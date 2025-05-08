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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Сибіга: Путінське "парадне перемир’я" - фарс. Російські війська продовжують атаки

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я, назвавши їх "фарсом".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що за даними українських військових, попри заяви Кремля, російські війська не припиняють атакувати українські позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перемир’я" РФ: ворог штурмував на Лиманському, Краматорському, Покровському і Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

"З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб", - зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що Україна не залишає без відповіді жодне порушення і активно інформує США, ЄС та інші міжнародні організації про агресію Росії.

"Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він не дотримується навіть власного слова", - наголосив він, додавши, що Україна готова до припинення вогню на щонайменше 30 днів за умови створення умов для мирних переговорів і досягнення справедливого миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Перемир’я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - ЗМІ

Автор: 

путін володимир (23889) перемир’я (963) Сибіга Андрій (425)


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Топ коментарі
+9
Зеля галімий брехун. Довго брехав що 3 денного "перемир'я" на умовах ***** не буде, а по факту зголосився на це перемир'я. Ганба брехуну зеленському!
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08.05.2025 13:34
+5
Фарс - це погодитись на переміріє втяхаря, як смердюче ссикливе зелене падло.
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08.05.2025 13:45
+4
Если это фарс, то зачем на него соглашаться? Атаки по рашке с 8 мая как отрезало.
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08.05.2025 13:39
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Шахедів тільки цієї ночі не запускав кацап - шоб ми сходняк в москві не попортили
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08.05.2025 13:31 Відповісти
Парадне перемир'я пуцина переслідує лише одну мету - запобігти атаці ЗСУ по мацкві, красній площаді і параді. Іншої мети там нема.
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08.05.2025 13:32 Відповісти
Зеля галімий брехун. Довго брехав що 3 денного "перемир'я" на умовах ***** не буде, а по факту зголосився на це перемир'я. Ганба брехуну зеленському!
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08.05.2025 13:34 Відповісти
Ну назвав фарсом - а далі шо?
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08.05.2025 13:36 Відповісти
абы не забыли- что есть така сибига, дуже вумна
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08.05.2025 13:38 Відповісти
вбивати узьке лайно чим більше тим краще
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08.05.2025 13:38 Відповісти
Если это фарс, то зачем на него соглашаться? Атаки по рашке с 8 мая как отрезало.
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08.05.2025 13:39 Відповісти
Ермак контролирует атаки
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08.05.2025 13:53 Відповісти
Ти ****** не займайся.. краще пошарся по світу, попитай, може у когось є старі совкові ракети точкау, с200, та інший мотлох.. чим можна по кацапах вїбати.
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08.05.2025 13:43 Відповісти
Фарс - це погодитись на переміріє втяхаря, як смердюче ссикливе зелене падло.
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08.05.2025 13:45 Відповісти
А шо Україна погодилась на 3-х денне перемир'я?
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08.05.2025 13:49 Відповісти
Здогадаєся сам?Зе погодиться на все,що скаже хазяїн
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08.05.2025 13:54 Відповісти
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08.05.2025 14:01 Відповісти
 
 