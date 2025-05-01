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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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У Білому домі розчаровані підходом Віткоффа до переговорів з Росією, - New York Post

Віткоффа критикують в адміністрації Трампа

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф викликав розчарування у членів адміністрації Білого дому через свої підходи до переговорів з Росією.

Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Віткофф фактично став особистим послом Трампа при Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході. Він бере участь у зустрічах на високому рівні самотужки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times

"І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури", - йдеться в матеріалі.

Напередодні зустрічі з Путіним, яка відбулася минулої п'ятниці, він привітав диктатора як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують чиновників США на переговорах.

"Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", - зазначає видання.

"Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот. Він не повинен робити це поодинці", - сказав один із членів першої адміністрації Трампа.

Читайте також: Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту, - Bloomberg

У Трампа вже був спецпредставник щодо війни РФ проти України - генерал Кіт Келлог. Проте у середині березня посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".

Віткофф натомість отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою.

Робота Келлога, виявилася плідною, пише видання. Він змусив Україну підтримати припинення вогню та виробив угоду про корисні копалини.

Але наявність окремих переговірників з кожного боку виявилася складною для балансу.

Також читайте: Путін вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини РФ та США, - Віткофф

Автор: 

США (22950) Віткофф Стів (91)


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Топ коментарі
+11
Смешно читать, одни дебилы удивляются другому дебилу, что он дебильнее, чем они, цирк!
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01.05.2025 11:11
+4
цікаво, сестра та мати дмитрієва мають паспорти сша, а от сам дмитрієв має громадянство сша?
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01.05.2025 11:09
+3
а вони вже виписались з Печерську?
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01.05.2025 11:19
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мафія безсмертна, проте не бездоганна
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01.05.2025 11:08 Відповісти
цікаво, сестра та мати дмитрієва мають паспорти сша, а от сам дмитрієв має громадянство сша?
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01.05.2025 11:09 Відповісти
а вони вже виписались з Печерську?
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01.05.2025 11:19 Відповісти
та де там, статків певно мають дохєра на пагорбах
журналісти зараз риють, певно щось скоро донесуть до громадськості
ар'єв раніше грозився розповісти за цього свого колишнього однокласника, але шось заглох-ло
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01.05.2025 11:22 Відповісти
цікаво, не знав що Ар'єв з ним однокласники.
А у батька значить громадянства США нема, і він продовжує займатись нєвєбєнно секретними дослідженнями в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії, біофізики і радіобіології.
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01.05.2025 12:02 Відповісти
ще й з допуском
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01.05.2025 12:06 Відповісти
насправді хєр він туди ходить. Просто отримує з бюджету докторську зарплатню з професорськими та члєнкорівськими надбавками.
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01.05.2025 12:15 Відповісти
ар'єв розповідає за дмитрієва з 08:10 хв

https://www.youtube.com/watch?v=3LAT_XtLr0Y
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01.05.2025 12:29 Відповісти
Агент "Вітьков" задачі поставлені "партієй і правітєльством" виконує на відмінно...
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01.05.2025 11:39 Відповісти
Смешно читать, одни дебилы удивляются другому дебилу, что он дебильнее, чем они, цирк!
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01.05.2025 11:11 Відповісти
ага, за свою ліву сіську хапався, не достатньо віддано?
а, треба було зігувати та падати в ноги, ходулі цілувати.
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01.05.2025 11:18 Відповісти
Хто такий Віткофф !
https://youtu.be/Y0wuJX8T9Q0
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01.05.2025 11:19 Відповісти
коли побачив хвуйла
треба не руку до серця прикладати
а падати ніц та повзти як хробак
ото трампону сподобається
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01.05.2025 11:21 Відповісти
Маскофф, обосрал и испоганил всё к чему прикоснулся и срыгнул, теперь вот и Витькофф лыжи навострил.
Видать Писькофф на них повлиял!!!
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01.05.2025 11:28 Відповісти
Це жалюгідне убожище воно грає на стороні росії ,типовий ньюйорський аферист і негідник ,а хто його призначив ?
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01.05.2025 11:31 Відповісти
Ну якщо Віткофф хабадсько-москальський агент, то чому дивуватися?
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01.05.2025 11:42 Відповісти
путін незадоволений послугами ескорту, вимагає щоб йому відсмоктав сам власник контори.
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01.05.2025 11:42 Відповісти
Кандидат на вихід номер 2!
Першість за Маском як завжди
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01.05.2025 11:59 Відповісти
Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот.
Загалом це характеристика більшості з команди Трампа. А меншість можна охарактеризувати тими ж словами, але без частини про хорошого хлопця.
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01.05.2025 12:04 Відповісти
це не переговрник що повторює забаганки рашні
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01.05.2025 12:07 Відповісти
 
 