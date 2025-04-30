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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Путін вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини РФ та США, - Віткофф

Путін хоче переглянути відносини зі США. Заява Віткоффа

Російський диктатор Володимир Путін вперше за десятиліття бачить можливість для розбудови відносин зі США.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я думаю, що він вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами, і це очевидно", - зазначив він.

За словами Віткоффа, він вже провів 4 зустрічі з Путіним і всі вони тривали щонайменше три години, одна взагалі затягнулася на майже 5 годин.

Водночас подробиць розмов він не розкрив.

Читайте: Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (23846) росія (65282) США (22925) Віткофф Стів (90)


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Топ коментарі
+9
Цю кнопку перезагрузки вже не один раз нажимали ще до вас.
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30.04.2025 11:32
+8
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30.04.2025 11:38
+7
Нова ідіотська американська влада. Пуйло кожного разу перезавантажує відносини між кацапстаном і США при виборі американцями нового президента і кожного разу їх дурить, кидає по-пітерські!!!
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30.04.2025 11:34
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А в них до 22 року були погані відносини? Навіть після 14 року... Що тоді хороші відносини - цілувати дупу один одному трамп путіну, а путін-трампу?
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30.04.2025 11:31 Відповісти
Очевидно шо США ініціатори дружби з рашкою
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Експерт!З Київміськбуду)))
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Цю кнопку перезагрузки вже не один раз нажимали ще до вас.
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Нова ідіотська американська влада. Пуйло кожного разу перезавантажує відносини між кацапстаном і США при виборі американцями нового президента і кожного разу їх дурить, кидає по-пітерські!!!
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30.04.2025 11:34 Відповісти
Виткоффу стоит переехать на расею, чтобы удобнее пользоваться рублями полученными у путлера.
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30.04.2025 11:35 Відповісти
Ну так )(уйло "чудовий хлопець". І не тільки Трампа, а вже Віткоффа переграв, 4-ри рази.
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30.04.2025 11:35 Відповісти
а тих кацапів, які втекли з ********** від ***** до сша, штати ***** видавати будуть?
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30.04.2025 11:35 Відповісти
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30.04.2025 11:37 Відповісти
Вперше за десятиліття путлер побачив, що Штатам можливо вставити під хвоста і йому нічого за це не буде, бо при владі дурник Трамп.
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30.04.2025 11:37 Відповісти
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30.04.2025 11:38 Відповісти
Віткофф це ще один меркантільно-довірливий поц. Боже, як ти допустив шоб в ці важки часи сша та Україну очолили таки мудаки?
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30.04.2025 11:38 Відповісти
Нууу, як Ви уявляєте Господа, який захидить у кабінку для голосування з кожним ідіотом і рве йому бюлетень? 😊 Ідіот має вільний виьір, оскільки не послухав Бога і вкусив заборонений плід з дерева пізнання добра і зла. Тобто нормальною мовою: кожна людина наділена здатністю визначати добро і зло, але при цьому вибирає зло, оскільки зло цікавіше і обіцяє халяву і інші приємні штуки. Цікаво що лбди, які відкинули Господа роблять винуватим Його у власних проблемах. Це не про Вас особисто - це про виборців Трампа і Зєлєнского.
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30.04.2025 11:59 Відповісти
А що в росії та США в двотисячних були погані відносини, але росія поклала на них болт і поперла з війною спочатку в Грузію, а потім в Україну.
Цьому американському пану чіпляють на вуха локшину, бо росія як в дев'яності знову обісралась і просить допомоги в США. Але як тільки збереться з силами, знову оголосить Америку ворогом №1.
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30.04.2025 11:40 Відповісти
США двічі спасала радянський союз від голоду і один раз в 90 -х росію.Похоже,що це буде четвертий.Скільки разів це не буде але пройде час "болото" знову "дякуватиме піндосам"поносячи їх в хвіст і гриву.Ця країна не має ні чого людського.Віткоффи,трампи ,будуть з путіними сю-сю-сю,вихваляти друг друга. але стабільного миру це не принесе.
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30.04.2025 11:43 Відповісти
Хто б сумнівався? Свій свояка (диктатор диктатора без честі і совісті) бачить здалека.
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30.04.2025 11:49 Відповісти
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30.04.2025 11:50 Відповісти
Степану вітькову хло вже пообіцяло ділянки для забудови - Вітьковий Тауер та Тампонів Тауер - ось і відробляє
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30.04.2025 11:55 Відповісти
Вітькоф зазирнув в дупу *****..
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30.04.2025 11:59 Відповісти
Аж надто очевидно. Диктатор диктатору око не виклюне!
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30.04.2025 11:59 Відповісти
Если не будет ядерной войны, то нам просто нужно переждать любовный период между двумя

подонками, трампом и путлером, их любовь обязательно должна закончится смертельной

враждой, так будет!
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30.04.2025 12:13 Відповісти
У конторы нет такого слова.
Выход из организации через трубу, читайте Суворова
пу водит рыжего в рабочем порядке
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30.04.2025 12:14 Відповісти
Витькофф - наполовину белорус,, наполовину русский, этнический еврей. Да этому проходимцу вообще все равно, сколько украинцев убьет Путин. Фюрер этого негодяя уже прикупил и выделил хороший гешефт
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30.04.2025 12:15 Відповісти
вітькофф ти представляєш не американців а тільки трампа
от про трампа і кажи
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30.04.2025 12:20 Відповісти
 
 