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Без значительного количества техники врагу не удастся расширить плацдарм вокруг р.Оскол, - спикер 48-ОАБр Петренко

Оккупанты не оставляют попыток перебраться через Оскол.

Войска РФ постоянно пытаются перебрасывать собственные пехотные группы на западный берег реки Оскол на Харьковщине.

Об этом начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко сообщил в эфире Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы можем говорить об осложненной логистике именно для россиян. Поскольку, это именно им нужно переправлять технику и личный состав через реку Оскол. В частности, на западный берег реки. Им приходится даже переправлять их малые пехотные группы. Эти попытки оккупантов переправить технику и личный состав через Оскол полностью контролируются Силами обороны Украины. Впрочем, даже если им и удаются единичные переправы пехотных групп, то достичь огромных изменений в этом участке им не удастся", - рассказал Петренко.

Военнослужащий подчеркнул, что без значительного количества техники россиянам не удастся расширить плацдарм вокруг реки Оскол. Сегодня такого накопления техники, по его словам, не наблюдается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался передислоцировать личный состав через Оскол и прорвать нашу оборону в районе Константинополя, - ОСГВ "Хортица"

"Россияне действительно пытаются расширить плацдарм вокруг реки Оскол. Цель - оттеснить Силы обороны Украины и уменьшить возможности наших подразделений провести контрудары. Однако, еще раз подчеркиваю, что без большого количества техники такие планы враги будут нереализованы", - подытожил он.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе с.Новое. Это может привести к падению фронта на Осколе.

Автор: 

боевые действия (4131) Оскол река (32)


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Прочитав статтю Бутусова Ю. де він зазначив проблеми на цьому напрямку і вказав як їх можливо виправити, як вилазить цей речник і каже, що не все так погано. Кому вірити? Питання риторичне.
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07.05.2025 10:52 Ответить
Коли накопичать сили - почнуть лізти далі - поки плацдарм маленький - шоб іх назад в Оскіл?
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07.05.2025 11:06 Ответить
 
 