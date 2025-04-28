РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12761 посетитель онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
4 481 30

Путин нарушил все обещания, которые он давал Трампу, - сенатор-республиканец Кеннеди

Джон Кеннеди об отношениях Трампа и Путина

Американо-российские отношения не улучшатся, пока президент США Дональд Трамп не поставит на место российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом в последнем выпуске программы Fox News Sunday заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

"Путин отказался от каждого обещания, которое он дал президенту Трампу. Его последнее предложение - это, ну, ничто. Он хочет сохранить все территории, которые он захватил. Он хочет запретить Украине вступать в НАТО, и он хочет, чтобы Америка и Европа прекратили помогать Украине", - заявил Кеннеди.

Он добавил, что Путин "думает, что мы его боимся".

"Он на каждом шагу высмеивает президента Трампа. Он проявил неуважение к нашему президенту. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб", - отметил Кеннеди.

Кеннеди также считает, что "нужно поставить Россию на колени, иначе она не сядет за стол переговоров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31290) Трамп Дональд (5286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
28.04.2025 13:54
+12
"перетворити його і його країну на корм для риб"

Слушна думка!
показать весь комментарий
28.04.2025 13:57
+8
Корм для риб це цікаво, але ж робіть вже хоч щось. Сто днів все ж таки...
показать весь комментарий
28.04.2025 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трампон може тільки
поставити на місце
попереду себе
хвуйла
показать весь комментарий
28.04.2025 13:52 Ответить
Рижий потрясатєль всєлєнной лох і тєрпіла?
показать весь комментарий
28.04.2025 14:03 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2025 13:54 Ответить
"перетворити його і його країну на корм для риб"

Слушна думка!
показать весь комментарий
28.04.2025 13:57 Ответить
Дуже сподобався афоризм! Перетворити кацапів на корм для риб це ж чудесно
Хоч один з сенаторів-республіканців не лиже зад Трумпу та розуміє, що ***** просто знущається з їхнього Трумпа і насміхається над ним.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:27 Ответить
Бачили очи шо вибирали?
Ну, не нам про це казати, так, ********?
показать весь комментарий
28.04.2025 13:58 Ответить
У кацапів, з цього приводу, вислів є: " Водить бычка на верёвочке...".
показать весь комментарий
28.04.2025 14:02 Ответить
Так 2%
показать весь комментарий
28.04.2025 14:03 Ответить
а ******** вже і )(уйла обирали, і )(уйлаТромбоза, чи просто у )(уСтарый зольдат,
методичку якусь і не звідти поклали на стіл? 🤣🤓👀

показать весь комментарий
28.04.2025 14:15 Ответить
Ні ні ні, ******** обиралитільки ЗЕ. Ти ж за ЗЕ голосував з СН. А ***** обирали ********, а Трумпа *********. Ти шо, прочитати зміг, а суть не зрозумів?
показать весь комментарий
28.04.2025 14:20 Ответить
а ти особисто перевіряв бюлетень? 🤣
не нервуй, бо багато помилок робиш, що і не дивно для )(уйлаєфрейтора.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:29 Ответить
Ні не перевіряв, а спитав. То де відповідь *******?
Чи тобі за кількість літер платять а не за відповідь?
показать весь комментарий
28.04.2025 14:45 Ответить
брехло ти професійне.
там немає знаку питання, там твердження і стоїть крапка.
і так у тебе все життя - за гречку в пакетах ти голосував і не один раз, оскільки манкурт Старый зольдат -)(уйлаєфрейтор. і тобі пофіг хто тебе годує, як і наразі воно є, і не приховати тобі того.

показать весь комментарий
28.04.2025 15:00 Ответить
То відповіді не буде? Не дивно бо від троля чи бота та ********* або касабів відповіді не буває.
показать весь комментарий
28.04.2025 15:19 Ответить
От нашо тут отий Трамп - тут он зеленский всі обіцянки котрі давав , порушив, тай щей з верху від патрушева набрався - і нічого, лохи хавають та підтримують, хоча вже перетворились у кріпаків слуг наріду.
показать весь комментарий
28.04.2025 13:59 Ответить
Корм для риб це цікаво, але ж робіть вже хоч щось. Сто днів все ж таки...
показать весь комментарий
28.04.2025 14:00 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2025 14:02 Ответить
Лошадка озвучив умови Росії для досягнення мирного врегулювання, головна і безумовна - це міжнародне визнання приналежності Росії всіх окупованих українських територій
Як тобі таке дідуля трамп?
Кажись вони кладуть на тебе вже більше 100 днів))
показать весь комментарий
28.04.2025 14:01 Ответить
Вони Трампа за клоуна держать , а поки виришують свої питання
показать весь комментарий
28.04.2025 14:03 Ответить
Не права, навіщо з такого хорошого агента робити клоуна. Йому ставлять завдання, він їх виконує
показать весь комментарий
28.04.2025 14:07 Ответить
Це вже хочь щось. Але Трамп зробить вигляд що "не чув" цього....
показать весь комментарий
28.04.2025 14:05 Ответить
ми готові перетворити його і його країну на корм для риб" Джерело: https://censor.net/ua/n3549193

слова не хлопчика ,а мужа...
показать весь комментарий
28.04.2025 14:07 Ответить
Слова не мужа, а дебіла і базікала. У росіян теж є чим перетворити США та його населення на радіоактивний попіл.
показать весь комментарий
28.04.2025 15:13 Ответить
- насрати, що каже цей республіканець.
- насрати, що каже рубіо, чи навіть сам трамп.
- навіть насрати на лаврова, що сьогодні знов повторив вимогу повної капітуляції.

єдине що має значення - дії трампа. самоусунеться, чи накладе на парашу санкції. і здається перший варіант
показать весь комментарий
28.04.2025 14:07 Ответить
Немає слів. Американці або реально тупі або прикидуються для загравань з ліліпутіним.
Хіба ліліпутін для того війну розпочинав, що підписати МИР з Україною?
А потім що ліліпутіну робити? Кинути гроші на ремонти клозетів, каналізацій по всій росіїїї???
На останньому засіданні оборонки - ліліпутін прямим текстом казав - збільшувати военку для майбутніх війн.
Яку ще логарифмічну лінійку подарувати США щоб вимірювати наміри ліліпутіна?
показать весь комментарий
28.04.2025 14:09 Ответить
яким чином НАТО, тобто країни які туди входять, можуть збільшити видатки на занепалу в нуль оборонку? 🧐 👀
отож бо.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:19 Ответить
Це називається інакше. ***** просто запхало свого тезку за праву щоку рудого дегенерата.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:25 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=HZhMynAz024 КультурТригер: ТАЄМНИЦЯ портрету ТРАМПА: що заКОДував путін? Мистецьке розслідування
показать весь комментарий
28.04.2025 14:27 Ответить
ще й риб потруїти.. Воно ж токсичне. Краще закатати в асфальт на червоній площі.
показать весь комментарий
28.04.2025 14:29 Ответить
Це слова державного мужа.Пуйло може "строїти глазки",обіцяти,брехати,"водити за ніс",але буде робити свою справу,а потім "хтось там щось порушив,не так зробив,побачив щепку у когось,а бревна в себе не замітить.Раша болотна все своє існування брехала,вбивала,труїла,гвалтувала,сіяла смерть,стерала міста з землі,несла горе і лихо,учиняла геноциди,ламала людські долі.
Цивілізований світ повинен усвідомити що на планеті Земля стане спокійніше коли ця недоімперія піде в небуття.
показать весь комментарий
28.04.2025 15:06 Ответить
 
 