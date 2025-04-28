Путін порушив всі обіцянки, які він давав Трампу, - сенатор-республіканець Кеннеді
Американсько-російські відносини не покращаться, доки президент США Дональд Трамп не поставить на місце російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це в останньому випуску програми Fox News Sunday заявив сенатор-республіканець Джон Кеннеді.
"Путін відмовився від кожної обіцянки, яку він дав президенту Трампу. Його остання пропозиція - це, ну, ніщо. Він хоче зберегти всі території, які він захопив. Він хоче заборонити Україні вступати до НАТО, і він хоче, щоб Америка і Європа припинили допомагати Україні", - заявив Кеннеді.
Він додав, що Путін "думає, що ми його боїмося".
"Він на кожному кроці висміює президента Трампа. Він проявив неповагу до нашого президента. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його і його країну на корм для риб", - зазначив Кеннеді.
Кеннеді також вважає, що "потрібно поставити Росію на коліна, інакше вона не сяде за стіл переговорів".
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хвуйла
Слушна думка!
Хоч один з сенаторів-республіканців не лиже зад Трумпу та розуміє, що ***** просто знущається з їхнього Трумпа і насміхається над ним.
Ну, не нам про це казати, так, ********?
методичку якусь і не звідти поклали на стіл? 🤣🤓👀
не нервуй, бо багато помилок робиш, що і не дивно для )(уйлаєфрейтора.
Чи тобі за кількість літер платять а не за відповідь?
там немає знаку питання, там твердження і стоїть крапка.
і так у тебе все життя - за гречку в пакетах ти голосував і не один раз, оскільки манкурт Старый зольдат -)(уйлаєфрейтор. і тобі пофіг хто тебе годує, як і наразі воно є, і не приховати тобі того.
Як тобі таке дідуля трамп?
Кажись вони кладуть на тебе вже більше 100 днів))
слова не хлопчика ,а мужа...
- насрати, що каже рубіо, чи навіть сам трамп.
- навіть насрати на лаврова, що сьогодні знов повторив вимогу повної капітуляції.
єдине що має значення - дії трампа. самоусунеться, чи накладе на парашу санкції. і здається перший варіант
Хіба ліліпутін для того війну розпочинав, що підписати МИР з Україною?
А потім що ліліпутіну робити? Кинути гроші на ремонти клозетів, каналізацій по всій росіїїї???
На останньому засіданні оборонки - ліліпутін прямим текстом казав - збільшувати военку для майбутніх війн.
Яку ще логарифмічну лінійку подарувати США щоб вимірювати наміри ліліпутіна?
отож бо.
Цивілізований світ повинен усвідомити що на планеті Земля стане спокійніше коли ця недоімперія піде в небуття.