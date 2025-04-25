Віткофф прибув до Москви, - росЗМІ
Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Москви.
Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Літак з Віткоффом, який вилетів з Маямі, приземлився в московському аеропорту "Внуково".
Раніше у Кремлі заявляли, що очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.
Він, за даними ЗМІ, зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.
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За словами Чалого - всі статки вітькофа зароблені , так би мовити - не зовсім законними способами .
Його підозрювали у відмиванні грошей через свої казіно , у зв'язках з мафією , у шахрайських оборудках і тд. і тп. . Але у того фріка міцні зв'язки серед впливових політиків і бізнесменів , тому йому вдавалося виходити сухим з води . А тепер він і взагалі - довірене лице самого сЦаря Америки .