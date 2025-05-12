РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8649 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
866 23

Глава МИД Турции Фидан надеется, что Украина и РФ придут к компромиссу в ближайшие дни

Хакан Фидан

В Турции надеются, что Украина и РФ уже в ближайшие дни смогут прийти к компромиссу во время мирных переговоров в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша позиция относительно войны, которая продолжается между Украиной и Россией, является четкой с самого начала. Наш президент неоднократно высказывал это. Турция пытается выполнять свою роль всеми своими институтами", - рассказал Фидан.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел "интенсивный дипломатический трафик". В частности, он говорил с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, важно то, что Турция находится в центре этих переговоров.

Также читайте: Путин четко очертил позицию по переговорам с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы, - Песков

"Для нас важно иметь мир и стабильность в нашем регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой США. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня", - заявил Фидан.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снижения интенсивности обстрелов на фронте во время так называемого "перемирия" не наблюдалось, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

переговоры (5123) Турция (3529) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
стабільнюки... які для цього взагалі є передумови? хіба хло відмовився бодай від однієї своєї забаганки, з якою починав цю війну? хіба хоч одну з них може задовольнити Україна?... скільки можна вже торочити про то саме?... гопник розуміє лише грубу силу, все інше йому покуй...
показать весь комментарий
12.05.2025 16:11 Ответить
+3
В замороженому виді, як хек безголовий.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:11 Ответить
+3
Ці суки сплять та бачать капітуляцію України.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** вже в Турції?
показать весь комментарий
12.05.2025 16:08 Ответить
В замороженому виді, як хек безголовий.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:11 Ответить
стабільнюки... які для цього взагалі є передумови? хіба хло відмовився бодай від однієї своєї забаганки, з якою починав цю війну? хіба хоч одну з них може задовольнити Україна?... скільки можна вже торочити про то саме?... гопник розуміє лише грубу силу, все інше йому покуй...
показать весь комментарий
12.05.2025 16:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PsqFnp1fXmM
Прекрасні відповидіПортнікова на тему "спектакдь для Трампа"
показать весь комментарий
12.05.2025 16:35 Ответить
Учора шквал злості у Соловйова у вечірньому шоу просто заливав його горлянку слиною злісного гавкання - дісталося найбільше Макрону, коли вони довго зажималися в обнімаках з Зе Дійшло до того, що показали вид Зеленського зі спини й ніби-то !!!ширінка у його штанях на задниці. Соловйов - "Ексклюзив українських дізайнерів спеціально для рідного президента "

Абсолютно справдилися слова Орєшкіна , російського опозиційного політолога - ЛЮТЬ В РАШЦІ ПРОТИ ВИГАДКИ Європейців з Україною , посадити плани Ху для Трампа тягти лямку з відкладенням санкцій провалиться вже 12-го , тим паче якщо Зе таки тролитимей Ху й Трмапа поїздкою у Стамбул, а Ху не припинятиме вогню...

ЦЕ СПЕКТАКЛЬ ПІД ТРАМПОВІ відтягування санкцій вибісить обох Ху+Доні - правий Орєшкін.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jOa4sjl_WOc

https://www.youtube.com/watch?v=zivGNmKHSCo

ці усі посилання на політологів (на Портнікова в т ч ) поважних - всі в унісон й НЕ ТАК все гидко як комусь хочеться ...

Після цього тупик для Трампа з відлинюванням на впровадження санкцій - це гірше ніж для Ху наважитися летіти до Турції...

Правильне визначення - СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ТРАМПА , ось що придумали в Києві Стармер з іншими гостям у вовки, подзвонивши Макроном до Трампа.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:46 Ответить
Зеля вже рушив - поки пішкодрала добеться
показать весь комментарий
12.05.2025 16:12 Ответить
А в нього лісапєта немає?? Як ото у серіалі хизувався))
показать весь комментарий
12.05.2025 16:36 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:13 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 16:23 Ответить
я про те саме вище з посиланнями на вчорашній непоганий прогноз від поважних експертів
показать весь комментарий
12.05.2025 16:44 Ответить
в якому сказі злості знаходиться зараз інформпростір підрашки - починаючи з соловйова учора - це лиш доказ того, що гра -спектакль з Трампром по телефону Макрона на столі на чотирьох з Києва спрацював .
показать весь комментарий
12.05.2025 16:54 Ответить
Ці суки сплять та бачать капітуляцію України.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:25 Ответить
Інфантільність чи що?
показать весь комментарий
12.05.2025 16:28 Ответить
Турок придурок!
показать весь комментарий
12.05.2025 16:35 Ответить
це троллін Ху+ Дон
показать весь комментарий
12.05.2025 16:47 Ответить
Пртніков правий - головне для УКРАЇНИ - ЗБРОЯ ЗБРОЯ ЗБРОЯ - ДОПОМОГА +ДОПОМОГА+ДОПОМОГА- від ЄС та США та усіх партнерів

А санкції тотакоє - ТО ЛИШ ФРЕДОВИЧУ закінчиться причина відлинювати від них ,а причини винити Україну вже точно не буде !!!
показать весь комментарий
12.05.2025 16:50 Ответить
Та що там дні - секунди до порозуміння між рашею та Україною. Які недолугі турецькі посадовці...
показать весь комментарий
12.05.2025 16:47 Ответить
Він сподівається що Арахамія поїде підписувати капітуляцію.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:53 Ответить
https://espreso.tv/svit-lideri-es-za-pidsumkami-zustrichi-nazvali-printsipi-za-yakimi-mayut-vidbuvatisya-peregovori-pro-mir-v-ukraini Українська делегація підтримала 26 країн-членів ЄС, які наголосили, що переговори щодо України не можуть проходити без її участі. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах щодо російсько-української війни
показать весь комментарий
12.05.2025 17:40 Ответить
Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. А УКРАЇНІ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ БЕЗ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.КОТРИЙ І Є ЧАСТИНУ ЦЬОГО РЕГІОНУ...
показать весь комментарий
12.05.2025 17:00 Ответить
 
 