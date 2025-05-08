Враг пытался прорвать оборону в Волчанске, пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Волчанских Хуторов, успеха не имел. С применением броне- и автотехники захватчики пытались прорвать нашу оборону в Волчанске. По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, защитники нанесли огневое поражение. Техника уничтожена вместе с десантом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Двуречанского, Новой Кругляковки, Копанок и Глушковки.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Колодязи и Торское. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Северском направлении враг с помощью бронетехники, багги и мотоциклов вел наступление в районах Григорьевки и Верхнекаменского. Силы обороны уничтожили четыре бронемашины, четыре багги, одиннадцать мотоциклов. Более тридцати оккупантов ликвидировано.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Дилиевки, Щербиновки, Новой Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Также отбит мотоштурм неподалеку Белой Горы, где уничтожено четыре единицы техники.

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На Покровском направлении враг атаковал наши укрепления в районах Малиновки, Новоукраинки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Миролюбовки, Новоторецкого, Лисовки, Даченского, Новосергиевки, Троицкого и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Одрадного. В направлении Богатыря враг пытался прорваться на четырех мотоциклах, результат - уничтожен вместе с личным составом. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.