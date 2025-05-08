"Перемир’я" РФ: ворог штурмував на Лиманському, Краматорському, Покровському і Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

На фронті в Україні тривають бої, попри заяви РФ про початок так званого "перемир'я". Про припинення вогню на лінії зіткнення говорити не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Ворог менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було, але були активні боєзіткнення на низці напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо", - сказав він.

За словами речника, були штурмові дії з боку окупантів від опівночі на Лиманському, Вовчанську, Краматорському напрямках, зокрема у Часовому Яру, а також у районі Торецька та на Покровському і Новопавлівському напрямках.

"Тому казати про перемир'я, яке вони оголосили, його не помітно на фронті", - додав Трегубов.

Ворог намагається проводити штурми поблизу Покровська

Як зазначив речник ОСУВ "Хортиця", російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід та схід від міста Покровськ, а також південніше міста.

За минулу добу на Покровському напрямку сталося 65 бойових зіткнень. Але, за словами Трегубова, це менше, ніж в деякі дні. Наразі Покровський напрямок - найінтенсивніший на всій лінії фронту.

"Росіяни в принципі не полишають спроб покращити своє тактичне становище навколо міста або перетнути трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти на трасу у сторону Павлограду, або якось допомогти військам, які намагаються дійти на Новопавлівському напрямку до кордону Дніпропетровської області, що їм не вдається. І, як вони планували до 9 травня, це їм не вдасться", - зазначив речник.

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