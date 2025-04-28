Путин нарушил все обещания, которые он давал Трампу, - сенатор-республиканец Кеннеди

Американо-российские отношения не улучшатся, пока президент США Дональд Трамп не поставит на место российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом в последнем выпуске программы Fox News Sunday заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

"Путин отказался от каждого обещания, которое он дал президенту Трампу. Его последнее предложение - это, ну, ничто. Он хочет сохранить все территории, которые он захватил. Он хочет запретить Украине вступать в НАТО, и он хочет, чтобы Америка и Европа прекратили помогать Украине", - заявил Кеннеди.

Он добавил, что Путин "думает, что мы его боимся".

"Он на каждом шагу высмеивает президента Трампа. Он проявил неуважение к нашему президенту. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб", - отметил Кеннеди.

Кеннеди также считает, что "нужно поставить Россию на колени, иначе она не сядет за стол переговоров".

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