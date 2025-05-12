УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8864 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні Зеленськй погодився на зустріч з Путіним
2 542 29

Зустріч РФ та України у Туреччині – надзвичайно важлива, можуть бути "хороші речі", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірна зустріч між Україною та Росією 15 травня у Туреччині є "дуже важливою", і її результати можуть бути позитивними.

Про це він сказав журналістам на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, можуть бути "позитивні результати" від зустрічі України та РФ. 

"Зустріч у четвер Росії та України –– надзвичайно важлива. Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Думаю, що з неї може вийти хороші речі. Зупинити жахливе кровопролиття – це кривава бійня. Щодня на полі бою гинуть солдати. Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди", - наголосив він.

Трамп додав, що його візит на Близький Схід цього тижня "буде історичним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Фідан сподівається, що Україна та РФ прийдуть до компромісу найближчими днями

Він також заявив, що розглядає можливість своєї участі у зустрічі між Україною та РФ у Стамбулі.

"Ми можемо мати хороші результати на зустрічі в Стамбулі, я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Час завершити війну

Автор: 

перемовини (3060) Туреччина (3664) Трамп Дональд (6896)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
деменція - штука незворотня
показати весь коментар
12.05.2025 17:19 Відповісти
+13
"хороші речі" - для рузкіх да донні? Ото ти маленька рузка ********** руда
показати весь коментар
12.05.2025 17:19 Відповісти
+8
Ти вже проснувся?
Генератор хаосу!
показати весь коментар
12.05.2025 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"хороші речі" - для рузкіх да донні? Ото ти маленька рузка ********** руда
показати весь коментар
12.05.2025 17:19 Відповісти
деменція - штука незворотня
показати весь коментар
12.05.2025 17:19 Відповісти
в нього все "хороше", як в зєлі "потужне".
показати весь коментар
12.05.2025 17:20 Відповісти
Ти вже проснувся?
Генератор хаосу!
показати весь коментар
12.05.2025 17:21 Відповісти
@ (мовою оригіналу):
"Еще один важный момент, на который не все обратили внимание: путин отвергает прекращение огня на том основании, что Украина использует паузу для перевооружения, но почему это проблема, если и россия может перевооружаться? А вот именно потому - и получается, что путин это публично признает - что Украина перевооружается БЫСТРЕЕ россии, и путин пытается успеть оттяпать как можно больше территории, пока Украина не достигла паритета.
То есть по оценкам самого путина, у него не так много времени и он ожидает, что российское наступление остановится. И тут он совершенно прав, никакие корейцы с иранцами не могут конкурировать с западным ВПК.
И именно поэтому ни на какие уступки Украина сейчас не пойдет, потому что все понимают, включая самого путина, что после достижения паритета все покатится в обратную сторону, как уже было, когда сдавали Херсон."
показати весь коментар
12.05.2025 17:22 Відповісти
тут не треба забувати і про китайський ВПК, який вже працює на рашу (скритно).
показати весь коментар
12.05.2025 17:32 Відповісти
Візит на Близький Схід ввійде в історію - Трамп постійно вляпується в історію
показати весь коментар
12.05.2025 17:22 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
12.05.2025 17:22 Відповісти
На це йому зробили спектакль з Києва!
показати весь коментар
12.05.2025 17:23 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 17:24 Відповісти
нехай скаже тепер хто вілинює від миру?
НА БОЛОТАХ ПРОСТО ПАНІКА - що ж робіт тепер бідному Трампові? Та ще СІ - подарував 9го травня хйлум - праігриватель й випуск-примірник старої газети китайської ))
показати весь коментар
12.05.2025 17:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PsqFnp1fXmM
Прекрасні відповіді Портнікова на тему "спектакдь для Трампа"
показати весь коментар
12.05.2025 17:29 Відповісти
Вже цей дурень забув і про 30 дене перемиря ,завдяки цьому недоумку рашиські обстріли цивільних посилились ,спочатку він говорив про "хорошого хлопця"путіна ,потім про якісь перемовини де рашисти виставляють умови неприйнятні ,але що для нього Україна ? понад усе бізнес.
показати весь коментар
12.05.2025 17:23 Відповісти
Що у нього в голові, цікаво? Мавпа на барабані грає?
показати весь коментар
12.05.2025 17:24 Відповісти
нерозпукані бутони нарцисів - пруть пруть а добрива для цвіту немає
показати весь коментар
12.05.2025 17:30 Відповісти
Блін, Донні, які "хороші речі" можуть бути у клоаці? Ти мене розчаровуєш все більше і більше.
показати весь коментар
12.05.2025 17:34 Відповісти
Треба їхати Трампу та Стармеру та тримати за руку,бо буде знову сцена в овальному кабінеті.
показати весь коментар
12.05.2025 17:38 Відповісти
Придурок с розовым пони …
показати весь коментар
12.05.2025 17:45 Відповісти
Якби я був президентом війни між Індією і Пакистаном би не було!
Так війна почалась вже при вашому президентстві!
Тоді я обіцяю закінчити її за 24 години...якщо мене оберуть втретє!
показати весь коментар
12.05.2025 17:46 Відповісти
Ручний путінський макак Доня філософствує.
показати весь коментар
12.05.2025 17:51 Відповісти
***** хочет сначала договоримся (по понятиям), потом остановим войну, позиция ЕС сначала остановим войну, а потом будем договариваться. ***** пол года подыгрывал Трампу что хочет мира, и если он согласится прекратить огонь, то потом, когда не получит всего что хочет, придется возобновлять боевые действия и обстрелы, что после месячного перерыва будет непросто и к тому же, для всего мира в очередной раз покажет, что его якобы стремление к миру было ложью и блефом. Трамп же малопредсказуем и может своего Джокера в любой момент кинуть на чашу весов любой стороны. Не спрашивайте много ли с этого будет толка, когда весь этот идиотский спектакль закончится, маемо що маемо.
показати весь коментар
12.05.2025 17:52 Відповісти
Оранжевый только в интернете орел, о так то импотент, этим все сказано
показати весь коментар
12.05.2025 17:53 Відповісти
Він апріорі підтримує ху.ла. Що тільки не бовкне плешивий - Трамп ведеться на це як закохана п'ятикласниця і починає істеріку, що Україні треба негайно погоджуватись на вимоги кремля і мир, дружба, жвачка вже завтра. Трамп - лошара який заковтує путлеровські гачки причмокуючі.
показати весь коментар
12.05.2025 18:07 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 18:08 Відповісти
"я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", - додав він." - О-о-о-о-о-о-о!!!!
Цырк зажыгает огни!!!
показати весь коментар
12.05.2025 18:18 Відповісти
"хороші речі" з Путіним взагалі не можливі.
показати весь коментар
12.05.2025 19:48 Відповісти
Яка буффонада !
показати весь коментар
12.05.2025 22:52 Відповісти
 
 