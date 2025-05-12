УКР
Трамп вірить, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.

Про це він сказав журналістам на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Трамп каже, що міг би поїхати до Стамбула, де 15 травня може відбутися потенційна зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Гадаю, така можливість з’явиться, якщо я вважатиму, що щось може статися. Що це буде важливо для угоди. Росія має погодитися на це перемир'я", - зазначив він.

За його словами, адміністрація США "дуже наполегливо працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона покласти край кровопролиттю".

Трамп також заявив про "відчуття, що вони (у Росії - ред.) погодяться" на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Кремль досі відкидав.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

+23
12.05.2025 18:18 Відповісти
+19
В нього словесний понос не затикається вже 3 місяці.
12.05.2025 18:21 Відповісти
+14
Ще комусь не пох в шо вірить Трамп?
12.05.2025 18:15 Відповісти
Ще комусь не пох в шо вірить Трамп?
12.05.2025 18:15 Відповісти
це словесний пронос перед крахом сподівань на хйла ...
12.05.2025 18:19 Відповісти
В нього словесний понос не затикається вже 3 місяці.
12.05.2025 18:21 Відповісти
Рижа бабця Ванга пророкує й пророкує, з рота прямо дим валує.
12.05.2025 18:24 Відповісти
Думаю, фахівцям у галузі психіатрії не пофіг Це взагалі унікальний випадок - абсолютне ніщо з психічними проблемами і купою фобій було обране президентом серйозної, великої і багатої країни начебто нормальними виборцями під час вільних демократичних виборів. Найбільше їх цікавить кінцевий результат для самого ніщо, тих самих виборців і власне самої країни.
12.05.2025 18:30 Відповісти
Вы только что написали название академического труда по психиатрии. За такое исследование академика можно давать сразу.
12.05.2025 18:53 Відповісти
Саме лікарям пофіг. Тому що його особистий лікар сказав, що він здоровий і фізично і морально і також був обстежений психіатром. Про що ще можна говорити?
Якщо хтось із лікарів запідозрить якісь негаразди і скаже що-небудь з цього приводу, Трамп швиденько позбавить його і ліцензії та роботи в майбутньому, тому що воно дрібне, мстиве ... Далі самі підставте слово.
12.05.2025 19:07 Відповісти
Лікарям цікавий не Донні, а ті начебто розумні, які занього голосували.
12.05.2025 19:30 Відповісти
це треба створити консиліум психіатрів , щоби перевірили того психіатра , який обстежив трумпа і сказав, що він здоровий
12.05.2025 20:50 Відповісти
А тепер цікаво - а ті лікарі, що "обстежували" трампона , самі нормальні?
13.05.2025 06:37 Відповісти
Ростиславу Комарницкому особый респект за мини-диссертацию о сложном клиническом случае социопата Трумпфа, впавшего в стадию распада личности и деменции. ...
13.05.2025 11:47 Відповісти
раніше він був впевнений
тепер лиш вірить
що далі???
12.05.2025 19:19 Відповісти
Блажен, кто верует
12.05.2025 19:25 Відповісти
в Трампа?
12.05.2025 19:39 Відповісти
Кто во что. Трамп, например, в Пуйла.
12.05.2025 19:42 Відповісти
Прямо стопудова чуйка!
12.05.2025 18:17 Відповісти
лох лохом ...
12.05.2025 18:17 Відповісти
12.05.2025 18:18 Відповісти
Путина
12.05.2025 18:49 Відповісти
А щоб Трамп повірив, що росія його дурить і є вбивцею номер один в світі, то потрібно призначити професійних і проукраїнських дипломатів, які мали б йому це довести. Була надія, що США отримають доступ до наших рідко земельних металів і приймуть нашу сторону, була хибною і тут Україна програє ворогу всю зовнішню політику.
12.05.2025 18:19 Відповісти
С какого это перепугу Украина проиграет свою внешнюю политику? После подписания договорао редкоземельных металлах Трамп стал постачать Украине и ракеты для ПВО и снаряды 125-миллиметровая и даже понемножку денежка стал капать. Отдал свои старые в F- 16 чтобы Украина могла ремонтировать уже полученные до этого F-16 .Что вам ещё надо от этого нарцисса?
Пусть лучше играет в гольф в своём поместье во Флориде, от этого будет польза и Америке и Украине.
12.05.2025 19:15 Відповісти
Трамп вірить, що путін далі буде його водити за ніс
12.05.2025 18:20 Відповісти
Це в них такий психологічний тиск на Ху?ла, чи шо? Потужними заявами в соцмережах. Раптом прочитає та злякається
12.05.2025 18:20 Відповісти
Путiн полетить в Турцiю?!!! )))) Вiн божевiльний, але не iдiот)))
12.05.2025 18:20 Відповісти
Ну чому ж ? П'ятнадцятого клона відправити та подивитися з бункера що далі буде. Варіант.
12.05.2025 18:34 Відповісти
Не клона, а Лаврова!
12.05.2025 18:59 Відповісти
Напевно Трамп також думає про х@йла , але заяви робить пафосні і навпаки .. бо треба цю жабу (тему перемовин) постійно підігрівати на вогні ..
12.05.2025 20:21 Відповісти
Щоб тобі рудому шакалу заціпило.
12.05.2025 18:23 Відповісти
А Зеленський стрєлу ***** забив на четвер у Стамбулі.
12.05.2025 18:24 Відповісти
вот для тебя Тампон будет облом если ху.ло не согласится, как ты будешь дальше своего дружбана защищать и выгораживать?
12.05.2025 18:25 Відповісти
Такие вопросы надо спрашивать у Трампа лично ,напишите ему в личку в его "social truth" , здесь на сайте Трамп вам не ответит что он будет делать.
12.05.2025 19:30 Відповісти
обвинит Украину, в первый раз что ли?
12.05.2025 23:28 Відповісти
Трамп лох
12.05.2025 18:26 Відповісти
12.05.2025 20:33 Відповісти
Трамп не лох: лохи миллиардные состояния не сколачивают.

