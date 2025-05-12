Зустріч РФ та України у Туреччині – надзвичайно важлива, можуть бути "хороші речі", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірна зустріч між Україною та Росією 15 травня у Туреччині є "дуже важливою", і її результати можуть бути позитивними.
Про це він сказав журналістам на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, можуть бути "позитивні результати" від зустрічі України та РФ.
"Зустріч у четвер Росії та України –– надзвичайно важлива. Я наполягав, щоб ця зустріч відбулася. Думаю, що з неї може вийти хороші речі. Зупинити жахливе кровопролиття – це кривава бійня. Щодня на полі бою гинуть солдати. Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди", - наголосив він.
Трамп додав, що його візит на Близький Схід цього тижня "буде історичним".
Він також заявив, що розглядає можливість своєї участі у зустрічі між Україною та РФ у Стамбулі.
"Ми можемо мати хороші результати на зустрічі в Стамбулі, я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Генератор хаосу!
"Еще один важный момент, на который не все обратили внимание: путин отвергает прекращение огня на том основании, что Украина использует паузу для перевооружения, но почему это проблема, если и россия может перевооружаться? А вот именно потому - и получается, что путин это публично признает - что Украина перевооружается БЫСТРЕЕ россии, и путин пытается успеть оттяпать как можно больше территории, пока Украина не достигла паритета.
То есть по оценкам самого путина, у него не так много времени и он ожидает, что российское наступление остановится. И тут он совершенно прав, никакие корейцы с иранцами не могут конкурировать с западным ВПК.
И именно поэтому ни на какие уступки Украина сейчас не пойдет, потому что все понимают, включая самого путина, что после достижения паритета все покатится в обратную сторону, как уже было, когда сдавали Херсон."
НА БОЛОТАХ ПРОСТО ПАНІКА - що ж робіт тепер бідному Трампові? Та ще СІ - подарував 9го травня хйлум - праігриватель й випуск-примірник старої газети китайської ))
Прекрасні відповіді Портнікова на тему "спектакдь для Трампа"
Так війна почалась вже при вашому президентстві!
Тоді я обіцяю закінчити її за 24 години...якщо мене оберуть втретє!
Цырк зажыгает огни!!!