РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10291 посетитель онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
4 232 65

Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение, - Трамп

Трамп о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путин следует прекратить огонь, а также подписать мирное соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть условия для заключения соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп журналистам, покидая Нью-Джерси.

Также он заявил, что разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву и не может точно сказать, серьезно ли Путин настроен на прекращение войны.

Напомним, Трамп ранее заявил, что Путин не имел никаких причин, чтобы бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трампа раскритиковали за синий костюм на похоронах Папы Римского, - Mail

Автор: 

путин владимир (31290) Трамп Дональд (5286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Імбіцил.
показать весь комментарий
28.04.2025 06:44
+15
цікаво, який відсоток його виборців за сто днів прийшов до висновку, що він ********?
показать весь комментарий
28.04.2025 06:51
+12
А я хочу, щоб Сонце вставало на заході...
показать весь комментарий
28.04.2025 06:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Імбіцил.
показать весь комментарий
28.04.2025 06:44 Ответить
Імбіцил це медичний термін.
Треба казати: людина з ментальними особливостями.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:05 Ответить
Угу..Человек с тонкой душевной организацией,мля.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:49 Ответить
Ну мало ли кто чего хочет, а пуйло вот не хочет ничего подписывать
показать весь комментарий
28.04.2025 06:47 Ответить
Можна було і короче- я хочу щоб ху...ло сіло, і точка
показать весь комментарий
28.04.2025 06:48 Ответить
Слід припинити - розчарований - не потрібно зачаровуватись - дитячий лепет
показать весь комментарий
28.04.2025 06:48 Ответить
Ага
Ще залишилося впасти на спину та подригати ногами.
Хочу...хочу...хочу...
показать весь комментарий
28.04.2025 08:58 Ответить
А я хочу, щоб Сонце вставало на заході...
показать весь комментарий
28.04.2025 06:49 Ответить
А як жеж японці
показать весь комментарий
28.04.2025 06:51 Ответить
А мені-то що? Я ще хочу, щоб Грінвічський меридіан проходив у Києві...
Не перший випадок, подібний, в Історії... Ти, "в курсі", наприклад, ЧОМУ місяці "липень" і "серпень", які стоять поряд в календарі, мають однакову кількість днів? Адже це "порушує основний порядок"!Дуже просто - коли імператором Риму став Август, він образився, що місяць, який назвали його ім"ям, має на день менше від місяця, названого в честь імператора Юлія Цезаря. Тому звелів "відрізать" у лютого один день і "змістить календар...
Чому-б і мені подібного не захотіть?
показать весь комментарий
28.04.2025 07:03 Ответить
Не знав - сурйозний був імператор
показать весь комментарий
28.04.2025 07:10 Ответить
От бачиш! В Історії багато таких втілень "хотєлок" сановних осіб... Недарма існує вислів: "Я людина... І ніщо людське для мене не чуже...". (і марнославство - теж...)
показать весь комментарий
28.04.2025 07:44 Ответить
цікаво, який відсоток його виборців за сто днів прийшов до висновку, що він ********?
показать весь комментарий
28.04.2025 06:51 Ответить
73% 😁
показать весь комментарий
28.04.2025 06:53 Ответить
дуже сумніваюся.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:01 Ответить
27%
?
показать весь комментарий
28.04.2025 08:59 Ответить
такий відсоток може бути хіба що через рік, коли збанкрутують фермери, які за нього голосували.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:04 Ответить
Так а шо, Make America Great Again уже не виходить?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:04 Ответить
фотошоп. Насправді у них у руках не ружбайка і вила, а граблі.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:08 Ответить
Це електорат Тромба,який чекає величі Америки....знову.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:17 Ответить
типові хіллбіллі.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:23 Ответить
Порівняйте з ЗЕ, данні повинні сбігатись приблизно на 99%.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:08 Ответить
зрозумів, тобто у межах статистичної похибки. Бо мені ще ніхто не сказав, що він\вона помилився у 19-му.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:27 Ответить
Хто ж тобі признається що обісрався?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:47 Ответить
Трамп на відміну від байдена і європейців каже чесно що поразка рашки не входить в їх плани. Хоча Європа тоже каже чесно що поки українці воюють їм нічого не загрожує)
показать весь комментарий
28.04.2025 10:35 Ответить
ну так, як тільки відкриває свого рота, то чесність з нього так і пре.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:38 Ответить
Вони не враховують ********** *****.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:48 Ответить
.. так у нашій ситуації навіть шести років не хватило... Навіть кров і горе не заставляють почати думати... , а Ви про американців...))) Вони ..як тільки гаманець потоншає...бистренько вирішать це питання...
показать весь комментарий
28.04.2025 11:00 Ответить
Ну а пуйло хоче абсолютно протилежного.
"просто повернувся до життя" - так ця війна є сутністю і метою його життя.
пиня 1 - собіратель земель срускіх.
показать весь комментарий
28.04.2025 06:53 Ответить
Скоріше, чує що здохне і решил з собою забрати як можно більше людей, но хай би москалів, а українців навіщо
показать весь комментарий
28.04.2025 07:06 Ответить
Він знає з історії московії, що чим більше ти вб'єш і сусідів і головне своїх, тим більше ти вєлікій як іван 4, петро 1, сралін 0.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:50 Ответить
Від України вимагає а від ***** він "хоче" майже просить, руда купа понтів.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:00 Ответить
В Україні він ніхто, а ху.... лостану він агент. Ось і не може вимагати
показать весь комментарий
28.04.2025 07:07 Ответить
От, цікаво: це вже старческе, чи так було завжди?
показать весь комментарий
28.04.2025 07:01 Ответить
Завжди. А це вже неконтрольоване загострення.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:06 Ответить
А чому не додав, що це його гарний друг, що у них були чудові відносини під час його першої каденції, що він релігійна людина і що йому можна вірити? Ну і ще додати, що він із задоволенням прийме участь у параді 9 травня. Без цього подібні заяви не мають сенсу.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:01 Ответить
майстер довб.*******
показать весь комментарий
28.04.2025 07:02 Ответить
Людство повинно розуміти, шо політикою, а тем більш керівництвом країни, повині займатись люди віком до 65 років яки мають у цьому багаторічний досвід, бездоганну репутицію, тричи пройшли поліграф і медичний огляд консиліума психіатрів з наркологами.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:05 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.04.2025 10:13 Ответить
Тест на айкю виборців треба в бюлетні ставити. І вага голосу прямопропорційна рівню айкю. Голос 1 розумної людини перебє 10 голосів дурнів. Якщо фронт рухається на захід то через який час Україна вийде на кордони 91 року. Одне із тестових завдань в бюлетні має бути)
показать весь комментарий
28.04.2025 10:41 Ответить
Вийде, зі Сходу, з растова.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:52 Ответить
Підпис ху-йла має таку ж "ціну" як і чесне слово Трампа...
показать весь комментарий
28.04.2025 07:05 Ответить
У свій час безтолковий ішак також хотів "рєрєстать стрєлять" та заглянути в очко *****, щоб побачити там мир. Популяція довбойобів у світі лише зростає.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:18 Ответить
Якби хотів,діяв би інакше.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:21 Ответить
Україні таке знайоме - "країна мрій" одного нікчемного зеленого блазня з бейджиком "президент України". Намріялися по саме не можу.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:43 Ответить
Я хочу щоб Трамп і ***** здохли. Хтось хоче заміж, а в когось мрія завести собаку. Хтось говорить про свої бажання, хтось мовчить. Бажати нікому не заборонено. Бажання Трампа і навіть прямі вказівки які заборонені Конституцією України ніяким чином нас не стосуються. Уявіть що буде з Трампом якщо він брутально порушить Конституцію США. Імпічментом він там точно не відбудеться... Мета цього фарсу змусити відмовитись від капітуляції чим надати Трампу привід припинити військову допомогу Україні та ще й отримати щось від *****. Але його "план А" капітуляція з подальшим грабунком України.
показать весь комментарий
28.04.2025 07:57 Ответить
Пряники є, а батіг не того.
показать весь комментарий
28.04.2025 08:01 Ответить
да ти рижей долбень хоть узнай какой ****** там под номером
показать весь комментарий
28.04.2025 08:36 Ответить
трампу простіше сказати : ху* ло виводь свої русняві війська з України ! потім поговоримо ...і морду обличча зберіг би як президент США , і характер показав ,та зброю дав ...а так чекає коли сі офіційно закатить на самокатах до ЄС , зі своїми північними китайскокорейцями ...
показать весь комментарий
28.04.2025 09:01 Ответить
Як кажуть у нас: "А то шо?"
показать весь комментарий
28.04.2025 09:17 Ответить
Рондель 109

