Трамп считает, что у Зеленского "нет другого выбора", кроме как принять мирное предложение США, - The Times.
Американский президент Дональд Трамп убежден, что лидер Украины Владимир Зеленский не имеет другого выбора, кроме как принять предложение США по урегулированию войны в Украине
Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на РБК-Украина.
Как рассказал источник западного издания, близкий к специальному представителю президента США Стиву Уиткоффу, Трамп считает, что у Зеленского "на самом деле нет другого выбора", кроме как принять это предложение.
Также отмечается, что американский лидер угрожает выйти из мирного процесса, если соглашение не будет согласовано.
Как сообщается, предложение США, которое Уиткофф представил Москве и Киеву, включает формальное признание США контроля России над Крымом, и фактическое признание контроля России над районами южной и восточной Украины.
Европейское и украинское предложения ставят обсуждение контроля над территорией в зависимость от переговоров, которые состоятся после прекращения огня.
"Трамп считает, что эта территория уже захвачена и не вернется обратно", - сообщил источник, близкий к Уиткоффу.
США считают, что если Украина отвергнет соглашение, война продлится месяцами, а возможно, и годами, а Киев будет зависеть от Европы в финансировании и вооружении, сказал собеседник The Times.
"Прекращение финансирования (США) на самом деле будет иметь такое же влияние, как и прекращение поставок оружия, потому что Украина использует эти деньги, чтобы покупать больше оружия у других союзников", - добавил источник.
Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия очень близки к соглашению, а большинство основных пунктов согласовано.
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про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,
беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,
включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
Ось ці пункти, у даному випадку, безпосередньо стосуються Трампа, а не те, що він собі видумав.
США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.
Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.