Зустріч РФ та України у Туреччині – надзвичайно важлива, можуть бути "хороші речі", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірна зустріч між Україною та Росією 15 травня у Туреччині є "дуже важливою", і її результати можуть бути позитивними.

На його думку, можуть бути "позитивні результати" від зустрічі України та РФ.

"Зустріч у четвер Росії та України –– надзвичайно важлива. Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Думаю, що з неї може вийти хороші речі. Зупинити жахливе кровопролиття – це кривава бійня. Щодня на полі бою гинуть солдати. Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди", - наголосив він.

Трамп додав, що його візит на Близький Схід цього тижня "буде історичним".

Він також заявив, що розглядає можливість своєї участі у зустрічі між Україною та РФ у Стамбулі.

"Ми можемо мати хороші результати на зустрічі в Стамбулі, я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

