000 лет) :
... сидя на берегу наблюдаем как мимо нас проплывают трупы наших врагов...
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23.04.2025 22:08 Відповісти
Віткоф вирішив вилизувати ***** щовечора після кожної дефекації?
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23.04.2025 22:08 Відповісти
В ясна друг друга будуть смоктати.
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23.04.2025 22:25 Відповісти
Передача наступного грошового траншу для Дональда-Макдональда
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23.04.2025 22:46 Відповісти
Да пусть они хоть трахаются , нам наплевать на эти встречи!
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23.04.2025 23:57 Відповісти
 
 