Россияне не просто имитировали "перемирие", но и увеличили количество штурмов, - Deepstate. ИНФОГРАФИКА

Аналитики Deepstate отмечают, что одностороннее "перемирие", объявленное Россией, не состоялось, к тому же оккупанты, наоборот, нарастили штурмовые действия.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об этом свидетельствуют данные штурмовых действий противника за период так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая.

В эти дни россияне провели 193, 196 и 161 штурмовое действие соответственно.

"Для сравнения, за апрель среднесуточная активность составляла 155 атак в день, что выглядит не просто как имитация перемирия, а как наращивание усилий под лживые заявления их военно-политического руководства", - отметили в Deepstate.

Также отмечается, что почти на всех участках прекращения огня не было: "Были единичные случаи и все".

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.