Сибіга: Путінське "парадне перемир’я" - фарс. Російські війська продовжують атаки
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я, назвавши їх "фарсом".
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що за даними українських військових, попри заяви Кремля, російські війська не припиняють атакувати українські позиції.
"З опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб", - зазначив Сибіга.
Міністр підкреслив, що Україна не залишає без відповіді жодне порушення і активно інформує США, ЄС та інші міжнародні організації про агресію Росії.
"Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він не дотримується навіть власного слова", - наголосив він, додавши, що Україна готова до припинення вогню на щонайменше 30 днів за умови створення умов для мирних переговорів і досягнення справедливого миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль