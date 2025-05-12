РУС
2 542 29

Встреча РФ и Украины в Турции – чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча между Украиной и Россией 15 мая в Турции является "очень важной", и ее результаты могут быть положительными.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, могут быть "положительные результаты" от встречи Украины и РФ.

"Встреча в четверг России и Украины - чрезвычайно важна. Я настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, что из нее может получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие - это кровавая бойня. Ежедневно на поле боя гибнут солдаты. Это не американские солдаты, они из России и Украины, но это тоже люди", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что его визит на Ближний Восток на этой неделе "будет историческим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Турции Фидан надеется, что Украина и РФ придут к компромиссу в ближайшие дни

Он также заявил, что рассматривает возможность своего участия во встрече между Украиной и РФ в Стамбуле.

"Мы можем иметь хорошие результаты на встрече в Стамбуле, я верю, что оба лидера будут там. Я думал о том, чтобы лично поехать в Стамбул", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Время закончить войну

Автор: 

