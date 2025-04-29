Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту, - Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін не погодився на пропозицію спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа щодо припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Путін наполягає на тому, що Росія повинна взяти під контроль чотири регіони України, які вона не повністю окупувала, як частину будь-якої угоди про припинення війни.
Видання додає, що ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню і остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі щодо відсутності прогресу в переговорах.
Джерела Bloomberg розповіли, що Віткофф намагався переконати Путіна, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту, під час тривалих переговорів у Кремлі в п'ятницю. Натомість, за їхніми словами, російський лідер зберіг свою максималістську позицію щодо території.
Наразі переговори зайшли в глухий кут, і для подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом, сказав один із співрозмовників.
Нагадаємо, що 25 квітня спецпредставник Трампа Стіф Віткофф провів перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.
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Вписуєш килимок для собаки біля дверей у довідку ветеринара і вимагаєш віддати всю оселю.
Чарівний світ несподіваних можливостей.
Похоже , что не маскали срали в уши американцам , а американцы ссали в уши нам
Твои трамписты - это просто уличная шпана с амбициями и на понтах. Не больше.
Повторю ранее мной сказанное:
"Решение о ликвидации рф (вместе с населением) - принято". Теми, кто может и умеет. И напомню еще раз - "Их план выполняется. В точности с графиком и дедлайнами. В точности." Подробности гражданским знать не нужно.
Трамписты могут или сгинуть вместе с рф, или остаться в истории рядом с победителями. Выбор за тобой.
"Медведчук хотел быть неприлично богатым (и не только он), поэтому он брал деньги от рф и устраивал громкие публичные акции-пустышки, но они были очень шумными, и как реакция его кураторов от фсб на его акции - это ложное мнение, о, якобы поддержке рф внутри Украины, что в конечном итоге привело к краху сво".
Вот только товарищи из фсб не смогли понять, что "люди в черных костюмах" таким образом провели блестящую операцию в по внедрению в аналитические центры фсб "заведомо ложной информации", которая привела к целому рядому ошибочных решений со стороны руководства рф.
Некоторые из чекистов уже начали догадываться, куда именно они завели свою страну. Сами.
Но уже поздно. Падение последней (и самой злобной) империи уже не остановить.
Бо про це зовсім не розмовляли.
хуіткова цікавили гроші та нафта
хвуйла-зняття санкцій