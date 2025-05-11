РУС
Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
2 851 21

Россияне не просто имитировали "перемирие", но и увеличили количество штурмов, - Deepstate. ИНФОГРАФИКА

DeepState о перемирии на 9 мая

Аналитики Deepstate отмечают, что одностороннее "перемирие", объявленное Россией, не состоялось, к тому же оккупанты, наоборот, нарастили штурмовые действия.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об этом свидетельствуют данные штурмовых действий противника за период так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая.

В эти дни россияне провели 193, 196 и 161 штурмовое действие соответственно.

DeepState о перемирии от РФ

Также читайте: Сибига: Путинское "парадное перемирие" - фарс. Российские войска продолжают атаки

"Для сравнения, за апрель среднесуточная активность составляла 155 атак в день, что выглядит не просто как имитация перемирия, а как наращивание усилий под лживые заявления их военно-политического руководства", - отметили в Deepstate.

Также отмечается, что почти на всех участках прекращения огня не было: "Были единичные случаи и все".

Читайте: Зеленский о предложении "режима тишины" от РФ на 9 мая: Веры россиянам нет, могут быть провокации

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Автор: 

перемирие (1697) DeepState (232)
Топ комментарии
+11
Кацапам вірити - себе не поважати.
11.05.2025 13:01 Ответить
+7
Хіба кацапам можна вірити?
11.05.2025 13:00 Ответить
+5
Зате ми як не били по моцкві щоб не спортити ***** день пабєдобєсія. Притому Україна погодилась не триденне перемир'я без всіляких переговорів бо просто ***** так захотіло. Так чому ж ***** закінчувати цю війну якщо всім цим парадом командує воно і коли хоче стріляє а коли йому захотілось то воно оголосило перемир'я
11.05.2025 13:50 Ответить
спробуйте це втлумачити оманському віслюку, хоча, воно ж для цього й працює та йшло на один термін...
11.05.2025 13:57 Ответить
Ви думаєте він до мене в бригаду під Покровськ приїде, щоб я йому щось втовкмачив?
11.05.2025 14:25 Ответить
Дурненький! Не вся країна, а ВСЯ ПЛАНЕТА чекала... Не дочекалась.
11.05.2025 13:58 Ответить
Чекали лише вівці. Всі інші знають що у зелі такої зброї не було і немає.
11.05.2025 14:27 Ответить
ху.лу не нужно перемирие, экономика рашки заточена на военную промышленность.

Цели не достигнуты, и остановить производсвто оружия и боеприпасов для рашки губительно.
11.05.2025 13:10 Ответить
Юлий Цезарь не вёл никаких переговоров с киликийскими пиратами, которые грабили и сжигали торговые корабли, грубо нарушая все обычаи и правила, сложившиеся в международной торговле Средиземноморья :

Цезарь просто организовал карательную экспедицию на остров Родос и уничтожил уродов всех до одного.
11.05.2025 23:28 Ответить
А ***** перемовини імітує. Це буде безкінечно продовжуватися. А в Білому Сортирі сидить рудий імбецил і в носі колупається.
11.05.2025 13:13 Ответить
Зате ми як не били по моцкві щоб не спортити ***** день пабєдобєсія. Притому Україна погодилась не триденне перемир'я без всіляких переговорів бо просто ***** так захотіло. Так чому ж ***** закінчувати цю війну якщо всім цим парадом командує воно і коли хоче стріляє а коли йому захотілось то воно оголосило перемир'я
11.05.2025 13:50 Ответить
Так про це потрібно було кричати на усю планету, на рівні Президента і міністра закордонних справ, а не чекати, поки ***** вийде і розповість, що саме Україна 5000 раз порушувала тишу. Доки у владі будуть дебіли, доти нами будуть сраку підтирати. Четвертий рік війни... ***...
11.05.2025 13:56 Ответить
не бреше лише дохлий хороший кацап- решті вірити не можна
11.05.2025 14:11 Ответить
Ну так Україна повинна була також збільшити кількість штурмів у відповідь, не потрібно відставати від тенденцій!
11.05.2025 20:44 Ответить
хтось сумнівався?? Це ж брехливі сцикливі покидьки! Хай всі вони здохнуть, від новонародженого до старого!
11.05.2025 21:39 Ответить
Здесь не нужно говорить, расскажите об этом зелёной ОПе, эти голуби мира зациклились.
12.05.2025 20:24 Ответить
 
 