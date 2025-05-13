Вопросы оккупированных территорий, ЗАЭС и доступа Украины к водным путям можно решить через переговоры, - Уиткофф
Среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, есть детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Breitbart News заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.
"Они начнут общаться друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - говорит спецпредставитель Трампа.
Уиткофф утверждает, что физически этого можно достичь, а также выразил надежду, что вскоре будут "хорошие новости". Поэтому, как говорит чиновник, есть большой шанс положить конец этому конфликту.
Кроме того, американский чиновник отметил, что важными также являются водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к мировому океану через соединение со Средиземным морем. По словам спецпредставителя, это необходимо будет также обсудить на переговорах.
Напомним, Уиткофф назвал агрессию РФ против Украины "глупой войной".
Крім того, ті піндерасти звалять все на нас, всілякі орбани підтримують, а ООН повісить ще на нас всі збитки..
І там всі такі трампісти припизжені.
Ви в курсі.
Путин приезжает лично. Тогда Трамп подскочет на помощь своему другу Володе, чтобы на переговорах вдвоем додавить Зеленского на капитуляцию под Путина. Если не удастся, Трамп и Путин объявят Зеленского виновным в срыве результатов. Путин не приезжает, а присылает высокопоставленных лиц. Если Зеленский отказывается встречаться, его также обвиняют в срыве переговоров, а если соглашается опускает свой политический статус до плинтуса или уровня гауляйтера.
В любом случае, Зеленский будет в дураках, потому что вместо того, чтобы идти в ногу с Европой, пресмыкается перед подлецом Трампом.