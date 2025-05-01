В Белом доме разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, - New York Post
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вызвал разочарование у членов администрации Белого дома из-за своих подходов к переговорам с Россией.
Об этом пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Уиткофф фактически стал личным послом Трампа при Путине в дополнение к ведению дел на Ближнем Востоке. Он участвует во встречах на высоком уровне самостоятельно.
"И, как говорят, даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры", - говорится в материале.
Накануне встречи с Путиным, которая состоялась в прошлую пятницу, он поприветствовал диктатора как старого друга - без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают чиновников США на переговорах.
"Путин не присутствовал на пятничной встрече наедине, зато его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев", - отмечает издание.
"Хороший парень, но неуклюжий, черт возьми, идиот. Он не должен делать это в одиночку", - сказал один из членов первой администрации Трампа.
У Трампа уже был спецпредставитель по войне РФ против Украины - генерал Кит Келлог. Однако в середине марта должность Келлога была изменена с "специального посланника по вопросам Украины и России" на "специальный посланник по вопросам Украины".
Уиткофф взамен получил полномочия вести переговоры о прекращении войны в Украине с Москвой.
Работа Келлога, оказалась плодотворной, пишет издание. Он заставил Украину поддержать прекращение огня и выработал соглашение о полезных ископаемых.
Но наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось сложным для баланса.
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журналісти зараз риють, певно щось скоро донесуть до громадськості
ар'єв раніше грозився розповісти за цього свого колишнього однокласника, але шось заглох-ло
А у батька значить громадянства США нема, і він продовжує займатись нєвєбєнно секретними дослідженнями в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії, біофізики і радіобіології.
https://www.youtube.com/watch?v=3LAT_XtLr0Y
а, треба було зігувати та падати в ноги, ходулі цілувати.
https://youtu.be/Y0wuJX8T9Q0
треба не руку до серця прикладати
а падати ніц та повзти як хробак
ото трампону сподобається
Видать Писькофф на них повлиял!!!
Першість за Маском як завжди
Загалом це характеристика більшості з команди Трампа. А меншість можна охарактеризувати тими ж словами, але без частини про хорошого хлопця.