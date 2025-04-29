Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін не погодився на пропозицію спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа щодо припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін наполягає на тому, що Росія повинна взяти під контроль чотири регіони України, які вона не повністю окупувала, як частину будь-якої угоди про припинення війни.

Видання додає, що ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню і остаточного припинення війни на тлі зростаючого розчарування в Білому домі щодо відсутності прогресу в переговорах.

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Джерела Bloomberg розповіли, що Віткофф намагався переконати Путіна, що Росія повинна погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту, під час тривалих переговорів у Кремлі в п'ятницю. Натомість, за їхніми словами, російський лідер зберіг свою максималістську позицію щодо території.

Наразі переговори зайшли в глухий кут, і для подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом, сказав один із співрозмовників.

Нагадаємо, що 25 квітня спецпредставник Трампа Стіф Віткофф провів перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.

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