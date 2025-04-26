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Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times

трамп

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що лідер України Володимир Зеленський не має іншого вибору, окрім як прийняти пропозицію США щодо врегулювання війни в Україні 

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на РБК-Україна.

Як розповіло джерело західного видання, близьке до спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, Трамп вважає, що у Зеленського "насправді немає іншого вибору", окрім як прийняти цю пропозицію.

Також зазначається, що американський лідер погрожує вийти із мирного процесу, якщо угода не буде погоджена.

Як повідомляється, пропозиція США, яку Віткофф представив Москві та Києву, включає формальне визнання США контролю Росії над Кримом, і фактичне визнання контролю Росії над районами південної та східної України.

Також читайте: Трамп назвав "хорошою" зустріч Віткоффа з Путіним

Європейська та українська пропозиції ставлять обговорення контролю над територією в залежність від переговорів, які відбудуться після припинення вогню.

"Трамп вважає, що ця територія вже захоплена і не повернеться назад", - повідомило джерело, близьке до Віткоффа.

США вважають, що якщо Україна відкине угоду, війна триватиме місяцями, а можливо, і роками, а Київ залежатиме від Європи у фінансуванні та озброєнні, сказав співрозмовник The Times.

"Припинення фінансування (США) насправді матиме такий же вплив, як і припинення постачання зброї, тому що Україна використовує ці гроші, щоб купувати більше зброї в інших союзників", - додало джерело.

Раніше Трамп заявив, що Україна і Росія дуже близькі до угоди, а більшість основних пунктів узгоджено.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Трамп Дональд (5678) Віткофф Стів (88) припинення вогню (157)


