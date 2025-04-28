Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів та підписав угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путін слід припинити вогонь, а також підписати мирну угоду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - сказав Трамп журналістам, залишаючи Нью-Джерсі.
Також він заявив, що розчарований недавніми ракетними ударами Росії по Києву і не може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення війни.
Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що Путін не мав жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів.
Топ коментарі
+11 Angelina
показати весь коментар28.04.2025 06:44
+5 Валентин Коваль #587289
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+5 Яр Холодний
показати весь коментар28.04.2025 06:49
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Не перший випадок, подібний, в Історії... Ти, "в курсі", наприклад, ЧОМУ місяці "липень" і "серпень", які стоять поряд в календарі, мають однакову кількість днів? Адже це "порушує основний порядок"!Дуже просто - коли імператором Риму став Август, він образився, що місяць, який назвали його ім"ям, має на день менше від місяця, названого в честь імператора Юлія Цезаря. Тому звелів "відрізать" у лютого один день і "змістить календар...
Чому-б і мені подібного не захотіть?
"просто повернувся до життя" - так ця війна є сутністю і метою його життя.
пиня 1 - собіратель земель срускіх.