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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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"Перемир’я" РФ: ворог штурмував на Лиманському, Краматорському, Покровському і Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Бої на сході України

На фронті в Україні тривають бої, попри заяви РФ про початок так званого "перемир'я".  Про припинення вогню на лінії зіткнення говорити не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Ворог менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було, але були активні боєзіткнення на низці напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо", - сказав він.

За словами речника, були штурмові дії з боку окупантів від опівночі на Лиманському, Вовчанську, Краматорському напрямках, зокрема у Часовому Яру, а також у районі Торецька та на Покровському і Новопавлівському напрямках.

"Тому казати про перемир'я, яке вони оголосили, його не помітно на фронті", - додав Трегубов.

Ворог намагається проводити штурми поблизу Покровська

Як зазначив речник ОСУВ "Хортиця", російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід та схід від міста Покровськ, а також південніше міста.

За минулу добу на Покровському напрямку сталося 65 бойових зіткнень. Але, за словами Трегубова, це менше, ніж в деякі дні. Наразі Покровський напрямок - найінтенсивніший на всій лінії фронту.

"Росіяни в принципі не полишають спроб покращити своє тактичне становище навколо міста або перетнути трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти на трасу у сторону Павлограду, або якось допомогти військам, які намагаються дійти на Новопавлівському напрямку до кордону Дніпропетровської області, що їм не вдається. І, як вони планували до 9 травня, це їм не вдасться", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати оборону у Вовчанську, покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (396) бойові дії (3889) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+3
чого наші ракети та БПЛА не штурмують скупчення ворожої живої сили і техніки вглибині боліт?
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08.05.2025 11:12
+3
Існує. Зелене падло втіхаря вже домовилось.
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08.05.2025 11:23
+2
трамп буде не задоволений.
зе!скоморох, хоче тільки подобатись!
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08.05.2025 11:15
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Их там нет, то силы самообороны лугондонии.
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08.05.2025 11:10 Відповісти
За те рижий дурачок як радіє, всьо по плану.
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08.05.2025 11:17 Відповісти
Перемир'я не існує. Їбаште по моцкві щоб аж Членін в мавзолеї підпригував а обісраному ***** на голову шукатурка в підвалі сипалась
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08.05.2025 11:11 Відповісти
Існує. Зелене падло втіхаря вже домовилось.
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08.05.2025 11:23 Відповісти
Пукану вірить ТІЛЬКИ трумп. Всі інші - у рази розумніші.
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08.05.2025 11:12 Відповісти
чого наші ракети та БПЛА не штурмують скупчення ворожої живої сили і техніки вглибині боліт?
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08.05.2025 11:12 Відповісти
трамп буде не задоволений.
зе!скоморох, хоче тільки подобатись!
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08.05.2025 11:15 Відповісти
А отже, Україна повинна офіційно заявити, що ху#ло не контролює своїх орків.
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08.05.2025 11:18 Відповісти
зелена чмоня оголосила перемірря? чи буде ссать сказать, як на Пасху?
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08.05.2025 11:21 Відповісти
Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.
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08.05.2025 11:22 Відповісти
На хіба нам таке перемир'я? Га, путя?
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08.05.2025 11:24 Відповісти
нафіга питати ***** за це?
Запитуй ЕрЗе.
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08.05.2025 11:38 Відповісти
 
 