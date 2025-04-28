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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Я хочу, щоб Путін припинив стріляти, сів за стіл переговорів та підписав угоду, - Трамп

Трамп про Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путін слід припинити вогонь, а також підписати мирну угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вважаю, що у нас є умови для укладення угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив із цим і просто повернувся до життя", - сказав Трамп журналістам, залишаючи Нью-Джерсі.

Також він заявив, що розчарований недавніми ракетними ударами Росії по Києву і не може точно сказати, чи серйозно Путін налаштований на припинення війни.

Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що  Путін не мав жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів.

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Автор: 

путін володимир (23841) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+11
Імбіцил.
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28.04.2025 06:44
+5
Слід припинити - розчарований - не потрібно зачаровуватись - дитячий лепет
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28.04.2025 06:48
+5
А я хочу, щоб Сонце вставало на заході...
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28.04.2025 06:49
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Імбіцил.
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28.04.2025 06:44 Відповісти
Ну мало ли кто чего хочет, а пуйло вот не хочет ничего подписывать
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28.04.2025 06:47 Відповісти
Можна було і короче- я хочу щоб ху...ло сіло, і точка
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28.04.2025 06:48 Відповісти
Слід припинити - розчарований - не потрібно зачаровуватись - дитячий лепет
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28.04.2025 06:48 Відповісти
А я хочу, щоб Сонце вставало на заході...
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28.04.2025 06:49 Відповісти
А як жеж японці
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28.04.2025 06:51 Відповісти
А мені-то що? Я ще хочу, щоб Грінвічський меридіан проходив у Києві...
Не перший випадок, подібний, в Історії... Ти, "в курсі", наприклад, ЧОМУ місяці "липень" і "серпень", які стоять поряд в календарі, мають однакову кількість днів? Адже це "порушує основний порядок"!Дуже просто - коли імператором Риму став Август, він образився, що місяць, який назвали його ім"ям, має на день менше від місяця, названого в честь імператора Юлія Цезаря. Тому звелів "відрізать" у лютого один день і "змістить календар...
Чому-б і мені подібного не захотіть?
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28.04.2025 07:03 Відповісти
Не знав - сурйозний був імператор
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28.04.2025 07:10 Відповісти
От бачиш! В Історії багато таких втілень "хотєлок" сановних осіб... Недарма існує вислів: "Я людина... І ніщо людське для мене не чуже...". (і марнославство - теж...)
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28.04.2025 07:44 Відповісти
цікаво, який відсоток його виборців за сто днів прийшов до висновку, що він ********?
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28.04.2025 06:51 Відповісти
73% 😁
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28.04.2025 06:53 Відповісти
дуже сумніваюся.
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28.04.2025 07:01 Відповісти
Порівняйте з ЗЕ, данні повинні сбігатись приблизно на 99%.
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28.04.2025 07:08 Відповісти
зрозумів, тобто у межах статистичної похибки. Бо мені ще ніхто не сказав, що він\вона помилився у 19-му.
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28.04.2025 07:27 Відповісти
Ну а пуйло хоче абсолютно протилежного.
"просто повернувся до життя" - так ця війна є сутністю і метою його життя.
пиня 1 - собіратель земель срускіх.
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28.04.2025 06:53 Відповісти
Скоріше, чує що здохне і решил з собою забрати як можно більше людей, но хай би москалів, а українців навіщо
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28.04.2025 07:06 Відповісти
Від України вимагає а від ***** він "хоче" майже просить, руда купа понтів.
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28.04.2025 07:00 Відповісти
В Україні він ніхто, а ху.... лостану він агент. Ось і не може вимагати
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28.04.2025 07:07 Відповісти
От, цікаво: це вже старческе, чи так було завжди?
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28.04.2025 07:01 Відповісти
Завжди. А це вже неконтрольоване загострення.
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28.04.2025 07:06 Відповісти
А чому не додав, що це його гарний друг, що у них були чудові відносини під час його першої каденції, що він релігійна людина і що йому можна вірити? Ну і ще додати, що він із задоволенням прийме участь у параді 9 травня. Без цього подібні заяви не мають сенсу.
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28.04.2025 07:01 Відповісти
майстер довб.*******
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28.04.2025 07:02 Відповісти
Людство повинно розуміти, шо політикою, а тем більш керівництвом країни, повині займатись люди віком до 65 років яки мають у цьому багаторічний досвід, бездоганну репутицію, тричи пройшли поліграф і медичний огляд консиліума психіатрів з наркологами.
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28.04.2025 07:05 Відповісти
Підпис ху-йла має таку ж "ціну" як і чесне слово Трампа...
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28.04.2025 07:05 Відповісти
У свій час безтолковий ішак також хотів "рєрєстать стрєлять" та заглянути в очко *****, щоб побачити там мир. Популяція довбойобів у світі лише зростає.
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28.04.2025 07:18 Відповісти
Якби хотів,діяв би інакше.
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28.04.2025 07:21 Відповісти
Україні таке знайоме - "країна мрій" одного нікчемного зеленого блазня з бейджиком "президент України". Намріялися по саме не можу.
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28.04.2025 07:43 Відповісти
Я хочу щоб Трамп і ***** здохли. Хтось хоче заміж, а в когось мрія завести собаку. Хтось говорить про свої бажання, хтось мовчить. Бажати нікому не заборонено. Бажання Трампа і навіть прямі вказівки які заборонені Конституцією України ніяким чином нас не стосуються. Уявіть що буде з Трампом якщо він брутально порушить Конституцію США. Імпічментом він там точно не відбудеться... Мета цього фарсу змусити відмовитись від капітуляції чим надати Трампу привід припинити військову допомогу Україні та ще й отримати щось від *****. Але його "план А" капітуляція з подальшим грабунком України.
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28.04.2025 07:57 Відповісти
Пряники є, а батіг не того.
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28.04.2025 08:01 Відповісти
 
 