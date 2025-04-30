Путін вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини РФ та США, - Віткофф
Російський диктатор Володимир Путін вперше за десятиліття бачить можливість для розбудови відносин зі США.
Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Я думаю, що він вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами, і це очевидно", - зазначив він.
За словами Віткоффа, він вже провів 4 зустрічі з Путіним і всі вони тривали щонайменше три години, одна взагалі затягнулася на майже 5 годин.
Водночас подробиць розмов він не розкрив.
Топ коментарі
+9 Дужан Міхал
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Цьому американському пану чіпляють на вуха локшину, бо росія як в дев'яності знову обісралась і просить допомоги в США. Але як тільки збереться з силами, знову оголосить Америку ворогом №1.
подонками, трампом и путлером, их любовь обязательно должна закончится смертельной
враждой, так будет!
Выход из организации через трубу, читайте Суворова
пу водит рыжего в рабочем порядке
от про трампа і кажи