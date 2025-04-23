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Зустріч Віткоффа й Путіна запланована на п’ятницю, 25 квітня, - Axios
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф має зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві в п’ятницю, 25 квітня.
Про це пише видання Axios з посиланням на посадовця Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Очікується, що представник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю",- пише видання.
Раніше у Кремля заявляли, що очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.
Топ коментарі
+17 Andrew Moon
показати весь коментар23.04.2025 21:32
+7 Герхард
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+7 Ksenia VB
показати весь коментар23.04.2025 21:34
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Поки не побачимо цей список, розмовляти нема про що.
а вітьков має обслужити кожного
чи сарматів розмовляти будуть??
... сидя на берегу наблюдаем как мимо нас проплывают трупы наших врагов...