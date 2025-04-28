Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів та підписав угоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путін слід припинити вогонь, а також підписати мирну угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - сказав Трамп журналістам, залишаючи Нью-Джерсі.

Також він заявив, що розчарований недавніми ракетними ударами Росії по Києву і не може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення війни.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що Путін не мав жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів.

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