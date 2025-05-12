Трамп вірить, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню
Американський лідер Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.
Про це він сказав журналістам на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Трамп каже, що міг би поїхати до Стамбула, де 15 травня може відбутися потенційна зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
"Гадаю, така можливість з’явиться, якщо я вважатиму, що щось може статися. Що це буде важливо для угоди. Росія має погодитися на це перемир'я", - зазначив він.
За його словами, адміністрація США "дуже наполегливо працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".
Трамп також заявив про "відчуття, що вони (у Росії - ред.) погодяться" на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Кремль досі відкидав.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Якщо хтось із лікарів запідозрить якісь негаразди і скаже що-небудь з цього приводу, Трамп швиденько позбавить його і ліцензії та роботи в майбутньому, тому що воно дрібне, мстиве ... Далі самі підставте слово.
тепер лиш вірить
що далі???
Пусть лучше играет в гольф в своём поместье во Флориде, от этого будет польза и Америке и Украине.
Трамп - нравственный идиот с полным отсутствием человеческой эмпатии, мерзкий невежественный старик 80-ти лет, впавший в деменцию и в маразм...
"Путину очень понравилась война, бункерному деду уже совершенно неинтересны внутренние дела типа пенсий, тарифов ЖКХ, какого-то там строительства социального жилья и прочая мелочёвка.
А война даёт деду острое наслаждение величия и Движухи: ибо дед чувствует, что он вершит мировую историю. Поэтому кремлёвский дед будет кайфовать от войны, пока не сдохнет. Война - это для него, как эликсир жизни".
І що "хароший парєнь владімір" поважає його, Трампа, трохи менше, ніж він, Трамп, поважає "харошево парня владіміра".
Віра Трампа в Трампа творить чудеса. Щоправда, ці чудеса відбуваються виключно для Трампа і виключно в світі Трампа, в якому мешкає Трамп, тільки Трамп і ніхто, крім Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=QVaD5giwySs
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
Треба їхати бо діла не буде
НІЖ РИЗИКОВИЙ ЗБРОЄНИЙ САМОЗАХИСТ
А Ольгинський тундер тут і всіх переконуватиме здаватися і їхатиме.
зі своєї країни!.
которые на 9-ом десятке лет вместо отправки в старческий дом для слабоумных маразматиков заселяются в Белый дом в качестве Президента ядерной сверхдержавы и Верховного главнокомандующего самой мощной и самой большой армии всей планеты...
проФФесор!!
адназначна
или всем нужна передышка, кроме ЗСУ которая воюет уже на подступах Москвы?