Трамп - нравственный идиот с полным отсутствием человеческой эмпатии, мерзкий невежественный старик 80-ти лет, впавший в деменцию и в маразм...
13.05.2025 11:53 Відповісти
Такой бальшой-а в сказкі вєріт...
12.05.2025 18:27 Відповісти
наші вчительки повірили ж у заробітну 4000 дол.
12.05.2025 18:38 Відповісти
Kто-то верил и в миллион Дронов которые заблудились в миллиарде деревьев.
12.05.2025 19:33 Відповісти
...і в напливі заробітчан з Польщі?
13.05.2025 06:41 Відповісти
Але для Путіна це реальна розтяжка. Відмовиться - буде винним у зриві мирних переговорів. Погодиться - швидше за все живим до Анкари не долетить.
12.05.2025 18:29 Відповісти
Та там тих Путіних штук пʼять чи шість, питання якого пошлють
12.05.2025 18:33 Відповісти
Звісно, поїде васіліч
12.05.2025 19:17 Відповісти
А може Удмурт чи Банкетний
12.05.2025 19:32 Відповісти
Не будь наївним. Той же Трамп зразу ***** відмазку знайде.
12.05.2025 19:53 Відповісти
Тупий ідіот. Напевно до тями воно ніколи не прийде.
12.05.2025 18:32 Відповісти
Це як вірити в свою ставку, бо букмекер тобі сказав хто виграє!
12.05.2025 18:32 Відповісти
Не будет нацист Путин идти на перемирие.
12.05.2025 18:33 Відповісти
российский антипутинский историк Михаил Зыгарь пишет:

"Путину очень понравилась война, бункерному деду уже совершенно неинтересны внутренние дела типа пенсий, тарифов ЖКХ, какого-то там строительства социального жилья и прочая мелочёвка.

