Росіяни не просто імітували "перемир’я", але й збільшили кількість штурмів, - Deepstate. ІНФОГРАФІКА

Аналітики Deepstate наголошують, що одностороннє "перемир'я", оголошене Росією, не відбулося, до того ж окупанти, навпаки, наростили штурмові дії.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це свідчать дані штурмових дій противника за період так званого "перемир'я" з 8 по 10 травня.

У ці дні росіяни провели 193, 196 та 161 штурмову дію відповідно.

"Для порівняння, за квітень середньодобова активність складала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир'я, а як нарощення зусиль під брехливі заяви їхнього військово-політичного керівництва", - наголосили в Deepstate.

Також зауважується, що майже на всіх ділянках припинення вогню не було: "Були одиничні випадки і все".

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.