РФ продолжала обстрелы Украины во время объявленного "перемирия", но уменьшила интенсивность - ГПСУ

Россия продолжала наносить удары по украинской территории во время провозглашенного ею же трехдневного "перемирия", и до сих пор не прекращает атаки, несмотря на призывы со стороны западных партнеров.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, объявленное россиянами "прекращение огня" не имело никакого реального воплощения. "Возможно, где-то интенсивность несколько уменьшилась для того, чтобы сделать картинку, что они чего-то придерживаются, о чем сами же и заявили", - сказал Демченко.

Как отмечается, российские войска использовали различные виды вооружения, включая авиацию и управляемые авиационные бомбы.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

