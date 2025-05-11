Россияне не просто имитировали "перемирие", но и увеличили количество штурмов, - Deepstate. ИНФОГРАФИКА
Аналитики Deepstate отмечают, что одностороннее "перемирие", объявленное Россией, не состоялось, к тому же оккупанты, наоборот, нарастили штурмовые действия.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, об этом свидетельствуют данные штурмовых действий противника за период так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая.
В эти дни россияне провели 193, 196 и 161 штурмовое действие соответственно.
"Для сравнения, за апрель среднесуточная активность составляла 155 атак в день, что выглядит не просто как имитация перемирия, а как наращивание усилий под лживые заявления их военно-политического руководства", - отметили в Deepstate.
Также отмечается, что почти на всех участках прекращения огня не было: "Были единичные случаи и все".
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
