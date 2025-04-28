Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путин следует прекратить огонь, а также подписать мирное соглашение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп журналистам, покидая Нью-Джерси.
Также он заявил, что разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву и не может точно сказать, серьезно ли Путин настроен на прекращение войны.
Напомним, Трамп ранее заявил, что Путин не имел никаких причин, чтобы бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.
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Треба казати: людина з ментальними особливостями.
Ще залишилося впасти на спину та подригати ногами.
Хочу...хочу...хочу...
Не перший випадок, подібний, в Історії... Ти, "в курсі", наприклад, ЧОМУ місяці "липень" і "серпень", які стоять поряд в календарі, мають однакову кількість днів? Адже це "порушує основний порядок"!Дуже просто - коли імператором Риму став Август, він образився, що місяць, який назвали його ім"ям, має на день менше від місяця, названого в честь імператора Юлія Цезаря. Тому звелів "відрізать" у лютого один день і "змістить календар...
Чому-б і мені подібного не захотіть?
?
"просто повернувся до життя" - так ця війна є сутністю і метою його життя.
пиня 1 - собіратель земель срускіх.
За день у світі наведу порядок,
Лиш стану у держави на чолі!
Не стану наступати на граблі!
Лишив поганий попередник спадок,
Та я - щасливий для усіх випадок:
Я вплину на очільника в Кремлі!
За день у світі наведу порядок,
Лиш стану у держави на чолі!
Порадує моїх діянь початок!
Нехай дрижать юані і рублі!
На вищі Штати підніму щаблі,
Як хмарочос, аж до захмарних грядок!..
За день у світі наведу порядок!..
я хочу щоб путін припинив стріляти, і думаю він цього хоче.
Ми точно будемо знати на протязі 2-х тижнів, чи він дійсно цього хоче.
Ми обов'язково про це дізнаємось.