Без значительного количества техники врагу не удастся расширить плацдарм вокруг р.Оскол, - спикер 48-ОАБр Петренко

Войска РФ постоянно пытаются перебрасывать собственные пехотные группы на западный берег реки Оскол на Харьковщине.

Об этом начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко сообщил в эфире Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы можем говорить об осложненной логистике именно для россиян. Поскольку, это именно им нужно переправлять технику и личный состав через реку Оскол. В частности, на западный берег реки. Им приходится даже переправлять их малые пехотные группы. Эти попытки оккупантов переправить технику и личный состав через Оскол полностью контролируются Силами обороны Украины. Впрочем, даже если им и удаются единичные переправы пехотных групп, то достичь огромных изменений в этом участке им не удастся", - рассказал Петренко.

Военнослужащий подчеркнул, что без значительного количества техники россиянам не удастся расширить плацдарм вокруг реки Оскол. Сегодня такого накопления техники, по его словам, не наблюдается.

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"Россияне действительно пытаются расширить плацдарм вокруг реки Оскол. Цель - оттеснить Силы обороны Украины и уменьшить возможности наших подразделений провести контрудары. Однако, еще раз подчеркиваю, что без большого количества техники такие планы враги будут нереализованы", - подытожил он.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе с.Новое. Это может привести к падению фронта на Осколе.