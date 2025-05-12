Снижения интенсивности обстрелов на фронте во время так называемого "перемирия" не наблюдалось, - ОСГВ "Хортица".

Сейчас наши военнослужащие не наблюдают уменьшения активности со стороны войск РФ на фронте в Донецкой и Луганской областях.

Об этом 12 мая в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По словам военного, оккупанты не уменьшают интенсивность боев и продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины.

"Давайте честно скажем: на земле она (тишина. - Ред.) не наблюдается. При чем, это касается всех "перемирий", которые объявляла РФ - начиная со времен АТО, Пасха этого года и заканчивая 9 мая этого года. Нет его на земле как объективного факта. Если оно где-то есть в заявлениях, то давайте воевать заявлениями. На заявлениях все очень мощные, а на земле не наблюдается", - говорится в сообщении.

Количество атак на ключевых направлениях фронта не уменьшается, больше всего боев фиксируют на Покровском и Новопавловском направлениях, рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

"Интенсивность не спадает. Даже сегодня утром интенсивность боестолкновений ровная, та же, что была, один в один. Во время этих объявленных "перемирий" она иногда может немного проседать на отдельных направлениях, там где россияне все равно хотели перегруппироваться, а не атаковать", - сообщил Трегубов.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.