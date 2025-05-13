Вопросы оккупированных территорий, ЗАЭС и доступа Украины к водным путям можно решить через переговоры, - Уиткофф

Среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, есть детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Breitbart News заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

"Они начнут общаться друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - говорит спецпредставитель Трампа.

Уиткофф утверждает, что физически этого можно достичь, а также выразил надежду, что вскоре будут "хорошие новости". Поэтому, как говорит чиновник, есть большой шанс положить конец этому конфликту.

Кроме того, американский чиновник отметил, что важными также являются водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к мировому океану через соединение со Средиземным морем. По словам спецпредставителя, это необходимо будет также обсудить на переговорах.

Напомним, Уиткофф назвал агрессию РФ против Украины "глупой войной".

