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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
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В Белом доме разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

Виткоффа критикуют в администрации Трампа

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вызвал разочарование у членов администрации Белого дома из-за своих подходов к переговорам с Россией.

Об этом пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Уиткофф фактически стал личным послом Трампа при Путине в дополнение к ведению дел на Ближнем Востоке. Он участвует во встречах на высоком уровне самостоятельно.

Также читайте: Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, - Bloomberg

"И, как говорят, даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры", - говорится в материале.

Накануне встречи с Путиным, которая состоялась в прошлую пятницу, он поприветствовал диктатора как старого друга - без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают чиновников США на переговорах.

"Путин не присутствовал на пятничной встрече наедине, зато его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев", - отмечает издание.

"Хороший парень, но неуклюжий, черт возьми, идиот. Он не должен делать это в одиночку", - сказал один из членов первой администрации Трампа.

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У Трампа уже был спецпредставитель по войне РФ против Украины - генерал Кит Келлог. Однако в середине марта должность Келлога была изменена с "специального посланника по вопросам Украины и России" на "специальный посланник по вопросам Украины".

Уиткофф взамен получил полномочия вести переговоры о прекращении войны в Украине с Москвой.

Работа Келлога, оказалась плодотворной, пишет издание. Он заставил Украину поддержать прекращение огня и выработал соглашение о полезных ископаемых.

Но наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось сложным для баланса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал "хорошей" встречу Уиткоффа с Путиным

Автор: 

США (26763) Стив Уиткофф (90)


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Топ комментарии
+11
Смешно читать, одни дебилы удивляются другому дебилу, что он дебильнее, чем они, цирк!
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01.05.2025 11:11
+5
цікаво, сестра та мати дмитрієва мають паспорти сша, а от сам дмитрієв має громадянство сша?
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01.05.2025 11:09
+4
а вони вже виписались з Печерську?
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01.05.2025 11:19
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мафія безсмертна, проте не бездоганна
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01.05.2025 11:08 Ответить
цікаво, сестра та мати дмитрієва мають паспорти сша, а от сам дмитрієв має громадянство сша?
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01.05.2025 11:09 Ответить
а вони вже виписались з Печерську?
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01.05.2025 11:19 Ответить
та де там, статків певно мають дохєра на пагорбах
журналісти зараз риють, певно щось скоро донесуть до громадськості
ар'єв раніше грозився розповісти за цього свого колишнього однокласника, але шось заглох-ло
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01.05.2025 11:22 Ответить
цікаво, не знав що Ар'єв з ним однокласники.
А у батька значить громадянства США нема, і він продовжує займатись нєвєбєнно секретними дослідженнями в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії, біофізики і радіобіології.
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01.05.2025 12:02 Ответить
ще й з допуском
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01.05.2025 12:06 Ответить
насправді хєр він туди ходить. Просто отримує з бюджету докторську зарплатню з професорськими та члєнкорівськими надбавками.
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01.05.2025 12:15 Ответить
ар'єв розповідає за дмитрієва з 08:10 хв

https://www.youtube.com/watch?v=3LAT_XtLr0Y
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01.05.2025 12:29 Ответить
Агент "Вітьков" задачі поставлені "партієй і правітєльством" виконує на відмінно...
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01.05.2025 11:39 Ответить
Смешно читать, одни дебилы удивляются другому дебилу, что он дебильнее, чем они, цирк!
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01.05.2025 11:11 Ответить
ага, за свою ліву сіську хапався, не достатньо віддано?
а, треба було зігувати та падати в ноги, ходулі цілувати.
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01.05.2025 11:18 Ответить
Хто такий Віткофф !
https://youtu.be/Y0wuJX8T9Q0
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01.05.2025 11:19 Ответить
коли побачив хвуйла
треба не руку до серця прикладати
а падати ніц та повзти як хробак
ото трампону сподобається
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01.05.2025 11:21 Ответить
Маскофф, обосрал и испоганил всё к чему прикоснулся и срыгнул, теперь вот и Витькофф лыжи навострил.
Видать Писькофф на них повлиял!!!
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01.05.2025 11:28 Ответить
Це жалюгідне убожище воно грає на стороні росії ,типовий ньюйорський аферист і негідник ,а хто його призначив ?
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01.05.2025 11:31 Ответить
Ну якщо Віткофф хабадсько-москальський агент, то чому дивуватися?
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01.05.2025 11:42 Ответить
путін незадоволений послугами ескорту, вимагає щоб йому відсмоктав сам власник контори.
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01.05.2025 11:42 Ответить
Кандидат на вихід номер 2!
Першість за Маском як завжди
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01.05.2025 11:59 Ответить
Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот.
Загалом це характеристика більшості з команди Трампа. А меншість можна охарактеризувати тими ж словами, але без частини про хорошого хлопця.
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01.05.2025 12:04 Ответить
це не переговрник що повторює забаганки рашні
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01.05.2025 12:07 Ответить
*** поймеш, то у них все заїбісь , то вже розчаровані. дібіли
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01.05.2025 13:02 Ответить
 
 