Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів, - Віткофф

Трамп висунув ультиматум Росії та Україні. Що відомо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною".

Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році.

"Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання", - наголосив Віткофф.

Найкраще, що можуть зробити США як посередник, це зібрати Україну та РФ в одній кімнаті, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian

Віткофф зазначив, що Трамп "висунув ультиматум" двом сторонам про те, що вони повинні досягти прогресу в досягненні міцного миру, інакше США виходять з переговорів:

Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту – що б це не означало – і просто не брати в ньому участі

Спецпредставник Трампа зауважив, що війна в Україні - це не війна США, проте вони хочуть допомогти її закінчити.

"Шлях до цього – це припинення вогню: всі припиняють насильство", - підсумував він.

Читайте: ЄС багато в чому "гірший" за Китай, - Трамп

Дебіл.....Ну невже біля трампа всі такі?!
13.05.2025 09:24 Відповісти
Як і біля Зеленського !
13.05.2025 09:26 Відповісти
"Якщо ви не припините воювати, я піду звідси і дозволю вам воювати далі"
Ось це "загроза"!
Ось це "ультиматум"!
Увесь Світ здригнувся від потужності та безальтернативність заяв Трампа.
13.05.2025 09:28 Відповісти
Нібито двірника одного розумного рижий найняв. Чистота в білому домі це всьо!
13.05.2025 09:34 Відповісти
так, всі. Він вже не повторив помилки першої каденції, і тепер у Білому домі тільки спєцотлов+флюгер рубіо.
13.05.2025 09:31 Відповісти
Рубліо
13.05.2025 13:20 Відповісти
Трамп може зупинити цю війну за рахунок поступок Україною. Він бачить що Московії ніяких поступок робити не буде.
13.05.2025 09:24 Відповісти
Заради гарантій безпеки собі і збереження того, що накрав - потужний Лідор поступиться навіть Лєнкою Ополчєнкою
13.05.2025 09:32 Відповісти
А як щодо простих українців? Нехай гинуть вам на втіху ?
13.05.2025 13:18 Відповісти
Ідіот.
13.05.2025 09:24 Відповісти
А як же ж з "зупиню війну протягом 24 годин"?
13.05.2025 09:25 Відповісти
То він пожартував !
13.05.2025 09:27 Відповісти
Та этого балабола и слушать нет смысла.
Его позиции сильно ослабли после нескольких неудачных визитов в Москву.
13.05.2025 09:25 Відповісти
Треба свого слухати
13.05.2025 09:32 Відповісти
Якщо Трамп до сих пір не знає причин і історіі війни між Україною-Русью і московією.
значить наше МЗС збрід безтолкових ішаків яких розігнати сьогодні і ми нічого не відчуємо
13.05.2025 09:26 Відповісти
Оце от - чистісінька правда!
З одним уточненням: керує МЗСом - власне ЕрЗе! От з них і треба розпочинати розгон!
13.05.2025 09:39 Відповісти
100%.Якби у нас було нормальне МЗС
(або взагалі було),на засіданні ООН небензю і лаврова і до трибуни не підпустили.
13.05.2025 09:45 Відповісти
Війна буває розумною дурною?
13.05.2025 09:26 Відповісти
Отаке собі роздибендування - це як маленький хлопчик - піддивившись у замочну щілину - шо в спальні витворяють його батьки - сказав - і ці люди забороняють мені пальчиком в носику колупатися
13.05.2025 09:35 Відповісти
тобто штати продемонструють свою неспроможність
13.05.2025 09:27 Відповісти
"Якщо ви не припините воювати, я піду звідси і дозволю вам воювати далі"
