УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10376 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори з Путіним
10 536 67

Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп

Заклик Дональда Трампа до України погодитися на пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна і негайно почати мирні переговори у Туреччині зірвав серйозні плани Європи переконати США ввести нові санкції проти Москви за відмову від 30-денного припинення вогню.

Про це пише The Guardian із посиланням на європейських дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа.

Вони хотіли переконати президента США: Путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення вогню є "терміново необхідним" для початку мирних перемовин, - речниця ЄК Хіппер

У виданні наголосили: Володимир Зеленський не мав іншого вибору, як прийняти запрошення російського диктатора Володимира Путіна на переговори в Стамбулі 15 травня через страх образити Трампа.

Путін же запропонував переговори, щоб не відштовхнути президента США і не допустити зростання європейського тиску на Трампа щодо жорсткіших санкцій. Західні дипломати при цьому не вважають, що Трамп діє у змові з Кремлем.

Додаткові санкції США проти Росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить Путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вірить, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Автор: 

перемовини (3062) росія (67230) Трамп Дональд (6896) війна в Україні (5742)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Краснов працює.
показати весь коментар
12.05.2025 20:56 Відповісти
+19
А что, это было неожиданностью от путенской шлюхи? Последние десятилетия Америкой управляли либо обезьяны, либо питекантропы. Чего ещё от них хорошего ожидать? Где та Ната обосрата? С ооной в поганую канаву вместе слиты на радость тоталитарным крысам
показати весь коментар
12.05.2025 20:58 Відповісти
+19
Чий не дивина. Трамп рижий під.р для всіх вже 115 днів.
показати весь коментар
12.05.2025 20:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краснов працює.
показати весь коментар
12.05.2025 20:56 Відповісти
ЄС не вводить санкції бо краснов дав наказ? серйозно?
показати весь коментар
13.05.2025 03:51 Відповісти
А что, это было неожиданностью от путенской шлюхи? Последние десятилетия Америкой управляли либо обезьяны, либо питекантропы. Чего ещё от них хорошего ожидать? Где та Ната обосрата? С ооной в поганую канаву вместе слиты на радость тоталитарным крысам
показати весь коментар
12.05.2025 20:58 Відповісти
Чий не дивина. Трамп рижий під.р для всіх вже 115 днів.
показати весь коментар
12.05.2025 20:58 Відповісти
та якось "*****".що "трамбон із "зеленим" і куйлом вителюють проти України....Незалежно від переговорів, санкції ЄС повинні діяти до повною деокупації України .В ІНШОМУ ВИПАДКУ БУДЕ ПРОДОВЖЕННЯ КУЙЛОМ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
показати весь коментар
12.05.2025 21:00 Відповісти
А до чого тут Трамп к санкціям Европи. Це з той опери "поганому танцору завжди щось заважає"
показати весь коментар
12.05.2025 21:01 Відповісти
Була домовленість усім разом і одночасно ввести санкції проти болота. А вам що заважає уважно читати статті?
показати весь коментар
12.05.2025 21:03 Відповісти
Тоді хай Европа вводить і не піняє на Трампа. Це як завжди у них"так хотіли так хотіли" але місяць не у тій фазі
показати весь коментар
12.05.2025 21:05 Відповісти
Цитата:
У виданні наголосили: Володимир Зеленський не мав іншого вибору, як прийняти запрошення російського диктатора Володимира Путіна на переговори в Стамбулі 15 травня через страх образити Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3551841
Проблема не в Європі, а в Білому домі!
Ну і в кремлі...
показати весь коментар
12.05.2025 21:28 Відповісти
І в ОПі єрмака-зеленського.
показати весь коментар
12.05.2025 21:46 Відповісти
Та навіть до того, що США - "підписант" Хельсінської угоди... Чорт з ними, з Будапештськими меморандумами - але домовленість у Хельсінкі - це зобов"язання США перед всією Європою!!!
показати весь коментар
13.05.2025 01:04 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
показати весь коментар
12.05.2025 21:02 Відповісти
МОСКОВСЬКА ШЛЮХА....кому це ще не ясно?
показати весь коментар
12.05.2025 21:04 Відповісти
Зайвий раз підтверджує: до чого причетне тупориле, обкурене чмо, там лише проблеми.
показати весь коментар
12.05.2025 21:04 Відповісти
Так хотіли ввести ті санкції, так хотіли - спати не могли, а тут Трамп заявив про важливість прямих переговорів - і зразу всі санкції зірвав, ага.
показати весь коментар
12.05.2025 21:06 Відповісти
"Самовлюбленный необучаемый ид..от" (Марк Солонин).
показати весь коментар
12.05.2025 21:07 Відповісти
А разве солонин не топил за трампа?
показати весь коментар
12.05.2025 21:17 Відповісти
Правда трохи інша:
«Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно», - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Але далі є цікаве продовження:
«А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, на чому все зупиняється, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, він надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зустрічайтеся зараз!» - заявив також Трамп.
