Вопросы оккупированных территорий, ЗАЭС и доступа Украины к водным путям можно решить через переговоры, - Уиткофф

Стив Виткофф об оккупированных территориях

Среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, есть детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Breitbart News заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

"Они начнут общаться друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - говорит спецпредставитель Трампа.

Уиткофф утверждает, что физически этого можно достичь, а также выразил надежду, что вскоре будут "хорошие новости". Поэтому, как говорит чиновник, есть большой шанс положить конец этому конфликту.

Кроме того, американский чиновник отметил, что важными также являются водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к мировому океану через соединение со Средиземным морем. По словам спецпредставителя, это необходимо будет также обсудить на переговорах.

Напомним, Уиткофф назвал агрессию РФ против Украины "глупой войной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Невозможно достичь мира в Украине без прямого диалога с Путиным, - Уиткофф



Топ комментарии
+7
****** морда торгаша, пусть своих детей отдаст насильнику и потом торгуется с ними
13.05.2025 09:36 Ответить
+5
рівень ріелтор.
13.05.2025 09:33 Ответить
+5
На переговорах можна вирішувати тільки одне питання: в яких скотомогильниках прикопувати кацапів...
13.05.2025 09:40 Ответить
Не потрібно всю ЗаЕС йому засовувати. Допоміг би один стержень від реактора.
13.05.2025 09:36 Ответить
Рівень - невіглас. У мене дедалі стійкішим стає враження, що ріелтор з нього теж хреновий. Хіба що його клієнти ще більші невігласи, ніж він. Ви спитаєте, а як невігласи можуть бути успішними? А по-різному і далеко не всі. Хтось через батьківські гроші, як Трамп, хтось через хороших знайомих, а хтось просто тому, що крутиться у колі тих, хто має вплив на процеси. Трампа не можуть оточувати розумні, бо він з іншого кола, де розум і ерудиція - це баласт. Людині властива емпатія, але тим, хто досяг успіху, йдучи поголовпх це поняття не відоме. І ось у таких є свої ріелтори, які хоч і невігласи, але мають і будуть мати хорлші комісіцні, бо перебувають у орбіті бонз. Впевнениц, що люди з орбіти Трампа ніколи не будуть в орбіті філантропа- багача Білла Гейтса. Він ніколи не скористається послкгами рвелтора Вітькова.
13.05.2025 09:49 Ответить
Зеленский уже согласился отменить запрет на переговоры с Путиным. Более того, возможна встреча на уровне технических представителей. Всех поздравляю, Зеленского Трамп взял за одно место. Готовьтесь к капитуляции
https://haqqin.az/news/348072
13.05.2025 11:36 Ответить
тут матрёшки уже давно не покупают.
13.05.2025 12:55 Ответить
просмажити б цього вітька на електричному стільці
13.05.2025 09:34 Ответить
На рахунок ЗАЕС я вважаю, що треба відключити ту гілку живлення , а не відновлювати її після кожного обстрілу і нехай кацапи їбуться там з нею самі. Доведуть її до стану Чорнобиля, то і ліквідацією будуть вони займатися самотужки. На що уйде багато людських ресурсів, які не будуть кинуті на фронт. Ну і власне реакція світової спільноти на це не забариться. Ну а що ми? Пережили Чірнобиль, переживем і це. Хуже не будєт!
13.05.2025 09:37 Ответить
Ну то й українцям буде неперелівки.

Крім того, ті піндерасти звалять все на нас, всілякі орбани підтримують, а ООН повісить ще на нас всі збитки..
13.05.2025 09:44 Ответить
ЗАЕС контролює окупант тому йому і відповідати за можливі наслідки, головне щоб вітер дув в сторону Криму
13.05.2025 09:59 Ответить
За їх довбанською логікою винними станемо ми. Бо інакше б вже мокш повикидали зі всіх організацій, й санкціями придушили так, що вони б реально стали жерти кору з берез, ягель та мох. А так, вони за їх гроші намалюють, скажуть будь що на користь пуйла.
13.05.2025 11:31 Ответить
Можна! - тільки переговори з кацапами це ж не з розумним зайти - потрібен тиск США - тільки не на Украіну а на рашку
13.05.2025 09:38 Ответить
Це трамп буде тиск тильки на Україну. На рашку -емітація. На Україну будуть тиснути з двох боків з РФ і США
13.05.2025 09:55 Ответить
дебіл.
І там всі такі трампісти припизжені.
13.05.2025 09:42 Ответить
Вони і тут всі такі.
Ви в курсі.
13.05.2025 11:46 Ответить
Який президент такий радник ,може вже нашому МЗС пора пояснювати що відбуваєтся а не слухати всяких неуків,чого зараз "найвеличніший" боїтся перш за все за свою с- аку тому все що скаже Трамп він слухає.
13.05.2025 09:43 Ответить
Абсолютне нерозуміння ні причин війни, ні рівня ї@анутості ***** та його шобли. Чи небажання розуміти. Балачки, мовби двоє не поділили торгівельний центр. Трампони-довбой@би чисті.
13.05.2025 09:48 Ответить
Зеленский снова перепрыгнул под Трампа в обход Европы, очевидно, из-за компромата на него у Трампа. Возможные сценарии следующие:

Путин приезжает лично. Тогда Трамп подскочет на помощь своему другу Володе, чтобы на переговорах вдвоем додавить Зеленского на капитуляцию под Путина. Если не удастся, Трамп и Путин объявят Зеленского виновным в срыве результатов. Путин не приезжает, а присылает высокопоставленных лиц. Если Зеленский отказывается встречаться, его также обвиняют в срыве переговоров, а если соглашается опускает свой политический статус до плинтуса или уровня гауляйтера.

В любом случае, Зеленский будет в дураках, потому что вместо того, чтобы идти в ногу с Европой, пресмыкается перед подлецом Трампом.
13.05.2025 10:16 Ответить
В цього їбучого ************* погано не тільки з головою а ще й з вухами. ***** чітко заявило що жодних розмов про окуповану ЗАЕС і інші окуповані території воно даже не збирається вести. Я вже не кажу про те з якого це хера Україна буде просити доступу у мокшів доступу до наших же водойм
13.05.2025 10:45 Ответить
Спецпосланець коопєратіва "озєро" стьопа вітков.
13.05.2025 10:51 Ответить
І як "розв'язати"? Погодитись на відчуження? Що Зельоні в дипломатії тямлять? Арахамії всілякі, та друга бидлота, буде знову в Стамбулі з кацапами долю України від імені народу вирішувати. Як в 2022. Добре зупинили їх тоді. Джонсон декілька разів приїздив. В останню мить. Особисто гасив нестерпне бажання Зельоної сволоти здати все Кацапії.
13.05.2025 10:59 Ответить
Питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна розв'язати через переговори, - Віткофф ЧЕРЕЗ ДЕОКУПАЦІЮ ПРОРАШИСТСЬКА ЛАХУДРА...
13.05.2025 11:09 Ответить
знову випустили клоуна, буде нова хвиля наїздів на україну - пєрєміріє любой цєной, бо пуйло обісралося, дебіли бл...
13.05.2025 11:30 Ответить
Віткоф підтримує Московію як він може. Які водних путі ! Чорне море під нашим контролем. Навіть в Криму росіяни не можуть держати свого флоту.
13.05.2025 11:36 Ответить
Верблюже пальто знову випустили ***** допомагати. Миротворець блдь.
13.05.2025 11:48 Ответить
 
 