Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
2 851 21

Росіяни не просто імітували "перемир’я", але й збільшили кількість штурмів, - Deepstate. ІНФОГРАФІКА

DeepState про перемир’я на 9 травня

Аналітики Deepstate наголошують, що одностороннє "перемир'я", оголошене Росією, не відбулося, до того ж окупанти, навпаки, наростили штурмові дії.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це свідчать дані штурмових дій противника за період так званого "перемир'я" з 8 по 10 травня.

У ці дні росіяни провели 193, 196 та 161 штурмову дію відповідно.

DeepState про перемир’я від РФ

Також читайте: Сибіга: Путінське "парадне перемир’я" - фарс. Російські війська продовжують атаки

"Для порівняння, за квітень середньодобова активність складала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир'я, а як нарощення зусиль під брехливі заяви їхнього військово-політичного керівництва", - наголосили в Deepstate.

Також зауважується, що майже на всіх ділянках припинення вогню не було: "Були одиничні випадки і все".

Читайте: Зеленський про пропозицію "режиму тиші" від РФ на 9 травня: Віри росіянам немає, можуть бути провокації

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Автор: 

перемир’я (1004) DeepState (233)
+7
+5
Кацапам вірити - себе не поважати.
11.05.2025 13:01 Відповісти
спробуйте це втлумачити оманському віслюку, хоча, воно ж для цього й працює та йшло на один термін...
11.05.2025 13:57 Відповісти
Ви думаєте він до мене в бригаду під Покровськ приїде, щоб я йому щось втовкмачив?
11.05.2025 14:25 Відповісти
Дурненький! Не вся країна, а ВСЯ ПЛАНЕТА чекала... Не дочекалась.
11.05.2025 13:58 Відповісти
Чекали лише вівці. Всі інші знають що у зелі такої зброї не було і немає.
11.05.2025 14:27 Відповісти
ху.лу не нужно перемирие, экономика рашки заточена на военную промышленность.

Цели не достигнуты, и остановить производсвто оружия и боеприпасов для рашки губительно.
11.05.2025 13:10 Відповісти
Юлий Цезарь не вёл никаких переговоров с киликийскими пиратами, которые грабили и сжигали торговые корабли, грубо нарушая все обычаи и правила, сложившиеся в международной торговле Средиземноморья :

Цезарь просто организовал карательную экспедицию на остров Родос и уничтожил уродов всех до одного.
11.05.2025 23:28 Відповісти
А ***** перемовини імітує. Це буде безкінечно продовжуватися. А в Білому Сортирі сидить рудий імбецил і в носі колупається.
11.05.2025 13:13 Відповісти
Зате ми як не били по моцкві щоб не спортити ***** день пабєдобєсія. Притому Україна погодилась не триденне перемир'я без всіляких переговорів бо просто ***** так захотіло. Так чому ж ***** закінчувати цю війну якщо всім цим парадом командує воно і коли хоче стріляє а коли йому захотілось то воно оголосило перемир'я
11.05.2025 13:50 Відповісти
Так про це потрібно було кричати на усю планету, на рівні Президента і міністра закордонних справ, а не чекати, поки ***** вийде і розповість, що саме Україна 5000 раз порушувала тишу. Доки у владі будуть дебіли, доти нами будуть сраку підтирати. Четвертий рік війни... ***...
11.05.2025 13:56 Відповісти
не бреше лише дохлий хороший кацап- решті вірити не можна
11.05.2025 14:11 Відповісти
Ну так Україна повинна була також збільшити кількість штурмів у відповідь, не потрібно відставати від тенденцій!
11.05.2025 20:44 Відповісти
хтось сумнівався?? Це ж брехливі сцикливі покидьки! Хай всі вони здохнуть, від новонародженого до старого!
11.05.2025 21:39 Відповісти
Здесь не нужно говорить, расскажите об этом зелёной ОПе, эти голуби мира зациклились.
12.05.2025 20:24 Відповісти
 
 