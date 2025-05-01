В Белом доме разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вызвал разочарование у членов администрации Белого дома из-за своих подходов к переговорам с Россией.

Об этом пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Уиткофф фактически стал личным послом Трампа при Путине в дополнение к ведению дел на Ближнем Востоке. Он участвует во встречах на высоком уровне самостоятельно.

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"И, как говорят, даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры", - говорится в материале.

Накануне встречи с Путиным, которая состоялась в прошлую пятницу, он поприветствовал диктатора как старого друга - без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают чиновников США на переговорах.

"Путин не присутствовал на пятничной встрече наедине, зато его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев", - отмечает издание.

"Хороший парень, но неуклюжий, черт возьми, идиот. Он не должен делать это в одиночку", - сказал один из членов первой администрации Трампа.

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У Трампа уже был спецпредставитель по войне РФ против Украины - генерал Кит Келлог. Однако в середине марта должность Келлога была изменена с "специального посланника по вопросам Украины и России" на "специальный посланник по вопросам Украины".

Уиткофф взамен получил полномочия вести переговоры о прекращении войны в Украине с Москвой.

Работа Келлога, оказалась плодотворной, пишет издание. Он заставил Украину поддержать прекращение огня и выработал соглашение о полезных ископаемых.

Но наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось сложным для баланса.

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