Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times
Американський президент Дональд Трамп переконаний, що лідер України Володимир Зеленський не має іншого вибору, окрім як прийняти пропозицію США щодо врегулювання війни в Україні
Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на РБК-Україна.
Як розповіло джерело західного видання, близьке до спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, Трамп вважає, що у Зеленського "насправді немає іншого вибору", окрім як прийняти цю пропозицію.
Також зазначається, що американський лідер погрожує вийти із мирного процесу, якщо угода не буде погоджена.
Як повідомляється, пропозиція США, яку Віткофф представив Москві та Києву, включає формальне визнання США контролю Росії над Кримом, і фактичне визнання контролю Росії над районами південної та східної України.
Європейська та українська пропозиції ставлять обговорення контролю над територією в залежність від переговорів, які відбудуться після припинення вогню.
"Трамп вважає, що ця територія вже захоплена і не повернеться назад", - повідомило джерело, близьке до Віткоффа.
США вважають, що якщо Україна відкине угоду, війна триватиме місяцями, а можливо, і роками, а Київ залежатиме від Європи у фінансуванні та озброєнні, сказав співрозмовник The Times.
"Припинення фінансування (США) насправді матиме такий же вплив, як і припинення постачання зброї, тому що Україна використовує ці гроші, щоб купувати більше зброї в інших союзників", - додало джерело.
Раніше Трамп заявив, що Україна і Росія дуже близькі до угоди, а більшість основних пунктів узгоджено.
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Кому ти погрожуєш , рудого лайна шмат ?? Сам ті переговори затіяв , ніхто про них не просив , а тепер погрожує з них вийти !! Ну хіба воно не й..нуте ?
Стосовно Криму ,, якого воно біса причепилося до України ? Ну хочеш визнати його кацапським - визнавай , але до чого тут ми ?? Чого чіплятися до людей .!?
Україна його визнавати не буде , і це наше право . Що ще тобі не ясно , тормоз мля ?
Той, хто плює на міжнародне право, той має сидіти в Гаазі. Тобто трамп і пуйло мають сидіти поруч!
Аль Капоне
В України був шанс у 2019 році, коли вже ось-ось ми були б в ЄС і НАТО і навіки попрощалися з Московією, але обдурений пропагандою нарід вибрав замість "Армії, мови, віри, ЄС і НАТО" свою смерть через "перестать стрелять", "сойдьомся посередине", "хуже не будєт"... А другий шанс був з 2022 року і до 2025 року, коли наш бюджет закачували США мільярдами, сотнями мільярдів доларів США, коли гроші давали ЄС, Японія, Канада та купа інших кркаїн, зброї давали США, НАТО, ЄС і інші країни, але біля керма стояли корупціонери, брехуни і вороги України. Я закінчив писати свою думку, начинайте полодяківські боти кидатися і плюватися зеленим лайном.
Питання навіть не у трампаксі-рейтинги неофашиків-правих зростають по всій Європі.Наразі маємо підтримку переважної більшості,але чи буде так наступного року?..Великий шанс залишитись сам на сам з кацапорилими покидьками все ж є...