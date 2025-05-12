Глава МИД Турции Фидан надеется, что Украина и РФ придут к компромиссу в ближайшие дни

В Турции надеются, что Украина и РФ уже в ближайшие дни смогут прийти к компромиссу во время мирных переговоров в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша позиция относительно войны, которая продолжается между Украиной и Россией, является четкой с самого начала. Наш президент неоднократно высказывал это. Турция пытается выполнять свою роль всеми своими институтами", - рассказал Фидан.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел "интенсивный дипломатический трафик". В частности, он говорил с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, важно то, что Турция находится в центре этих переговоров.

"Для нас важно иметь мир и стабильность в нашем регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой США. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня", - заявил Фидан.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