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Топ коментарі
+18
Це не мирна пропозиція-це капітуляція жертви агресії та її пограбування...
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26.04.2025 07:50
+17
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26.04.2025 07:51
+14
З якого дива Трамп таке несе? Вибір є. Найпростіший є найкращим - послати Трампа відкритим текстом. Капітуляція на умовах ***** влаштовує "гарантів", але заборонена Конституцією України і цей старий дебіл мав би про це вже знати.
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26.04.2025 07:50
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іди пофакайся віником старий дибіл
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26.04.2025 07:48 Відповісти
Звісно, не можна ж послати главного п.дора гамерики просто нафіг. Некультурно.
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26.04.2025 07:52 Відповісти
Нещодавно на одному з телеканалів знов крутили фільм "Людина, що біжить" зі Шварцнегером. Чубчик дуже нагадує ведучого шоу з того фільму. Також сама цинічна і нахабна мерзота...
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26.04.2025 07:49 Відповісти
Джерело коло віткофа?((Хуйло тому срав 5 годин у вуха -зрозуміло(
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26.04.2025 07:50 Відповісти
А вітьков чиє коло? Якщо вітьков не транслює хотєлки трампа/пуцина, то що він робить коло трампа? 🤔
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26.04.2025 08:08 Відповісти
З якого дива Трамп таке несе? Вибір є. Найпростіший є найкращим - послати Трампа відкритим текстом. Капітуляція на умовах ***** влаштовує "гарантів", але заборонена Конституцією України і цей старий дебіл мав би про це вже знати.
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26.04.2025 07:50 Відповісти
"Це чудова угода! Ви віддаєте ресурси та території, натомість отримаєте собачий хрін". Не погодимось - отримаємо собачий хер, но хоч не підпишемо відмову від ресурсів та територій (але зедебобік відімо планує це зробити. Визнає Крим не "юридично" а якось "фактично").
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26.04.2025 07:55 Відповісти
Зе не має вибору. Попре проти Конституції українці порвуть, а іноземці стануть зневажати. І куди тоді податись бідному єврею навіть з мільйонами в кишені? В "ізраїльське гетто"? Не думаю що йому туди хочеться на довічне...
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26.04.2025 08:06 Відповісти
Це якась американсько-рашистська мафія!
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26.04.2025 07:50 Відповісти
І зелю і пуйла все влаштовує. Ніхто нічого не підпише.
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26.04.2025 07:50 Відповісти
Це не мирна пропозиція-це капітуляція жертви агресії та її пограбування...
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26.04.2025 07:50 Відповісти
Ну так! Уороткий опис ситуації: бандюк у темному провулку напав на перехржу і побив її до смерті. Поряд проходив поліцейський, дивиться - насильник жертву ґвалтує. Поліцейсьуий підбігає на крики і кпичить до ґвалтівника: "Припини! Ти сумочку обшукав? Точно? А по кишенях дивився? Ланцюжок з шиї зняв? Ні? Тоді я подивлюся! Ну все! Тепер точно нічого немає! Продовжуй, а я пішов. Мені ще на телебаченні виступати."
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26.04.2025 08:17 Відповісти
військовий злочин-ось що робить Трамп
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26.04.2025 09:08 Відповісти
Це написано в його книзі "Як укладати угоди". Тупий тиск, інформаційний шум і т.д. Треба триматись. Ми не зможемо потім відмовитись від угоди, якщо підпишемо. Тіпа на нас тиснули, не було вибору і т.д. Будапешт вам у поміч. Відмовтесь від нього.
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26.04.2025 07:51 Відповісти
Тут два варіанти: або потім в судах доводити, що то одоробало було нелегітимним, коли підписувало, або більш вишуканий - поставити під підписом дві букви v.s., що означає, що підпис був поставлений під тиском і не може вважатись жестом доброї волі...
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26.04.2025 08:14 Відповісти
То не його книга, її повністю писав літературний раб. Трамп її навіть не читав.
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26.04.2025 08:22 Відповісти
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26.04.2025 07:51 Відповісти
Так - війна це Вселенське зло - Трампу пох хто агресор? - хоче все порішати за рахунок України?
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26.04.2025 07:55 Відповісти
це пропозиція не сша ,а путина
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26.04.2025 07:57 Відповісти
Пішов на йух, агент кгб з 1987 року, під прізвиськом Краснов.
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26.04.2025 07:57 Відповісти
Та вийди вже з переговорного процесу і йди,і не просто йди,а йди на Х...
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26.04.2025 07:58 Відповісти
У Зеленського завжди в зовнішній політикі є вибір. І самий вірний - це послати старого пирдуна, який тимчасово живе в Білому дурдомі, послати кобилі в тухес. Як і другого старого пирдуна, півтораметрового недомірка, фюрера кацапської орди *****.
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26.04.2025 07:58 Відповісти
Це його улюблена тактика: створити відчуття безвиході і нав'язати невигідну угоду. Але прикол у тому, що його погрози ЗАВЖДИ закінчуютья гучним пшиком. Воно тупо сцикливе барижне створіння, яке все життя брехало та лицемірило. Тому сприймати його "погрози" серйозно просто смішно...
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26.04.2025 07:59 Відповісти
Може це курдам сказати, яких він кинув? Чи після того, як він підписав угоду з Талібаном та кинув афганців? Єдине, що він реально вміє, так це кидати людей.
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26.04.2025 08:25 Відповісти
Ну що зебіли нормально так проголосували по приколу у 2019? Скоро травень, шашлики і шахеди та ракети. Ви це зробили разом.
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26.04.2025 08:00 Відповісти
А як тобі Трамп?
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26.04.2025 08:26 Відповісти
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26.04.2025 08:02 Відповісти
Ні , ну ви бачили такого ***** , - воно погрожує вийти з перемовин !!
Кому ти погрожуєш , рудого лайна шмат ?? Сам ті переговори затіяв , ніхто про них не просив , а тепер погрожує з них вийти !! Ну хіба воно не й..нуте ?
Стосовно Криму ,, якого воно біса причепилося до України ? Ну хочеш визнати його кацапським - визнавай , але до чого тут ми ?? Чого чіплятися до людей .!?
Україна його визнавати не буде , і це наше право . Що ще тобі не ясно , тормоз мля ?
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26.04.2025 08:06 Відповісти
6ти кратний банкрот трамп нехай відстоїть в черзі і поцілує Зєлю в сраку!
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26.04.2025 08:08 Відповісти
Той, хто принесе вам угоду, той вас зрадив(с)
Той, хто плює на міжнародне право, той має сидіти в Гаазі. Тобто трамп і пуйло мають сидіти поруч!
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26.04.2025 08:13 Відповісти
А далі буде захоплення нових територій,формальне визнання їх,та фактичне визнання вже старих захоплених...
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26.04.2025 08:18 Відповісти
мир за 100 днів шляхом капітуляції України - хрін тобі руда мавпа
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26.04.2025 08:19 Відповісти
Ідіот...
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26.04.2025 08:20 Відповісти
Сша ніхєра не робить. Забрала зброю, фінансування, і погрожує нам… чим? Може санкціями? Вот дуже смішно: слати іх та і усе, це немає ніКого змісту окрім намагння заставити нас капітулювати
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26.04.2025 08:20 Відповісти
трамбіл
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26.04.2025 08:24 Відповісти
Если Зеленский не имеет другого выбора, кроме как принять предложение США об урегулировании войны в Украине, то это никакое не предложение, а просто ультиматум.
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26.04.2025 08:27 Відповісти
Російсько-американський ультиматум. Тому треба чесно сказати - нинішня адміністрація у Вашингтоні стала на бік агресора
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26.04.2025 08:54 Відповісти
Щоб визначитись, чому так солодкий Трампідору півострів Крим, поцікавтесь, як трумпова Сімейка, та частина, яка стоїть за нєкими Кушнерам (там і нєкая Іванка причому), хотіла збудувати в Криму черговий "Трамп-тауер" з додатками.
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26.04.2025 08:38 Відповісти
Ой дурак, рыжий дегенерат думает, что Украина и кацапия это примерно одно и то же где всё решает один человек, в Украине президент может делать только то на что согласится народ а народ Украины никогда не согласится на аферу очень похожую на капитуляцию .
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26.04.2025 08:43 Відповісти
"Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною! "