А война даёт деду острое наслаждение величия и Движухи: ибо дед чувствует, что он вершит мировую историю. Поэтому кремлёвский дед будет кайфовать от войны, пока не сдохнет. Война - это для него, как эликсир жизни".
13.05.2025 11:59 Відповісти
Трамп досі вірить, що він великий президент США🤣🤣🤣🤣🤣🤣

12.05.2025 18:34 Відповісти
Навіть Трам, пише Vladimir на Путіна і Volodymyr на Зеленського. А редактори далі тупо пишуть на Путлєра, Володимир, одомашнюючи *****.
12.05.2025 18:35 Відповісти
Після майже 3 місяців зайобування України,Трамп почав нарешті зайобувати *****..от тепер дійсно цікаво ,як відреагує *****,тепер йому не їхати в Турцію це зашквар?
12.05.2025 18:35 Відповісти
"Після майже 3 місяців" Трампу почало здаватися, що у "харошево парня владіміра" відносини з ним, Трампом, не такі "харошиє", як відносини його, Трампа, з "харошим парнєм владіміром".
І що "хароший парєнь владімір" поважає його, Трампа, трохи менше, ніж він, Трамп, поважає "харошево парня владіміра".
12.05.2025 18:58 Відповісти
Такой большой а в сказки верит
12.05.2025 18:36 Відповісти
Трамп вірить, що Росія погодиться
Віра Трампа в Трампа творить чудеса. Щоправда, ці чудеса відбуваються виключно для Трампа і виключно в світі Трампа, в якому мешкає Трамп, тільки Трамп і ніхто, крім Трампа.
12.05.2025 18:37 Відповісти
Деребан, война, окурок: Путин ртом Медведева распетушился на вестников перемирия
https://www.youtube.com/watch?v=QVaD5giwySs
12.05.2025 18:38 Відповісти
А ще Трамп віре в Санта Клауса і зубну фею.
12.05.2025 18:42 Відповісти
...якщо придавиш карлика, а не будеш сюсюкатись з ним, то погодиться на все!!!
12.05.2025 18:45 Відповісти
да не верит он нихрена ни в бога ни в чёрта,ни в перемирие!он агент завербованный или совком или рашкой и делает всё как прикажут его кремлёвские хозяева!
12.05.2025 18:46 Відповісти
Боневтик їде на уклін Ординському Вбивці і - з "легким поштовхом" від трампу здасть ВСЕ
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
12.05.2025 18:51 Відповісти
що міг би поїхати до Стамбула, де 15 травня

