Путін вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини РФ та США, - Віткофф

Російський диктатор Володимир Путін вперше за десятиліття бачить можливість для розбудови відносин зі США.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я думаю, що він вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами, і це очевидно", - зазначив він.

За словами Віткоффа, він вже провів 4 зустрічі з Путіним і всі вони тривали щонайменше три години, одна взагалі затягнулася на майже 5 годин.

Водночас подробиць розмов він не розкрив.

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