Без значительного количества техники врагу не удастся расширить плацдарм вокруг р.Оскол, - спикер 48-ОАБр Петренко
Войска РФ постоянно пытаются перебрасывать собственные пехотные группы на западный берег реки Оскол на Харьковщине.
Об этом начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко сообщил в эфире Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы можем говорить об осложненной логистике именно для россиян. Поскольку, это именно им нужно переправлять технику и личный состав через реку Оскол. В частности, на западный берег реки. Им приходится даже переправлять их малые пехотные группы. Эти попытки оккупантов переправить технику и личный состав через Оскол полностью контролируются Силами обороны Украины. Впрочем, даже если им и удаются единичные переправы пехотных групп, то достичь огромных изменений в этом участке им не удастся", - рассказал Петренко.
Военнослужащий подчеркнул, что без значительного количества техники россиянам не удастся расширить плацдарм вокруг реки Оскол. Сегодня такого накопления техники, по его словам, не наблюдается.
"Россияне действительно пытаются расширить плацдарм вокруг реки Оскол. Цель - оттеснить Силы обороны Украины и уменьшить возможности наших подразделений провести контрудары. Однако, еще раз подчеркиваю, что без большого количества техники такие планы враги будут нереализованы", - подытожил он.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе с.Новое. Это может привести к падению фронта на Осколе.
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