показати весь коментар
12.05.2025 21:09 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 22:27 Відповісти
Мені цікаво, на чому було засновано вашу впевненість?
показати весь коментар
12.05.2025 22:30 Відповісти
Може не тому, що я завбачливо не вказав року?
показати весь коментар
12.05.2025 22:48 Відповісти
Этот маразматик постоянно теряет связь с реальностью,главное не дать ему встредится с Путиным до переговоров а то опять херню нести начнет.
показати весь коментар
12.05.2025 21:10 Відповісти
тут швидше не зірвав плани, а відстрочив їх. на цьому тижні багато чого рішиться. якщо ху йло не сцикане і таки приїде у Стамбул, то будуть пробувати морозити війну. і якщо справді ху йло туди приїде, то туди точно приїде і Чуб. якщо ху йло і далі буде стояти на своїх хотєлках, то у Чуба вже не буде вибору, буде змушений посилити санкції проти тих боліт. тож через кілька днів усе проясниться. ху йло також може туди і не поїхати, а послати свою делегацію як про це піськов уже проблєяв. тоді і Чуб туди не приїде, бо це буде приниженням говорити з якимись лавровими ушаковими. а значить після такого приниження доведеться санкції таки посилювати. хоча насправді Чуб їх не хоче посилювати. він хоче просто заморозити війну, щоб отримати лаври миротворця. за Індію з Пакистаном уже є великий шанс отримати Нобеля. Ну а після заморозки кацапо-україснької війни так тим більше шансів стане.
показати весь коментар
12.05.2025 21:12 Відповісти
Путин не приедет
И Трамп об этом знает
Лидеры приезжают только тогда
Когда все уже обсудили
А просто покрасоваться в Стамбул приедет лишь один
Зеленский
И это меня очень пугает
Когда Зеля уезжает из Киева - по Киеву всегда летят ракеты
Как по расписанию
показати весь коментар
12.05.2025 21:31 Відповісти
нуу, теж варіант. хоча в останню хвилину пуйло може щось проблєяти в ефір, що буде він в четвер у Стамбулі. і зафіксують там головні домовленості. а вже потім від цих домовленостей будуть всі підлеглі плясати, щоб забезпечити той результат.
показати весь коментар
12.05.2025 21:51 Відповісти
та звісно нє рєбьонок. і капітуляції ніякої не буде. і підписувати нічого не будуть. якщо буде зустріч на трроїх, то порішають на зустрічі. від ху йла потрібен буде тільки одна команда герасимову і бойові дії вмить припиняться. так само і Вова у відповідь припинить бойові дії, щоб не потрапити у повну немилість до Чуба. ну а далі уже технічна справа - втілити усі ці домовленості у переговорний процес. можливе таке? можливе. яка вірогідність цього? дуже невисока. проте вірогідність є. тож буде видно. за кілька днів усе проясниться.
показати весь коментар
12.05.2025 22:24 Відповісти
якщо Вава попаде у немилість до Чуба, то війна буде продовжуватись не так уже й довго. без зброї від Штатів ми довго не вистоїмо. і Європа нам зараз у цьому точно не допоможе. тому Вова буде робити те, шо скаже Чуб.
показати весь коментар
12.05.2025 22:35 Відповісти
теж варіант. тому будуть морозити війну. бо без заморозки Чуб не буде мати доступу до наших копалин, все дістанеться ху йлу і комунякам китайським.
показати весь коментар
12.05.2025 22:49 Відповісти
шоби начать развєдку, то спочатку потрібно то все захопити.
показати весь коментар
12.05.2025 23:02 Відповісти
так вот Чуб рахує, що не треба мордой в асфальт, бо це буде дуже дорого для американців. і Чубу пох на те Придністровя, на ту Абхазію, на Україну чи навіть на ту Сирію. для нього головне, щоб припинилися бойові дії. а вже на яких умовах, його це не сильно колише. ясно шо повністю задовольнити вимоги ху йла Чуб не захоче, бо тоді це буде приниженням для нього і відповідно ніякого Нобеля. однак шось посередині спробують замутити.
показати весь коментар
12.05.2025 22:47 Відповісти
Україна не має грошей для закупівля американської зброї.
показати весь коментар
12.05.2025 23:04 Відповісти
та правда. ті реактори коштують скільки? мільярд чи два чи навіть 5 мільярдів доларів... то мізер. бо москалі на рік витрачають на війну в межах 120 млрд доларів. зовсім неспівмірні цифри. та й то купівлю тих раекторів Україна не сама мала фінансувати, а з допомогою зарубіжних банків і фондів.
показати весь коментар
12.05.2025 23:15 Відповісти
Мразота облізла.
показати весь коментар
12.05.2025 21:15 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 21:26 Відповісти
Зєлєнскій сошол с ума . Бо заявив що приїде в Турцію особисто , чим зірвав плани сЦаря - звинуватити Україну в зриві перемовин .
..
показати весь коментар
12.05.2025 21:18 Відповісти
Это у кого такой?
показати весь коментар
12.05.2025 21:28 Відповісти
Це дупа яку буде облизувать найвеличніший
показати весь коментар
12.05.2025 23:25 Відповісти
МногАхАдовАчка?
показати весь коментар
12.05.2025 21:19 Відповісти
Як би Трамп був тоді президентом - Європи не було би взагалі....
показати весь коментар
12.05.2025 21:20 Відповісти
Эту тупорылую рыжую псину "перед употреблением нужно взбалтывать", а то оно выпадает в осадок.
показати весь коментар
12.05.2025 21:21 Відповісти
Бедная Европа.
Хотели дать Украине рассеянское замороженное бабло - не дали.
Хотели наложить на Россию санкции - тоже не дали.

