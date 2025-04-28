Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путин следует прекратить огонь, а также подписать мирное соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп журналистам, покидая Нью-Джерси.

Также он заявил, что разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву и не может точно сказать, серьезно ли Путин настроен на прекращение войны.

Напомним, Трамп ранее заявил, что Путин не имел никаких причин, чтобы бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трампа раскритиковали за синий костюм на похоронах Папы Римского, - Mail