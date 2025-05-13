Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів, - Віткофф
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною".
Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році.
"Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання", - наголосив Віткофф.
Найкраще, що можуть зробити США як посередник, це зібрати Україну та РФ в одній кімнаті, додав він.
Віткофф зазначив, що Трамп "висунув ультиматум" двом сторонам про те, що вони повинні досягти прогресу в досягненні міцного миру, інакше США виходять з переговорів:
Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту – що б це не означало – і просто не брати в ньому участі
Спецпредставник Трампа зауважив, що війна в Україні - це не війна США, проте вони хочуть допомогти її закінчити.
"Шлях до цього – це припинення вогню: всі припиняють насильство", - підсумував він.
Его позиции сильно ослабли после нескольких неудачных визитов в Москву.
значить наше МЗС збрід безтолкових ішаків яких розігнати сьогодні і ми нічого не відчуємо
З одним уточненням: керує МЗСом - власне ЕрЗе! От з них і треба розпочинати розгон!
(або взагалі було),на засіданні ООН небензю і лаврова і до трибуни не підпустили.
Ось це "загроза"!
Ось це "ультиматум"!
Увесь Світ здригнувся від потужності та безальтернативність заяв Трампа.
В двох словах, трамп і його команда маладих імбецилів продовжують просувати "припинення війни" за рахунок України. Все світове лайно типу Ірану з КНДР аж дар мови втратило від такого щастя і навіть не підозрювало, що так можна було. Це ж які перспективи нових загарбань відкриваються...
Ізраїльтяни, можуть теж підтвердити!!!
Війна була повинна була для заробітку грошей, скорочення населення,відірвати Палестину від впливу Турції да утворити там Ізраїль(самі євреї про це кажуть),присадити потім Німеччину на репараційний гачок,щоб вона потім довгі роки платила Ізраїлю за Холокост.Глобалісти продумують свої кроки на десятки років уперед.Нічого випадково не трапляється у світі.
Смотря на то, как сейчас Трепло ведет себя по отношении к рф и Украине, война началась бы однозначно, и поставка пары сотен джавелинов этому бы не помешали. Скорее помощи было бы еще меньше после начала войны и не бесплатно как при Бидоне, и некогда существовавшего и нарушенного Трумпом принципа - никаких переговоров с Украиной без Украины, уж точно не было бы.
спочатку, нас розвели на надра. а тепер ще й ультиматум капітулювати?
зе!лошара, у нас афігенний дипломат!
тобто settlement замість trial
Панацея від всіх проблем:
"Цього б не відбулося якби Трамп був президентом"
Період підставити: День__ Місяць__ Рік__
Походу ця прутня ще довго буде звучати.
- Звісно путін би напав .
- Яка була б реакція трампа? А згадайте реакцію орбана: "сідайте за стіл перемовин", "допомога зброєю це помилка", "це абсурд, що з путіним аморально розмовляти" . От те саме б казав трамп. І відправив би в стамбул домовлятись, і тиснув би на Україну йти на всі умови
- Зброї від сша - не було б
Чому? Тому що Трамп - прекрасний, розумний величний.
Трамп.
Оце так ультиматум))
Старі маразматичні діти, які тупі самі по собі, ви розумієте що ви несете і наскільки жалюгідні???
"Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту - що б це не означало - і просто не брати в ньому участі." - чого і добивався Кремль.
На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
Тому ультиматум висунутий Україні, росія може його ігнорувати - і проігнорує.
Просто патаму чо можєм.
За їх словами Трамп закінчив би цю івйну за 24 години. Якби не обісрався по вуха.