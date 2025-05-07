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Новости Бом на Купянском направлении
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Войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе с. Новое. Это может привести к падению фронта на Осколе, - Бутусов

Оккупанты не могут переправиться через Оскол

Враг продолжает наступление на Лиманском направлении, пытаясь полностью захватить господствующие высоты в районе села Новое.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, захват этого района позволит врагу отрезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда там не удержаться, не удержать ни Боровую, ни Купянск. Наступление врага остановить не удается, хотя на направление начали постепенно перебрасывать дополнительные силы и средства.

Далее Бутусов анализирует причины такой ситуации:

1. Очень слабые резервы и пополнение начали поступать не тогда, когда существовали боевые порядки бригады, которая принимает на себя главный удар, а тогда, когда в боях уже стерли почти всех опытных пехотинцев. То есть слишком мало и слишком поздно. Резервы вместо уплотнения боевых порядков и контратак вынуждены затыкать дыры во фронте, где уже нет людей.

2. Отказ руководства ВСУ включить 66-ю бригаду в состав 3-го армейского корпуса, хотя она находится в центре боевых порядков корпуса. Это усиливает управленческий хаос.

3. Командование тактической группы и оперативно-тактической группировки войск на направлении делают все возможное, объективно информируют руководство страны об обстановке, но не получают необходимого количества сил, чтобы стабилизировать фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне хотят сформировать наступательный плацдарм на реке Оскол, количество боестолкновений возросло, - ОСГВ "Хортиця"

Также Бутусов анализирует, как спасти жизни наших людей и стабилизировать фронт?

1. Включение в состав 3-го корпуса 66-й и вновь сформированной 156-й бригады позволит создать единую организацию на тактическом и оперативном уровне, улучшить взаимодействие пехоты и дронов. Участок прорыва отдельными ротами не закрыть, надо системные действия.

2. Резервы и маршевые пополнения нужно выделять не тогда, когда во фронте появляется дыра, а тогда, когда фронт еще держится. Пополнение после базового курса подготовки должны получить минимум месяц на слаженность в составе боевой бригады.

3. Вместо угроз снятия с должностей комбригов и комбатов, командиров Тгр и ОТГ, руководство Сил обороны должно делать то, за что оно отвечает - планировать оборонительные операции и вовремя выделять на это необходимые силы. А такое планирование фактически отсутствует и именно это является основной угрозой потери Оскола, Купянска и Боровой.

"Кто будет нести ответственность, если упадет фронт на Осколе, возле Купянска и Боровой?", - поднимает вопрос журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты трижды пытались переправиться через р.Оскол возле Двуречной, ликвидированы плавсредства вместе с захватчиками. Поражена вражеская колонна возле Зеленовки, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) Харьковская область (892) Изюмский район (79) Купянский район (188) Лозовский район (3) Боровая (11) Оскол (7) Купянск (648) Новое (1)


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Топ комментарии
+30
Вся відповідальність за провали на фронті лежаь на Зеленському ,Сирському і Умерову проблеми завжди були але саме зі зміною вищого військового керівництва прийшов цей хаос і безвідповідальність.
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07.05.2025 08:01
+13
Американський генерал писав шо в українській армії управлінський хаос
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07.05.2025 07:59
+5
Значить захоплять. Пан Бутусов дуже рідко помиляється.
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07.05.2025 08:02
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Американський генерал писав шо в українській армії управлінський хаос
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07.05.2025 07:59 Ответить
Вся відповідальність за провали на фронті лежаь на Зеленському ,Сирському і Умерову проблеми завжди були але саме зі зміною вищого військового керівництва прийшов цей хаос і безвідповідальність.
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07.05.2025 08:01 Ответить
Значить захоплять. Пан Бутусов дуже рідко помиляється.
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07.05.2025 08:02 Ответить
Що за паніка? Творожніков каже про перехоплення ініціативи. Стерли піхоту? Наоповіщують ще. Пального для бусіків вистачає.
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07.05.2025 08:06 Ответить
"Добова поставка" приходе на допомогу кожну добу
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07.05.2025 08:44 Ответить
"Наташа Истомина"- догавкалася.
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07.05.2025 10:30 Ответить
Совок крокує великими кроками по ЗСУ, у вигляді командного составу ЗСУ,яке окрім як будувати собі дачі та слідкувати за тим щоб трава була зелена,бордюр білий ніхера не вміють,а з початком війни вони навчились тількі як гроші заробляти,ось відповідь чому Україна не в НАТО.
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07.05.2025 08:22 Ответить
Подготовка массовых запусков БПЛА в направлении Курской, Брянской и запада Белгородской областей.

