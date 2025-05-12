Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й РФ, - The Guardian
Заклик Дональда Трампа до України погодитися на пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна і негайно почати мирні переговори у Туреччині зірвав серйозні плани Європи переконати США ввести нові санкції проти Москви за відмову від 30-денного припинення вогню.
Про це пише The Guardian із посиланням на європейських дипломатів, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа.
Вони хотіли переконати президента США: Путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти Росії.
У виданні наголосили: Володимир Зеленський не мав іншого вибору, як прийняти запрошення російського диктатора Володимира Путіна на переговори в Стамбулі 15 травня через страх образити Трампа.
Путін же запропонував переговори, щоб не відштовхнути президента США і не допустити зростання європейського тиску на Трампа щодо жорсткіших санкцій. Західні дипломати при цьому не вважають, що Трамп діє у змові з Кремлем.
Додаткові санкції США проти Росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить Путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.
Проблема не в Європі, а в Білому домі!
Ну і в кремлі...
«Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно», - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Але далі є цікаве продовження:
«А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, на чому все зупиняється, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, він надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зустрічайтеся зараз!» - заявив також Трамп.
И Трамп об этом знает
Лидеры приезжают только тогда
Когда все уже обсудили
А просто покрасоваться в Стамбул приедет лишь один
Зеленский
И это меня очень пугает
Когда Зеля уезжает из Киева - по Киеву всегда летят ракеты
Как по расписанию
..
Хотели дать Украине рассеянское замороженное бабло - не дали.
Хотели наложить на Россию санкции - тоже не дали.
Вечно беднягам что-то мешает.
Не можна так принижувати себе і свої країни. Схоже, феноменально успішний переговорник, разом з своїм кремлівським партнером перед усім світом знущаються над лідерами найбільших країн Європи.
Під впливом діючих санкцій перемовини в Стамбулі пройдуть більш продуктивно.
планы - это не действия.
там еще до действий надо преодолеть вето Италии, Венгрии, Словакии и Румынии.