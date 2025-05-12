Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian

Заклик Дональда Трампа до України погодитися на пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна і негайно почати мирні переговори у Туреччині зірвав серйозні плани Європи переконати США ввести нові санкції проти Москви за відмову від 30-денного припинення вогню.

Про це пише The Guardian із посиланням на європейських дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа.

Вони хотіли переконати президента США: Путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти Росії.

У виданні наголосили: Володимир Зеленський не мав іншого вибору, як прийняти запрошення російського диктатора Володимира Путіна на переговори в Стамбулі 15 травня через страх образити Трампа.

Путін же запропонував переговори, щоб не відштовхнути президента США і не допустити зростання європейського тиску на Трампа щодо жорсткіших санкцій. Західні дипломати при цьому не вважають, що Трамп діє у змові з Кремлем.

Додаткові санкції США проти Росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить Путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.

