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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін порушив всі обіцянки, які він давав Трампу, - сенатор-республіканець Кеннеді

Джон Кеннеді про відносини Трампа та Путіна

Американсько-російські відносини не покращаться, доки президент США Дональд Трамп не поставить на місце російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це в останньому випуску програми Fox News Sunday заявив сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

"Путін відмовився від кожної обіцянки, яку він дав президенту Трампу. Його остання пропозиція - це, ну, ніщо. Він хоче зберегти всі території, які він захопив. Він хоче заборонити Україні вступати до НАТО, і він хоче, щоб Америка і Європа припинили допомагати Україні", - заявив Кеннеді.

Він додав, що Путін "думає, що ми його боїмося".

"Він на кожному кроці висміює президента Трампа. Він проявив неповагу до нашого президента. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його і його країну на корм для риб", - зазначив Кеннеді.

Кеннеді також вважає, що "потрібно поставити Росію на коліна, інакше вона не сяде за стіл переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів та підписав угоду, - Трамп

Автор: 

путін володимир (23841) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+15
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28.04.2025 13:54
+13
"перетворити його і його країну на корм для риб"

Слушна думка!
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28.04.2025 13:57
+8
Корм для риб це цікаво, але ж робіть вже хоч щось. Сто днів все ж таки...
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28.04.2025 14:00
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попереду себе
хвуйла
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28.04.2025 13:52 Відповісти
Рижий потрясатєль всєлєнной лох і тєрпіла?
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28.04.2025 14:03 Відповісти
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28.04.2025 13:54 Відповісти
"перетворити його і його країну на корм для риб"

Слушна думка!
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28.04.2025 13:57 Відповісти
Дуже сподобався афоризм! Перетворити кацапів на корм для риб це ж чудесно
Хоч один з сенаторів-республіканців не лиже зад Трумпу та розуміє, що ***** просто знущається з їхнього Трумпа і насміхається над ним.
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28.04.2025 14:27 Відповісти
Бачили очи шо вибирали?
Ну, не нам про це казати, так, ********?
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28.04.2025 13:58 Відповісти
У кацапів, з цього приводу, вислів є: " Водить бычка на верёвочке...".
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28.04.2025 14:02 Відповісти
Так 2%
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28.04.2025 14:03 Відповісти
а ******** вже і )(уйла обирали, і )(уйлаТромбоза, чи просто у )(уСтарый зольдат,
методичку якусь і не звідти поклали на стіл? 🤣🤓👀

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28.04.2025 14:15 Відповісти
Ні ні ні, ******** обиралитільки ЗЕ. Ти ж за ЗЕ голосував з СН. А ***** обирали ********, а Трумпа *********. Ти шо, прочитати зміг, а суть не зрозумів?
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28.04.2025 14:20 Відповісти
а ти особисто перевіряв бюлетень? 🤣
не нервуй, бо багато помилок робиш, що і не дивно для )(уйлаєфрейтора.
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28.04.2025 14:29 Відповісти
Ні не перевіряв, а спитав. То де відповідь *******?
Чи тобі за кількість літер платять а не за відповідь?
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28.04.2025 14:45 Відповісти
брехло ти професійне.
там немає знаку питання, там твердження і стоїть крапка.
і так у тебе все життя - за гречку в пакетах ти голосував і не один раз, оскільки манкурт Старый зольдат -)(уйлаєфрейтор. і тобі пофіг хто тебе годує, як і наразі воно є, і не приховати тобі того.

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28.04.2025 15:00 Відповісти
То відповіді не буде? Не дивно бо від троля чи бота та ********* або касабів відповіді не буває.
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28.04.2025 15:19 Відповісти
От нашо тут отий Трамп - тут он зеленский всі обіцянки котрі давав , порушив, тай щей з верху від патрушева набрався - і нічого, лохи хавають та підтримують, хоча вже перетворились у кріпаків слуг наріду.
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28.04.2025 13:59 Відповісти
Корм для риб це цікаво, але ж робіть вже хоч щось. Сто днів все ж таки...
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28.04.2025 14:00 Відповісти
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28.04.2025 14:02 Відповісти
Лошадка озвучив умови Росії для досягнення мирного врегулювання, головна і безумовна - це міжнародне визнання приналежності Росії всіх окупованих українських територій
Як тобі таке дідуля трамп?
Кажись вони кладуть на тебе вже більше 100 днів))
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28.04.2025 14:01 Відповісти
Вони Трампа за клоуна держать , а поки виришують свої питання
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28.04.2025 14:03 Відповісти
Не права, навіщо з такого хорошого агента робити клоуна. Йому ставлять завдання, він їх виконує
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28.04.2025 14:07 Відповісти
Це вже хочь щось. Але Трамп зробить вигляд що "не чув" цього....
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28.04.2025 14:05 Відповісти
ми готові перетворити його і його країну на корм для риб" Джерело: https://censor.net/ua/n3549193

слова не хлопчика ,а мужа...
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28.04.2025 14:07 Відповісти
Слова не мужа, а дебіла і базікала. У росіян теж є чим перетворити США та його населення на радіоактивний попіл.
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28.04.2025 15:13 Відповісти
- насрати, що каже цей республіканець.
- насрати, що каже рубіо, чи навіть сам трамп.
- навіть насрати на лаврова, що сьогодні знов повторив вимогу повної капітуляції.

єдине що має значення - дії трампа. самоусунеться, чи накладе на парашу санкції. і здається перший варіант
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28.04.2025 14:07 Відповісти
Немає слів. Американці або реально тупі або прикидуються для загравань з ліліпутіним.
Хіба ліліпутін для того війну розпочинав, що підписати МИР з Україною?
А потім що ліліпутіну робити? Кинути гроші на ремонти клозетів, каналізацій по всій росіїїї???
На останньому засіданні оборонки - ліліпутін прямим текстом казав - збільшувати военку для майбутніх війн.
Яку ще логарифмічну лінійку подарувати США щоб вимірювати наміри ліліпутіна?
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28.04.2025 14:09 Відповісти
яким чином НАТО, тобто країни які туди входять, можуть збільшити видатки на занепалу в нуль оборонку? 🧐 👀
отож бо.
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28.04.2025 14:19 Відповісти
Це називається інакше. ***** просто запхало свого тезку за праву щоку рудого дегенерата.
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28.04.2025 14:25 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=HZhMynAz024 КультурТригер: ТАЄМНИЦЯ портрету ТРАМПА: що заКОДував путін? Мистецьке розслідування
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28.04.2025 14:27 Відповісти
ще й риб потруїти.. Воно ж токсичне. Краще закатати в асфальт на червоній площі.
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28.04.2025 14:29 Відповісти
Це слова державного мужа.Пуйло може "строїти глазки",обіцяти,брехати,"водити за ніс",але буде робити свою справу,а потім "хтось там щось порушив,не так зробив,побачив щепку у когось,а бревна в себе не замітить.Раша болотна все своє існування брехала,вбивала,труїла,гвалтувала,сіяла смерть,стерала міста з землі,несла горе і лихо,учиняла геноциди,ламала людські долі.
Цивілізований світ повинен усвідомити що на планеті Земля стане спокійніше коли ця недоімперія піде в небуття.
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28.04.2025 15:06 Відповісти
 
 