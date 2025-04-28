Путин нарушил все обещания, которые он давал Трампу, - сенатор-республиканец Кеннеди
Американо-российские отношения не улучшатся, пока президент США Дональд Трамп не поставит на место российского диктатора Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом в последнем выпуске программы Fox News Sunday заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
"Путин отказался от каждого обещания, которое он дал президенту Трампу. Его последнее предложение - это, ну, ничто. Он хочет сохранить все территории, которые он захватил. Он хочет запретить Украине вступать в НАТО, и он хочет, чтобы Америка и Европа прекратили помогать Украине", - заявил Кеннеди.
Он добавил, что Путин "думает, что мы его боимся".
"Он на каждом шагу высмеивает президента Трампа. Он проявил неуважение к нашему президенту. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб", - отметил Кеннеди.
Кеннеди также считает, что "нужно поставить Россию на колени, иначе она не сядет за стол переговоров".
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попереду себе
хвуйла
Слушна думка!
Хоч один з сенаторів-республіканців не лиже зад Трумпу та розуміє, що ***** просто знущається з їхнього Трумпа і насміхається над ним.
Ну, не нам про це казати, так, ********?
методичку якусь і не звідти поклали на стіл? 🤣🤓👀
не нервуй, бо багато помилок робиш, що і не дивно для )(уйлаєфрейтора.
Чи тобі за кількість літер платять а не за відповідь?
там немає знаку питання, там твердження і стоїть крапка.
і так у тебе все життя - за гречку в пакетах ти голосував і не один раз, оскільки манкурт Старый зольдат -)(уйлаєфрейтор. і тобі пофіг хто тебе годує, як і наразі воно є, і не приховати тобі того.
Як тобі таке дідуля трамп?
Кажись вони кладуть на тебе вже більше 100 днів))
слова не хлопчика ,а мужа...
- насрати, що каже рубіо, чи навіть сам трамп.
- навіть насрати на лаврова, що сьогодні знов повторив вимогу повної капітуляції.
єдине що має значення - дії трампа. самоусунеться, чи накладе на парашу санкції. і здається перший варіант
Хіба ліліпутін для того війну розпочинав, що підписати МИР з Україною?
А потім що ліліпутіну робити? Кинути гроші на ремонти клозетів, каналізацій по всій росіїїї???
На останньому засіданні оборонки - ліліпутін прямим текстом казав - збільшувати военку для майбутніх війн.
Яку ще логарифмічну лінійку подарувати США щоб вимірювати наміри ліліпутіна?
отож бо.
Цивілізований світ повинен усвідомити що на планеті Земля стане спокійніше коли ця недоімперія піде в небуття.