За день у світі наведу порядок,

Лиш стану у держави на чолі!

Не стану наступати на граблі!

Лишив поганий попередник спадок,

Та я - щасливий для усіх випадок:

Я вплину на очільника в Кремлі!

За день у світі наведу порядок,

Лиш стану у держави на чолі!

Порадує моїх діянь початок!

Нехай дрижать юані і рублі!

На вищі Штати підніму щаблі,

Як хмарочос, аж до захмарних грядок!..

За день у світі наведу порядок!..
показать весь комментарий
28.04.2025 09:33 Ответить
На трампла кладуть всі крім його партійців.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:34 Ответить
а я хочу Аджеліну Джолі
показать весь комментарий
28.04.2025 09:38 Ответить
Навіщо вона тобі треба, вона вже стара.
показать весь комментарий
28.04.2025 09:53 Ответить
та знаю
показать весь комментарий
28.04.2025 10:02 Ответить
Геронтофіл?
показать весь комментарий
28.04.2025 10:54 Ответить
Бажай
показать весь комментарий
28.04.2025 09:51 Ответить
Таке бажання Трампа не підходить, бо в ньому нема пункту про довічне правління херпідуна.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:14 Ответить
потупоти ще на нього ніжками, старий ідіот. Може й сяде.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:17 Ответить
всьому світу вже зрозуміло, що ***** не хоче ніяких переговорів, не хоче миру. Воно хоче крові та Україну. І тільки той рудий придурок чи то не розуміє, чи то прикидається що не розуміє.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:19 Ответить
2028 рік , в Білий Дім приїхали санітари забрати трампа. Його останні слова:

я хочу щоб путін припинив стріляти, і думаю він цього хоче.
Ми точно будемо знати на протязі 2-х тижнів, чи він дійсно цього хоче.
Ми обов'язково про це дізнаємось.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:26 Ответить
Нафта по 20 швидко всадить путю за стіл переговорів, де він мовчки підпише що завгодго.
показать весь комментарий
28.04.2025 10:45 Ответить
 
 