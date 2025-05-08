Сибіга: Путінське "парадне перемир’я" - фарс. Російські війська продовжують атаки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я, назвавши їх "фарсом".

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що за даними українських військових, попри заяви Кремля, російські війська не припиняють атакувати українські позиції.

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"З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб", - зазначив Сибіга.

Міністр підкреслив, що Україна не залишає без відповіді жодне порушення і активно інформує США, ЄС та інші міжнародні організації про агресію Росії.

"Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він не дотримується навіть власного слова", - наголосив він, додавши, що Україна готова до припинення вогню на щонайменше 30 днів за умови створення умов для мирних переговорів і досягнення справедливого миру.

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