Ось це "загроза"!
Ось це "ультиматум"!
Увесь Світ здригнувся від потужності та безальтернативність заяв Трампа.
13.05.2025 09:28 Відповісти
Ультиматум був направлений Україні, бо кацапи вже у відповідь ультиматнули, що стоятимуть на своїх забаганках безальтернативно. І припинення зі сторони США допомоги Україні - це і є той "важіль впливу", зрозуміло на кого і з якою метою.
В двох словах, трамп і його команда маладих імбецилів продовжують просувати "припинення війни" за рахунок України. Все світове лайно типу Ірану з КНДР аж дар мови втратило від такого щастя і навіть не підозрювало, що так можна було. Це ж які перспективи нових загарбань відкриваються...
13.05.2025 11:09 Відповісти
Знову "обидві сторони". Прокляті ви дегенерати трампонівскі.
13.05.2025 09:28 Відповісти
Хусити з чучхе, та оті, з рушниками на головах, послали уже, старому та пожовклому Трампу, своє бачення про нього та його «результати» балачок??!!
Ізраїльтяни, можуть теж підтвердити!!!
13.05.2025 09:29 Відповісти
"Старие песни о главном " і ні слова про агресію росії, про геноцид розвязаний рашиською ордою проти українського народу ,посадити за стіл переговорів де рашисти вимагають капітуляції України ,а цей дурник робить вигляд що нічого не розуміє.
13.05.2025 09:29 Відповісти
Він і насправді нічого не розуміє, саме тому що дурник, недарма при першому президентстві заборонив будь-яку інформацію про своє навчання в школі. Ось тільки біда, що всі його придворні як папуги повторюють його дурню.
13.05.2025 09:44 Відповісти
Миру між росією та Україною не буде ніколи. Хтось один має капітулювати. Хотілося що б це були не ми. Але по іншому цю війну не закінчити. Як виглядатиме капітуляція України я собі уявляю. Кацапи перетворять тут всі міста в Торецьк і Бахмут. А от росія має розвалитися на окремі суб'єкти, але самотужки, без допомоги Заходу, нам цього не зробити. Тому мобілізуй хоть всіх, але результат очевидний, якщо нам ніхто не допоможе і не відкриє другий фронт, то нам габела...
13.05.2025 09:29 Відповісти
Рожеві поняшки. 🦄
13.05.2025 09:30 Відповісти
Просто цікаво - чому в 41 році США почали величезні поставки по лендлізу, а не намагались посадить обох нацистів за стіл переговорів?
13.05.2025 09:30 Відповісти
Тому що маховик війни був розкручений не для того,щоб його швидко зупинити.
Війна була повинна була для заробітку грошей, скорочення населення,відірвати Палестину від впливу Турції да утворити там Ізраїль(самі євреї про це кажуть),присадити потім Німеччину на репараційний гачок,щоб вона потім довгі роки платила Ізраїлю за Холокост.Глобалісти продумують свої кроки на десятки років уперед.Нічого випадково не трапляється у світі.
13.05.2025 12:37 Відповісти
А зараз?
13.05.2025 13:25 Відповісти
13.05.2025 21:22 Відповісти
"роззумний" віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною"
13.05.2025 09:30 Відповісти
та весь холокост то теж дурня. туди-сюди, Аушвиц-Шмаушвіц, треба було просто домовитись.
13.05.2025 09:35 Відповісти
Голокосту не було, це фальсифікація
13.05.2025 13:26 Відповісти
Точніше,роздули галасу більше,ніж біди було насправді.Білтше того,ще й понапридумували покарання,за заперечення Холокосту.
14.05.2025 08:45 Відповісти
"За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році."

