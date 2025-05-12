Глава МИД Турции Фидан надеется, что Украина и РФ придут к компромиссу в ближайшие дни
В Турции надеются, что Украина и РФ уже в ближайшие дни смогут прийти к компромиссу во время мирных переговоров в Стамбуле.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наша позиция относительно войны, которая продолжается между Украиной и Россией, является четкой с самого начала. Наш президент неоднократно высказывал это. Турция пытается выполнять свою роль всеми своими институтами", - рассказал Фидан.
Он напомнил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел "интенсивный дипломатический трафик". В частности, он говорил с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, важно то, что Турция находится в центре этих переговоров.
"Для нас важно иметь мир и стабильность в нашем регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой США. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня", - заявил Фидан.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Прекрасні відповидіПортнікова на тему "спектакдь для Трампа"
Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...
ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ відтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
https://www.youtube.com/watch?v=zivGNmKHSCo
ці усі посилання на політологів (на Портнікова в т ч ) поважних - всі в унісон й НЕ ТАК все гидко як комусь хочеться ...
Після цього тупик для Трампа з відлинюванням на впровадження санкцій - це гірше ніж для Ху наважитися летіти до Турції...
Правильне визначення - СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ТРАМПА , ось що придумали в Києві Стармер з іншими гостям у вовки, подзвонивши Макроном до Трампа.
А санкції тотакоє - ТО ЛИШ ФРЕДОВИЧУ закінчиться причина відлинювати від них ,а причини винити Україну вже точно не буде !!!