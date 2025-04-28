Путін порушив всі обіцянки, які він давав Трампу, - сенатор-республіканець Кеннеді

Американсько-російські відносини не покращаться, доки президент США Дональд Трамп не поставить на місце російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це в останньому випуску програми Fox News Sunday заявив сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

"Путін відмовився від кожної обіцянки, яку він дав президенту Трампу. Його остання пропозиція - це, ну, ніщо. Він хоче зберегти всі території, які він захопив. Він хоче заборонити Україні вступати до НАТО, і він хоче, щоб Америка і Європа припинили допомагати Україні", - заявив Кеннеді.

Він додав, що Путін "думає, що ми його боїмося".

"Він на кожному кроці висміює президента Трампа. Він проявив неповагу до нашого президента. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його і його країну на корм для риб", - зазначив Кеннеді.

Кеннеді також вважає, що "потрібно поставити Росію на коліна, інакше вона не сяде за стіл переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів та підписав угоду, - Трамп