Смотря на то, как сейчас Трепло ведет себя по отношении к рф и Украине, война началась бы однозначно, и поставка пары сотен джавелинов этому бы не помешали. Скорее помощи было бы еще меньше после начала войны и не бесплатно как при Бидоне, и некогда существовавшего и нарушенного Трумпом принципа - никаких переговоров с Украиной без Украины, уж точно не было бы.
13.05.2025 09:30 Відповісти
тобто?
спочатку, нас розвели на надра. а тепер ще й ультиматум капітулювати?
зе!лошара, у нас афігенний дипломат!
13.05.2025 09:31 Відповісти
Правильний варіант - засунути ультіматум в дупу Трампу та в дупу хитрому еврею Вітокоффу. Минулий Папа теж намагався примирити українців з росіянами, тупо методом посадити в одну клітку кішку з собакою, тіпа міріться там вже. Геніальна ідея.
13.05.2025 09:34 Відповісти
Сюр! Просто сраний сюр!!! Суддя вимагає , щоб жертва домовлялася с маніяком , насильником , вбивцею. Сідайте за стіл переговорів! Це просто страшний сон. Трамп - #банько
13.05.2025 09:36 Відповісти
Трамп не суддя а медіатор - посередник
13.05.2025 15:53 Відповісти
трамп просто дебіл. Аморальний дебіл
14.05.2025 00:37 Відповісти
він запропонував замість пошуків винних просто домовитися
тобто settlement замість trial
14.05.2025 01:13 Відповісти
вдвічі дебіл. З путіним неможливо домовитися
14.05.2025 22:24 Відповісти
я бачу що у вас путіне епічний герой - з ним неможливо домовитися але ми чинимо опір, в нього сталеві мʼязи і голий торс і він сере чистим неодімієм у титанову валізу
15.05.2025 00:51 Відповісти
для росії це прекрасний варіант, якщо сша вийдуть з переговорів, вони цього добиваються
13.05.2025 09:37 Відповісти
А коли трампон був препіздентом у 2017-2021 роках йому повилазило??? Чи почалось вже - дайте йому й третій строк, воно навчиться?
13.05.2025 09:39 Відповісти
Як висунув так і поверне назад в штани.
Панацея від всіх проблем:
"Цього б не відбулося якби Трамп був президентом"
Період підставити: День__ Місяць__ Рік__
Походу ця прутня ще довго буде звучати.
13.05.2025 09:39 Відповісти
У такому випадку все, що треба зробити путіну, - просто не приїхати на переговори. І США з цього всього вийдуть і перестануть нам допомагати. Як все просто.
13.05.2025 09:40 Відповісти
амеріканці втечуть, як з Афганіствну
13.05.2025 09:43 Відповісти
Сам ти дурний маланець
13.05.2025 09:45 Відповісти
Ультиматум до жертви? Зашибісь млять... Це все що потрібно знати чого коштують всі ці переговори і договори. Коли ***** в черговий раз порушить всі домовленості і насере Тампону на голову то Тампон висуне Україні ультиматум щоб та погодилась на нові вимоги *****. Так який сенс в цих переговорах якщо можна собаку в сраку поцілувати з таким же результатом.
13.05.2025 09:46 Відповісти
Трампище грає на полі нашого заклятого ворога. Тільки ось саме огидне на світі створіння боїться в цьому признатись. Від цього воно ще мерзотніше.
13.05.2025 09:47 Відповісти
історія не сприймає "якби" . але раз віткоф (скорочено від вітковскій) фантазує, що війна не почалась би при трампі, то чому б нам не порозмислити ?

- Звісно путін би напав .

- Яка була б реакція трампа? А згадайте реакцію орбана: "сідайте за стіл перемовин", "допомога зброєю це помилка", "це абсурд, що з путіним аморально розмовляти" . От те саме б казав трамп. І відправив би в стамбул домовлятись, і тиснув би на Україну йти на всі умови

