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Новини Мирні перемовини Зустріч Віткоффа з Путіним Вимоги РФ щодо припинення війни
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Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту, - Bloomberg

путін

Російський диктатор Володимир Путін не погодився на пропозицію спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа щодо припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. 

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін наполягає на тому, що Росія повинна взяти під контроль чотири регіони України, які вона не повністю окупувала, як частину будь-якої угоди про припинення війни.

Видання додає, що ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню і остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі щодо відсутності прогресу в переговорах.

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Джерела Bloomberg розповіли, що Віткофф намагався переконати Путіна, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту, під час тривалих переговорів у Кремлі в п'ятницю. Натомість, за їхніми словами, російський лідер зберіг свою максималістську позицію щодо території.

Наразі переговори зайшли в глухий кут, і для подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом, сказав один із співрозмовників.

Нагадаємо, що 25 квітня спецпредставник Трампа Стіф Віткофф провів перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.

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Автор: 

путін володимир (23846) Віткофф Стів (89) припинення вогню (169)


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Топ коментарі
+19
Відкрито нассав і насрав на пику тампона!
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29.04.2025 20:20
+6
Для подальшого прогресу в переговорах потрібен прямий контакт путлєра з Томагавком
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29.04.2025 20:22
+5
А нашо пукіну зупиняти вогонь по нинешній лінії фронту? Він помалу просувається ,день за днем,пукін бидломарафон не дивиться,тому не знає що Україна ось -ось і переможе.
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29.04.2025 20:22
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Відкрито нассав і насрав на пику тампона!
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29.04.2025 20:20 Відповісти
Золотий дощ для тампона найкраще за все
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29.04.2025 21:28 Відповісти
Я думав, він наддає перевагу жінкам...
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29.04.2025 21:43 Відповісти
А що робив там 5 годин?))підтримував аналками і оралками?)))сміття він,разом з усією їхнєю шайкою.
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29.04.2025 20:22 Відповісти
Намагався зрозуміти чи можна просто вписати Канаду та Гренландію у Конституцію США. 😁
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29.04.2025 20:26 Відповісти
Питав *****,бо в того практика вже огого(
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29.04.2025 20:32 Відповісти
Фокус-покус- битий крокус.

Вписуєш килимок для собаки біля дверей у довідку ветеринара і вимагаєш віддати всю оселю.

Чарівний світ несподіваних можливостей.
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29.04.2025 20:38 Відповісти
А нашо пукіну зупиняти вогонь по нинешній лінії фронту? Він помалу просувається ,день за днем,пукін бидломарафон не дивиться,тому не знає що Україна ось -ось і переможе.
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29.04.2025 20:22 Відповісти
в нього свій марафон є. йому в папочках приносять дані що хахли ось-ось фсьо. Взяв напівоточену Авдіївку трьома арміями і доповз до Покровська за рік - ну років через 5 точно Домбурас дотисне. А років за 20 дивись і Дніпро форсує.
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29.04.2025 20:32 Відповісти
Для подальшого прогресу в переговорах потрібен прямий контакт путлєра з Томагавком
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29.04.2025 20:22 Відповісти
віткофф плазуючи в ногах, облизуючи резіновую попу, стискаючи себе за ліву сіську типу серце, так і не зміг переконати плєшивого, не розповідати більше про половца і печенега рюріковічєй.
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29.04.2025 20:29 Відповісти
Так после каждой встречи и телефонного разговора американцы говорили , что переговоры идут отлично и что с дня на день будет перемирие или окончание
Похоже , что не маскали срали в уши американцам , а американцы ссали в уши нам
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29.04.2025 20:29 Відповісти
Как и все Украинцы, я не признаю хйло. Однако должен признать, что команда фсб, которая за ним стоит - НЕ ДУРАКИ, а очень даже умные люди. Чтобы их переиграть, нужно быть такими же умными, расчетливыми и хладнокровно-циничными. Витьков - та не это способен, ты думаешь, что ты играешь с ним, что ты - главный и ведущий в этой игре, но это не так. Ты даже не пешка в игре хйла, ты просто мусор, который хйло пинает ногами.
Твои трамписты - это просто уличная шпана с амбициями и на понтах. Не больше.
Повторю ранее мной сказанное:
"Решение о ликвидации рф (вместе с населением) - принято". Теми, кто может и умеет. И напомню еще раз - "Их план выполняется. В точности с графиком и дедлайнами. В точности." Подробности гражданским знать не нужно.
Трамписты могут или сгинуть вместе с рф, или остаться в истории рядом с победителями. Выбор за тобой.
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29.04.2025 20:30 Відповісти
фсб не такі вони й продвинуті - це ж вони наобіцяли путлєру шо в Україні його жде легенька прогулянка
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29.04.2025 20:37 Відповісти
Предыистория такова (очень упрощенно):
"Медведчук хотел быть неприлично богатым (и не только он), поэтому он брал деньги от рф и устраивал громкие публичные акции-пустышки, но они были очень шумными, и как реакция его кураторов от фсб на его акции - это ложное мнение, о, якобы поддержке рф внутри Украины, что в конечном итоге привело к краху сво".
Вот только товарищи из фсб не смогли понять, что "люди в черных костюмах" таким образом провели блестящую операцию в по внедрению в аналитические центры фсб "заведомо ложной информации", которая привела к целому рядому ошибочных решений со стороны руководства рф.
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29.04.2025 20:47 Відповісти
які ігри? жодних ігор. кожна сторона буде стояти на своїх позиціях. головні "ігри" зараз - це поле бою на українській землі. все решта це просто словоблуддя. кацапи будуть лізти і далі. і це все читається як букварик. тому говорити, що вони там якісь суперрозумні - це брєд. були би розумні, то взагалі на Україну не нападали би, а робили би усе з розумом. а так.. то вони просто поставили під ніж свою федерацію. ймовірність того, що та федерація піде по стопам ссср є досить немаленька.
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29.04.2025 21:24 Відповісти
"ймовірність того, що та федерація піде по стопам ссср є досить немаленька" - це не ймовірність, це майбутне. Ретельно сплановане та виконане майбутне для т.з. "россии".
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29.04.2025 21:31 Відповісти
ну от. а ви кажете, що вони розумні. хто з розумних буде ставити свою країну під таку сраку? тільки упороті довбні можуть таке робити. от вони і роблять. а та робота тих чекістів, то вона відома західним службам ще з совкових часів. до того ж у совєтів тоді дійсно були куди більш толковіші кадри, ніж зараз.
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29.04.2025 21:36 Відповісти
Все просто. "Люди в черных костюмах" просто умнее и намного умнее. Они с легкостью переиграли чекистов их же методами.
Некоторые из чекистов уже начали догадываться, куда именно они завели свою страну. Сами.

