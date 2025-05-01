У Білому домі розчаровані підходом Віткоффа до переговорів з Росією, - New York Post

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф викликав розчарування у членів адміністрації Білого дому через свої підходи до переговорів з Росією.

Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Віткофф фактично став особистим послом Трампа при Путіні на додачу до ведення справ на Близькому Сході. Він бере участь у зустрічах на високому рівні самотужки.

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"І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури", - йдеться в матеріалі.

Напередодні зустрічі з Путіним, яка відбулася минулої п'ятниці, він привітав диктатора як старого друга - без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують чиновників США на переговорах.

"Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", - зазначає видання.

"Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот. Він не повинен робити це поодинці", - сказав один із членів першої адміністрації Трампа.

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У Трампа вже був спецпредставник щодо війни РФ проти України - генерал Кіт Келлог. Проте у середині березня посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".

Віткофф натомість отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою.

Робота Келлога, виявилася плідною, пише видання. Він змусив Україну підтримати припинення вогню та виробив угоду про корисні копалини.

Але наявність окремих переговірників з кожного боку виявилася складною для балансу.

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