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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф прибув до Москви, - росЗМІ

Стів Віткофф прибув до Москви 25 квітня 2025 року

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Москви.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Літак з Віткоффом, який вилетів з Маямі, приземлився в московському аеропорту "Внуково".

Раніше у Кремлі заявляли, що очікують візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви цього тижня.

Він, за даними ЗМІ, зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте: Путін запропонував заморозити фронт в Україні на поточній лінії для досягнення мирної угоди, - FT

Автор: 

росія (65244) США (22890) Віткофф Стів (89)


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Топ коментарі
+14
Да уже пусть купит квартиру под Сызранью или в Воркуте, чтоб не тратится на проезд ...
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25.04.2025 11:35
+9
Мабуть йому сподобався *********** прутень
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25.04.2025 11:35
+8
Як тільки ця паскуда їде в москву чекай чергового терору рашиських варварів проти мирних громадян.
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25.04.2025 11:50
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ото б зараз удар по кремлю...
мрії божевільного...
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25.04.2025 11:34 Відповісти
Приперся рижий шакал на сходняк до парашинських гієн.
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25.04.2025 11:37 Відповісти
голубки, млять..
більш точно
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25.04.2025 11:38 Відповісти
Да уже пусть купит квартиру под Сызранью или в Воркуте, чтоб не тратится на проезд ...
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25.04.2025 11:35 Відповісти
В Воркуті навіть купувати не треба. Там тих квартир... навіть з ******* та книжками. Але, Вітьку вони навряд чи сподобаються. )))

https://youtu.be/73j0wIVnzgw ВОРКУТА. ГУЛАГ НАШИХ ДНЕЙ
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25.04.2025 12:54 Відповісти
На Донбасі краще.
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25.04.2025 13:33 Відповісти
Мабуть йому сподобався *********** прутень
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25.04.2025 11:35 Відповісти
Хіба що мемуари про нього 😂
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25.04.2025 11:43 Відповісти
Цікаво, вазелін із собою привіз чи на місці видадуть?
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25.04.2025 12:28 Відповісти
На поклон до хазяїна?
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25.04.2025 11:37 Відповісти
у персиковому костюмі прям женіх. ті зустрічі з путіним призведуть до весілля.
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26.04.2025 03:35 Відповісти
Готуємося до масштабного розстрілу цивільних після його відїзду
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25.04.2025 11:37 Відповісти
На инструктаж, за Путиными хотелками, прилетел, старый хер..
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25.04.2025 11:37 Відповісти
Оце й є справжній Краснов , котрий возить депеші від кремлівського хазяїна своєму підопічному гольфпартнеру Фредовичу
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25.04.2025 11:38 Відповісти
Гольфенпюрер Трамп.
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25.04.2025 11:46 Відповісти
годі вже нести маячню про краснова, кремлівських хозяїв і т.і. в рудої потвори единий бог та хозяїн це гроші! тому плати та роби що заманеться, хоч немовлят смаж, поки платиш... Україна не платить але ж він знає там велика корупція, значить це вияв неповаги!.. і без костюму приперся і дякую не казав... натомість ***** виявив велику повагу а обіцяє ще більше!
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25.04.2025 13:53 Відповісти
Трампівський халоп апять прілєтєл біть чєлом к расєйскаму сцарю-епічно...
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25.04.2025 11:45 Відповісти
Як тільки ця паскуда їде в москву чекай чергового терору рашиських варварів проти мирних громадян.
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25.04.2025 11:50 Відповісти
Може привозить карти дитячих майданчиків, лікарень і учбових закладів пуйлу, аби той знав де збирати криваві жертви для трампа, рубіо, венса і маска?
Реальна потвора
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25.04.2025 11:59 Відповісти
будуть вирішувати який штат американці віддадуть першим. В них їх багато. Одним менше ніхто і не побачить
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25.04.2025 11:50 Відповісти
Щоб цей старий фашист не долетів коли буде повертатися.
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25.04.2025 11:55 Відповісти
американці АСТАНАВІТЕСЬ бо у кацапів очко затягнеться від вашого язика....
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25.04.2025 11:57 Відповісти
Рука на серці, х#й в дупі
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25.04.2025 12:02 Відповісти
Обговорювати візит фредовича на шоу побєдобєсія?
Чи новий гольф-майданчик на кривавому цвинтарі моськи?
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25.04.2025 12:03 Відповісти
Витькофф поехал согласовывать с Писькоффым интерьер нового рускамирского ресторана "У *****" на набережной Брайтон-бич .
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25.04.2025 12:12 Відповісти
зі своїм вазіліном
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25.04.2025 12:12 Відповісти
🔥Мінус москалик: під москвою в Балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу зс рф Ярослава Москалика.
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25.04.2025 12:14 Відповісти
У Криму БПЛА прилетів прямісінько по будинку заступника голови Чечні Мурада Саїдова
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25.04.2025 12:15 Відповісти
У липецький волості збираються будувати містечки-гетто для в...бивців з есвео, вітьок схоже в долю зайти бажає.
Будуватимуть зони " трамп-есвео"?
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25.04.2025 12:23 Відповісти
давно не сосав?
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25.04.2025 12:24 Відповісти
хай путін подарує йому у знак вдячності ще одне верблюже пальто. А може навіть і два - друге для трампа. Будуть у Мар-а-Лаго у них взимку у гольф грати.
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25.04.2025 12:24 Відповісти
Колишній посол України в США Чалий розповідав колись що вся Америка чудово знає хто такий цей вітькоф . У нього в башці лише - гроші , гроші , і ще раз гроші . Його цікавить тільки це , на все інше йому глибоко начхати . А політика його ніколи не цікавила . Тому ***** не важко було купити такого жадібного до грошей ***** - солодкими обіцянками вигідних бізнеспроектів на болотах ..
За словами Чалого - всі статки вітькофа зароблені , так би мовити - не зовсім законними способами .
Його підозрювали у відмиванні грошей через свої казіно , у зв'язках з мафією , у шахрайських оборудках і тд. і тп. . Але у того фріка міцні зв'язки серед впливових політиків і бізнесменів , тому йому вдавалося виходити сухим з води . А тепер він і взагалі - довірене лице самого сЦаря Америки .
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25.04.2025 12:26 Відповісти
Никас Сафронов уже наверное задолбался картиты ему рисовать в подарок.
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25.04.2025 12:35 Відповісти
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25.04.2025 12:37 Відповісти
Уиткоффе ему и уитчая!
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25.04.2025 12:43 Відповісти
Підари знову обійдуться у кремлі.
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25.04.2025 12:44 Відповісти
Чмо не гірше свого шефа. До Лондона не доїхав. Грошей на квиток не вистачило. А цапи проплатили в обидва боки. Ще й "тормозок" на зворотній шлях пообіцяли. Тільки чи донесе?
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25.04.2025 13:09 Відповісти
приїхав соснуть в *****
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25.04.2025 13:22 Відповісти
... соромно за Америку
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25.04.2025 13:41 Відповісти
Этот еврей знает толк в вылизывании задниц. Трамп поэтому Витька ценит. Путин даже зад брить не будет.
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25.04.2025 13:44 Відповісти
 
 