Треба їхати бо діла не буде
12.05.2025 18:52 Відповісти
і так не буде
12.05.2025 19:05 Відповісти
***** насрав Тампону на голову а Тампон носить і вірить що це модна шляпа
12.05.2025 19:02 Відповісти
сказано супер )))
12.05.2025 20:55 Відповісти
а ще він вірить у діда мороза, снігуроньку, священний бакс та золоті дощі які прольються на нього завдяки другу володе
12.05.2025 19:06 Відповісти
Краще б Тампакс не їхав в Стамбул. Бо вони з ****** будуть вдвох давити на ЗЕ і вийде ситуація як недавно в Божевільному Домі де Зеля обом натикає факів і піде
12.05.2025 19:14 Відповісти
Блажен той хто вірує в пуйла.
12.05.2025 19:18 Відповісти
А от я не вірю!!
12.05.2025 19:20 Відповісти
без боротьби НЕМАЄ ПЕРЕМОГИ - І НАДІЙНЕ УРАЖЕННЯ І КАПІТУЛЯЦІЯ Х***У в "переговорах" - НАМНОГО ГІРШЕ
НІЖ РИЗИКОВИЙ ЗБРОЄНИЙ САМОЗАХИСТ
А Ольгинський тундер тут і всіх переконуватиме здаватися і їхатиме.
зі своєї країни!.
12.05.2025 19:21 Відповісти
Ще президент але вже не самої могутньої.
12.05.2025 22:42 Відповісти
Верить надо в Бога, а не международному преступнику
12.05.2025 19:38 Відповісти
тільки у країнах з високим рівнем медицини унікальні йолопи доживають до такого віку.
12.05.2025 19:40 Відповісти
пан Урс, респект за шикарный лаконичный сарказм по поводу причин долгожительства уникальных остолопов,
которые на 9-ом десятке лет вместо отправки в старческий дом для слабоумных маразматиков заселяются в Белый дом в качестве Президента ядерной сверхдержавы и Верховного главнокомандующего самой мощной и самой большой армии всей планеты...
13.05.2025 12:05 Відповісти
Говнюкович порівняно з трампоном
проФФесор!!
адназначна
12.05.2025 19:43 Відповісти
Чуб не вірить, Чуб знає (бо Вітьок там уже про все порішав). ху йло піде на припинення вогню, щоб дати можливість Чубу отримати премію Нобеля, натомість Чуб зніме з ху йла майже всі санкції і визнає по факту за кацапами усі захоплені території. Чуб в шоколаді, ху йло в шоколаді, бо вирвалось з ізоляції та ще й з новими тєріторіями і без головних санкцій. та й передихнути у війні потрібно, бо на мотоциклах та віслюках сильно багато не на штурмуєш. якось такось.
12.05.2025 20:53 Відповісти
а где минусы для Украины в текущем состоянии?
или всем нужна передышка, кроме ЗСУ которая воюет уже на подступах Москвы?
12.05.2025 23:34 Відповісти
москви на цьому сайті пишеться з маленької букви..
12.05.2025 23:36 Відповісти
це так козломорді тролі себе видають ( москва з великої)
13.05.2025 00:56 Відповісти
13.05.2025 01:39 Відповісти
яке ж воно ******* - оте риже ***** №2
12.05.2025 20:57 Відповісти
Це риже ЧМО мабудь і у діда мороза вірить...
12.05.2025 21:59 Відповісти
Чому у Трампа ніхто не спитає. А хто буде фінансувати ***** під час цієї місячної "відпустки" та його армію дармоїдів. ***** поспішає, щоб армія не підняла бунт. А Трамп бачить лише "безглузде кровопролиття!" Думати треба ..... ширше.
12.05.2025 22:03 Відповісти
Кому потрібни його вірить він чи не вірить ?
12.05.2025 22:40 Відповісти
Космонавт
12.05.2025 23:33 Відповісти
В питанні вірт-до Ватикану. Факти говорять про продовження війни кацапами.
12.05.2025 23:41 Відповісти
О ля ля!!! Пуйло вже декілька раз насцяло тампону на голову, а воно ще у щось вірить!!! Дебіл!!!
13.05.2025 02:35 Відповісти
Нажаль думаю, що не погодиться
13.05.2025 09:23 Відповісти
Экс-сотрудник ФБР https://t.me/solovei_ihor/9197 заявил о проникновении агентов Кремля в окружение Илона Маска

Богатейший человек планеты Илон Маск стал целью операции российской разведки, чьи агенты проникли в окружение американского миллиардера и помогли установить контакт между Маском и Владимиром Путиным, заявил в интервью немецкому каналу ZDF бывший агент ФБР Джонатан Бума.

Детали. Бума 16 лет работал в ФБР, где специализировался, в том числе, на российском шпионаже, сообщил ZDF. Он наблюдал, как российские агенты все глубже проникали в компании IT-миллиардеров в Калифорнии, говорится в публикации. Помимо Маска, по словам Бумы, целью российских спецслужб был основатель PayPal Питер Тиль.

▪️По словам Бумы, агенты Кремля предложили обоим предпринимателям прямой контакт с президентом России. «Они бы этого не сделали, если бы Путин лично не знал об этой операции и не одобрил ее», - полагает экс-сотрудник ФБР.

▪️По словам Бумы, ему известно о прямых контактах между Маском и Путиным. Вероятно, они разговаривали несколько раз, говорится в публикации.

▪️Российская разведка, как утверждает экс-сотрудник ФБР, планировала использовать для вербовки Маска его склонность к беспорядочным связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина.

▪️Бума заявил, что «есть множество доказательств, подтверждающих», что Маск и Тиль были целями российской разведки, но отказался предоставить их, сославшись на запрет разглашения этих данных. Нарушение этого запрета, по словам экс-агента ФБР, стало бы уголовным преступлением. «Мне не разрешено обсуждать подробности того, как именно мы получили эту информацию», - сказал Бума.

В марте Бума был арестован по обвинению в незаконном получении и раскрытии 130 документов ФБР в 2023 году, сообщал американский канал CBS. Спорные документы, в частности, цитировались в книге экс-агента, чьи отрывки он опубликовал в своих соцсетях.
13.05.2025 13:37 Відповісти
 
 