- Зброї від сша - не було б
13.05.2025 09:48 Відповісти
Війна рашиздії проти України «дурна», а війна Трампа проти Канади чи Гренландії мабуть буде прекрасною, розумною, величною.
13.05.2025 09:49 Відповісти
Все, що робить Трамп - прекрасне, розумне, величне.
Чому? Тому що Трамп - прекрасний, розумний величний.
Трамп.
13.05.2025 11:47 Відповісти
Якби да каби був би Трамп тоді
13.05.2025 09:50 Відповісти
"висунув ультиматум двом сторонам про те, що США виходять з переговорів"
Оце так ультиматум))
Старі маразматичні діти, які тупі самі по собі, ви розумієте що ви несете і наскільки жалюгідні???
13.05.2025 09:53 Відповісти
Трамп висунув ультиматум Україні ...
13.05.2025 09:54 Відповісти
Ультиматум ЖЕРТВІ агрессії може висовувати тільки ПОПЛІЧНИК агрессора.
13.05.2025 09:55 Відповісти
Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!
13.05.2025 10:11 Відповісти
Висувати ультиматуми країні, яка відстоює свою свободу і незалежність - верх цинізму і непорядності.
13.05.2025 10:13 Відповісти
Відстоює своє існування.
13.05.2025 12:10 Відповісти
Шапіто штука заразна...
13.05.2025 10:17 Відповісти
Хоче Трумп або не хоче, але Україна буде воювати до самого розпаду московїї. Тільки в цьому разі вона гарантує себе безпеку.
13.05.2025 10:18 Відповісти
У ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный тампон он же агент краснов и бенин Оманский Нарик проэкт кремля Буратино!!!
13.05.2025 10:19 Відповісти
Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту - що б це не означало - і просто не брати в ньому участі.

"Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту - що б це не означало - і просто не брати в ньому участі." - чого і добивався Кремль.
13.05.2025 10:24 Відповісти
Вони ...що....всі...закінчили ...трускавецький ...університет ....?
13.05.2025 10:31 Відповісти
Нічого собі ультиматум - якщо США вийде з переговорів, то це саме те, що росії і треба. То для кого цей ультиматум висувається?
13.05.2025 10:36 Відповісти
Зеленского снова затянули под требования Путина. Зеленский только то и делает, что прогибается под Трампа, который ретранслирует путинские условия. Зачем было соглашаться на прямые переговоры под Путина, если вся европа встала за Украину: без перемирия никаких переговоров? Но Зеленский снова киданул Европу и пошел под Трампа. На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Мне кажется, что Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
13.05.2025 10:36 Відповісти
А шо європка зробила на ділі, а не на словах. Їм потрібне затягування війни, вони й добиваються цього.
13.05.2025 10:53 Відповісти
Та ні, хлопці він не ідіот, о. падло, так, але не дуруко з мослобойки. Хто б з вас зміг так викрутися, обісравшись???
13.05.2025 10:56 Відповісти
Та йдіть вже накуй , американські аферисти і не робіть із себе велике цабе,котре накуй нікому даром не потрібне.....
13.05.2025 11:08 Відповісти
Зеленского снова затянули под требования Путина. Зеленский только то и делает, что прогибается под Трампа, который ретранслирует путинские условия. Зачем было соглашаться на прямые переговоры под Путина, если вся европа встала за Украину: без перемирия никаких переговоров? Но Зеленский снова киданул Европу и пошел под Трампа.
На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
13.05.2025 11:46 Відповісти
Ви маєте рацію. Але у Трампа є зброя , якої у України немає. Тож прогибаємось ...
13.05.2025 14:18 Відповісти
Верблюже пальто довго мовчало та знову вилізло прикривати стару дупу трампа. Шо вони там нам готують? Чергову здачу України?
13.05.2025 11:52 Відповісти
Тобто дід не визнає, шо він імпотент. Ну нічо, зато ми вкурсі, хто є хто. Нам своє робити
13.05.2025 12:18 Відповісти
Еще один Витькофф Янукович "Астановитесь!"
13.05.2025 12:45 Відповісти
Русскій дух - то зараза, для видалення якої потрібне не одне покоління.
13.05.2025 13:42 Відповісти
Як відомо, з росією не розмовляють мовою ультиматумів, вона цього не терпить.
Тому ультиматум висунутий Україні, росія може його ігнорувати - і проігнорує.
Просто патаму чо можєм.
13.05.2025 15:14 Відповісти
За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році.
За їх словами Трамп закінчив би цю івйну за 24 години. Якби не обісрався по вуха.
13.05.2025 16:46 Відповісти
 
 