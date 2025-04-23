Зустріч Віткоффа й Путіна запланована на п’ятницю, 25 квітня, - Axios

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф має зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві в п’ятницю, 25 квітня.

Про це пише видання Axios з посиланням на посадовця Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікується, що представник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю",- пише видання.

Раніше у Кремля заявляли, що очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

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