Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів, - Віткофф

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною".

Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році.

"Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання", - наголосив Віткофф.

Найкраще, що можуть зробити США як посередник, це зібрати Україну та РФ в одній кімнаті, додав він.

Віткофф зазначив, що Трамп "висунув ультиматум" двом сторонам про те, що вони повинні досягти прогресу в досягненні міцного миру, інакше США виходять з переговорів:

Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту – що б це не означало – і просто не брати в ньому участі

Спецпредставник Трампа зауважив, що війна в Україні - це не війна США, проте вони хочуть допомогти її закінчити.

"Шлях до цього – це припинення вогню: всі припиняють насильство", - підсумував він.

