Віткофф прибув до Москви, - росЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Москви.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Літак з Віткоффом, який вилетів з Маямі, приземлився в московському аеропорту "Внуково".

Раніше у Кремлі заявляли, що очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Він, за даними ЗМІ, зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.

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