Но уже поздно. Падение последней (и самой злобной) империи уже не остановить.
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29.04.2025 21:42 Відповісти
Тобто Ви не визнаєте, що путin - Ху?ло. Чому впевнені, що "всі українці" теж не визнають? Те що в Вас у сизрані - то ще не "всі українці". Вибачте, не читав Ваш комент далі першої фрази
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29.04.2025 21:44 Відповісти
По перше, я не в сизрани, а в Києві. По друге - ваша логіка мені не зрозуміла. З чого ви взяли оце - "Тобто Ви не визнаєте, що путin - Ху?ло". Яким чином?
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29.04.2025 21:48 Відповісти
фуфло(називати його ****** занадто велика честь) задню не дасть, побачивши слабкість тампона і його команди. Зміни в конституцію рф ніхто вносити не буде. Тому або капітуляція України, або продовження війни. Вітьков даремно потратив купу часу і грошей на перельоти і перемовини з мокшанськими *******
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29.04.2025 20:30 Відповісти
А пробував переконати? 🤔 Чомусь я думаю, що не пробував.
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29.04.2025 20:32 Відповісти
Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь
Бо про це зовсім не розмовляли.
хуіткова цікавили гроші та нафта
хвуйла-зняття санкцій
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29.04.2025 20:33 Відповісти
не зміг, і тому є вагома причина, як і пояснення. все.... з часом стане явним, і не все саме так як те тутки і не тільки викладають.
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29.04.2025 20:39 Відповісти
Трампа развели и в ответ он начнет давить на...Украину. Делать то, что он только и может.
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29.04.2025 20:47 Відповісти
Мабуть погано смоктав.
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29.04.2025 21:02 Відповісти
Ой,как неожиданно!
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29.04.2025 21:05 Відповісти
Як можно когось в чомусь переконати плазуючі та принижуючись. Витруть ноги та й усе.
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29.04.2025 21:17 Відповісти
Цей торгаш тупий в політиці, зате картини трампелю справно возить... хоть щось для рижого клоуна корисного зробив.
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29.04.2025 21:36 Відповісти
Трумпу потрібно було не ********* вітькова посилати до путєна, а якусь голлівудську тьолку вмовляти до миру, може щось і вийшло би. Хоч би СПІДом нагородила би до свята побєдобєсія.
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29.04.2025 21:37 Відповісти
 
 