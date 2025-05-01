У Білому домі розчаровані підходом Віткоффа до переговорів з Росією, - New York Post
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф викликав розчарування у членів адміністрації Білого дому через свої підходи до переговорів з Росією.
Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Віткофф фактично став особистим послом Трампа при Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході. Він бере участь у зустрічах на високому рівні самотужки.
"І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури", - йдеться в матеріалі.
Напередодні зустрічі з Путіним, яка відбулася минулої п'ятниці, він привітав диктатора як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують чиновників США на переговорах.
"Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", - зазначає видання.
"Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот. Він не повинен робити це поодинці", - сказав один із членів першої адміністрації Трампа.
У Трампа вже був спецпредставник щодо війни РФ проти України - генерал Кіт Келлог. Проте у середині березня посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".
Віткофф натомість отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою.
Робота Келлога, виявилася плідною, пише видання. Він змусив Україну підтримати припинення вогню та виробив угоду про корисні копалини.
Але наявність окремих переговірників з кожного боку виявилася складною для балансу.
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журналісти зараз риють, певно щось скоро донесуть до громадськості
ар'єв раніше грозився розповісти за цього свого колишнього однокласника, але шось заглох-ло
А у батька значить громадянства США нема, і він продовжує займатись нєвєбєнно секретними дослідженнями в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії, біофізики і радіобіології.
https://www.youtube.com/watch?v=3LAT_XtLr0Y
а, треба було зігувати та падати в ноги, ходулі цілувати.
https://youtu.be/Y0wuJX8T9Q0
треба не руку до серця прикладати
а падати ніц та повзти як хробак
ото трампону сподобається
Видать Писькофф на них повлиял!!!
Першість за Маском як завжди
Загалом це характеристика більшості з команди Трампа. А меншість можна охарактеризувати тими ж словами, але без частини про хорошого хлопця.