Аль Капоне
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26.04.2025 08:47 Відповісти
Пішов у ТУХІС...Рижий пес!
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26.04.2025 08:48 Відповісти
Блідий дім повинен нарешті назвати речі своїми іменами -«Україна відмовляється приймати Трампівсько-Путінську капітуляцію»
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26.04.2025 08:52 Відповісти
Хіба можем заперечити що це не той самий агент Краснов що завербований кгб ? ,все робить що б легалізувати терориста путіна і його злочину політику ,а тим часом розсваритись з своїми союзниками, що не вдалось зробити ссср і рф за десятиліття, цей дурень зробив за три місяці хаос і непередбачуваність.
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26.04.2025 08:58 Відповісти
"Мирну" пропозицію-так. А от угоду про ресурси-*** тобі, йухло американське!
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26.04.2025 09:06 Відповісти
Погоджуюся з Трампом, що Зеленський довів ситуацію до тієї точки, коли немає чим воювати та щось змінити, бо за 6 років тільки все руйнував, мародерив, крав, оточив себе зрадниками і антимайданівцями з команди януковича і воював народ України і їх відважні ЗСУ виключно американською і частково західною зброєю. Зеленському відкрито каже Трамп, що "... в тебе, Володя Боневтіке немає нічого, і я більше не збираюся давати свою зброю, вона належить американцям, а ти якщо хочеш, то воюй..., ти замість оборони фінансував за наші кошти різні шмарафони і свій режим, нічого нового не створив і крав разом із 6-ю мінеджерами половину того, що ми давали...". Звичайно я геть не підтримую Трампа, бо це не порада і не допомога, це капітуляція України. Трамп не наш президент, він не обіцяв воювати за Україну, він обіцяв своїм виборцям мир(як і Боневтік у 2019 році обіцяв країну мрій), правда не казав яким буде цей мир. Але для свого піару, здійснення обіцянок і заволодіння дешевими енергоресурсами, які Америці готова віддати Кацапщина (бо всеодно санкції і ніхто їх за нормальну ціну не бере), він буде героїм для більшості, їхніх 73%, бо США не постраждає економічно, тільки морально, а навпаки буде багатіти за рахунок поступок Кацапні їхніми дешевими ресурсами і відкриттям кордонів для бізнесу США. А Боневтік не може підписати такий "мир" не за того, що він за правду, йому все всеодно, бо накрали вони на десять поколінь своїх родичів, просто навіть не зможе переткнути кордон, не встигне, а тому корчить із себе "справедливого патріота". Якщо США відійде, а США вже точно відійде, то чим наші хлопці і дівчата будуть воювати? Хтось думає, що зброєю ЄС? Це дурня, бо там 80% комплектуючих США і ЄС самі купують зброю у США. Думають НАТО? Дурня, недавно Рютте похвалив Трампа за його політику, бо їм краще захищкати свої країни разом із США, а не окремо від США корумповану Україні. Більшість країн ЄС перейдуть в табір Трампа, бо не будуть бажати залишитися один на один з коварним ворогом.
В України був шанс у 2019 році, коли вже ось-ось ми були б в ЄС і НАТО і навіки попрощалися з Московією, але обдурений пропагандою нарід вибрав замість "Армії, мови, віри, ЄС і НАТО" свою смерть через "перестать стрелять", "сойдьомся посередине", "хуже не будєт"... А другий шанс був з 2022 року і до 2025 року, коли наш бюджет закачували США мільярдами, сотнями мільярдів доларів США, коли гроші давали ЄС, Японія, Канада та купа інших кркаїн, зброї давали США, НАТО, ЄС і інші країни, але біля керма стояли корупціонери, брехуни і вороги України. Я закінчив писати свою думку, начинайте полодяківські боти кидатися і плюватися зеленим лайном.
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26.04.2025 09:13 Відповісти
Європа це проходила майже 100 років тому.Фашизм з того часу змінився мало,а от чи засвоїли європейці кровавий урок? Більш схоже,що ні.
Питання навіть не у трампаксі-рейтинги неофашиків-правих зростають по всій Європі.Наразі маємо підтримку переважної більшості,але чи буде так наступного року?..Великий шанс залишитись сам на сам з кацапорилими покидьками все ж є...
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26.04.2025 09:14 Відповісти
 
 