Вечно беднягам что-то мешает.
показати весь коментар
12.05.2025 21:25 Відповісти
Трампище- вонище відкрито грає у команді пуйла.
показати весь коментар
12.05.2025 21:29 Відповісти
Що ви в рот заглядаєте цьому старому рудому пердуну.Не ви під нього підстраютесь,а він хай під вас.Покажіть свою рішучість,бо пуйло вас всіх переграє.
показати весь коментар
12.05.2025 21:36 Відповісти
Ну The Guardian ще та соросівська помийка🤣🤣🤣 так шо скуліть на Трампа далі...
показати весь коментар
12.05.2025 21:38 Відповісти
трампон ********
показати весь коментар
12.05.2025 21:40 Відповісти
Пляя, чому ви санкціі ЄС припаюєте до сша і навпаки? Британія взагалі вводить санкціі і ***** їй на решту, ну сша не введуть і шо?? ЄС запросто введуть, статья дійсно про агента краснова
показати весь коментар
12.05.2025 21:46 Відповісти
Руде ***** працює на плєшиве *****. Хто ще у цьому сумнівається?
показати весь коментар
12.05.2025 21:54 Відповісти
Тож, санкцій проти росії у Європи не буде бо наляканий Трампом Зеленський поїхав до Стамбулу. Я правильно зрозумів?
показати весь коментар
12.05.2025 21:56 Відповісти
Пану треба намастити яйця. щоб рука пуйла з них зіслискувала
показати весь коментар
12.05.2025 22:21 Відповісти
Якщо до кінця доби 12 травня 2025 року путін не припинить вогонь на 30 діб , лідери ЄС, які планували санкції РФ у разі не припинення вогню, якщо поважають себе і свої країни повинні ввести санкції щодо РФ в дію вже з 13 травня 2025.
Не можна так принижувати себе і свої країни. Схоже, феноменально успішний переговорник, разом з своїм кремлівським партнером перед усім світом знущаються над лідерами найбільших країн Європи.
Під впливом діючих санкцій перемовини в Стамбулі пройдуть більш продуктивно.
показати весь коментар
12.05.2025 22:27 Відповісти
про санкционные планы мы уже слышим пару лет к ряду.
планы - это не действия.
там еще до действий надо преодолеть вето Италии, Венгрии, Словакии и Румынии.
показати весь коментар
12.05.2025 23:23 Відповісти
Всіх собак на рудого? Не треба, Європі так хотілось вводити санкції,як мертвому дихати.
показати весь коментар
12.05.2025 23:29 Відповісти
До чого тут Чубчик? Вiн робить, що йому кажуть з Мавзолея! 😀
показати весь коментар
12.05.2025 23:46 Відповісти
тут трампліну пасланіє від росіян:

показати весь коментар
13.05.2025 00:50 Відповісти
А ось і відмазка під'їхала,чому санкцій не буде. Які все таки нікчеми та пустомелі. Треш.
показати весь коментар
13.05.2025 00:54 Відповісти
Точно так воно змусить Zе здати нашу землю.А ішак я трамвай.
показати весь коментар
13.05.2025 07:27 Відповісти
Хто всрався? Трамп.
показати весь коментар
13.05.2025 07:28 Відповісти
Та ну !!! Трамп таке зробив ?!! НЕ може бути !
показати весь коментар
13.05.2025 09:03 Відповісти
Так а шо, нічого не ввели?. От біда
показати весь коментар
13.05.2025 12:15 Відповісти
 
 