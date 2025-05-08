Ворог намагався прорвати оборону у Вовчанську, покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ в районі Вовчанських Хуторів, успіху не мав. Із застосуванням броне- та автотехніки загарбники намагалися прорвати нашу оборону у Вовчанську. По колоні, яку було виявлено завчасно, захисники нанесли вогневе ураження. Техніку знищено разом з десантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Дворічанського, Нової Кругляківки, Копанок та Глушківки.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Колодязі та Торське. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

На Сіверському напрямку ворог за допомогою бронетехніки, багі та мотоциклів вів наступ в районах Григорівки та Верхньокамʼянського. Сили оборони знищили чотири бронемашини, чотири багі, одинадцять мотоциклів. Понад тридцять окупантів ліквідовано.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Диліївки, Щербинівки, Нової Полтавки, в Часовому Яру та Торецьку. Також відбито мотоштурм неподалік Білої Гори, де знищено чотири одиниці техніки.

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На Покровському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах Малинівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Даченського, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Одрадного. У напрямку Багатиря ворог намагався прорватися на чотирьох мотоциклах, результат – знищено разом з особовим складом. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.