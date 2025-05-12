Трамп вірить, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.

Про це він сказав журналістам на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Трамп каже, що міг би поїхати до Стамбула, де 15 травня може відбутися потенційна зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Гадаю, така можливість з’явиться, якщо я вважатиму, що щось може статися. Що це буде важливо для угоди. Росія має погодитися на це перемир'я", - зазначив він.

За його словами, адміністрація США "дуже наполегливо працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".

Трамп також заявив про "відчуття, що вони (у Росії - ред.) погодяться" на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Кремль досі відкидав.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

