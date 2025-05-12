Встреча РФ и Украины в Турции – чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча между Украиной и Россией 15 мая в Турции является "очень важной", и ее результаты могут быть положительными.
Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, могут быть "положительные результаты" от встречи Украины и РФ.
"Встреча в четверг России и Украины - чрезвычайно важна. Я настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, что из нее может получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие - это кровавая бойня. Ежедневно на поле боя гибнут солдаты. Это не американские солдаты, они из России и Украины, но это тоже люди", - подчеркнул он.
Трамп добавил, что его визит на Ближний Восток на этой неделе "будет историческим".
Он также заявил, что рассматривает возможность своего участия во встрече между Украиной и РФ в Стамбуле.
"Мы можем иметь хорошие результаты на встрече в Стамбуле, я верю, что оба лидера будут там. Я думал о том, чтобы лично поехать в Стамбул", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Генератор хаосу!
"Еще один важный момент, на который не все обратили внимание: путин отвергает прекращение огня на том основании, что Украина использует паузу для перевооружения, но почему это проблема, если и россия может перевооружаться? А вот именно потому - и получается, что путин это публично признает - что Украина перевооружается БЫСТРЕЕ россии, и путин пытается успеть оттяпать как можно больше территории, пока Украина не достигла паритета.
То есть по оценкам самого путина, у него не так много времени и он ожидает, что российское наступление остановится. И тут он совершенно прав, никакие корейцы с иранцами не могут конкурировать с западным ВПК.
И именно поэтому ни на какие уступки Украина сейчас не пойдет, потому что все понимают, включая самого путина, что после достижения паритета все покатится в обратную сторону, как уже было, когда сдавали Херсон."
НА БОЛОТАХ ПРОСТО ПАНІКА - що ж робіт тепер бідному Трампові? Та ще СІ - подарував 9го травня хйлум - праігриватель й випуск-примірник старої газети китайської ))
Прекрасні відповіді Портнікова на тему "спектакдь для Трампа"
Так війна почалась вже при вашому президентстві!
Тоді я обіцяю закінчити її за 24 години...якщо мене оберуть втретє!
Цырк зажыгает огни!!!