С попыткой пролёта в направлении Москвы

❗️Радар Москва -
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07.05.2025 08:27 Ответить
Хочеш жити у зеленому тумані?
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07.05.2025 08:47 Ответить
Так пів країни так живе. Потім тільки змінють на туман путлерівський.
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07.05.2025 10:24 Ответить
Думаю, ви не ті інформаційні ресурси переглядаєте. Зосередьтесь на зомбімарафоні та переможних відосиках від гундосого
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07.05.2025 09:31 Ответить
Знову винні ухилянти, які не пришли хлопцям на допомогу?
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07.05.2025 08:35 Ответить
Ті що в батальйоні Лондон, та батальйоні Монако.
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07.05.2025 10:22 Ответить
Хто буде нести відповідальність, якщо впаде фронт на Осколі, біля Куп'янська та Борової?", - порушує питання журналіст. Джерело: https://censor.net/ua/n3550819 - як завжди, ніхто. Зате бригадних генералів на днях на 5 штук стало більше
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07.05.2025 08:53 Ответить
Хто?
Порошенко, конєчьно.
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07.05.2025 09:04 Ответить
Замість погроз зняття з посад комбригів та комбатів, командирів Тгр та ОТУ, керівництво Сил оборони має робити те, за що воно відповідає - планувати оборонні операції та вчасно виділяти на це необхідні сили. А таке планування фактично відсутнє і саме це є основною загрозою втрати Оскола, Куп'янська та Борової. Ось цей 3 пункт дуже важливий, з нього треба починати..., не вміння планувати, не розуміння ситуації, нездатність слухати та чути, неспроможність об'єктивно мислити завжди прикриваються погрозами когось зняти, покарати та прогнати... це маркер людей, які займають не своє місце... це совок, глухий та безнадійний, на 4 році війни вже треба відстороняти таке керівництво саме за нездатність керувати процесами...
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07.05.2025 09:05 Ответить
Шото Мар'яна затихла...
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07.05.2025 09:23 Ответить
Сирський робить свою кацапську справу,а ****** ТЦКашники давлять тил - щоб ніхто в тилу не почав вимагати обєктиного розгляду ситуації.просто знищують людей в угоду путіну.
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07.05.2025 09:37 Ответить
Піаніст іграєт как может...
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07.05.2025 09:39 Ответить
Хто буде нести відповідальність за поразку? НІХТО! Бо ті паскуди втечуть за кордон, або до рфії.
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07.05.2025 09:58 Ответить
Ось ця слушна думка як виконуватися буде, коли увесь інфопростір заповнений "бусіками" і суцільним негативом щодо мобілізації?

"Резерви та маршеві поповнення потрібно виділяти не тоді, коли у фронті з'являється дірка, а тоді коли фронт ще тримається."

Зіідки ті резерви з'являться, якщо більше мілонана заброньовані, міліони студентів, ядерного ілікторату Зеленьського 18- 24, діловарів, що забивают тротуари великих міст автівками, а до цього ще негатив із телеграмів і газет?
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07.05.2025 10:07 Ответить
Про Борову я ще розумію, хоча там найближчі панівні висоти не в районі села Нове а в районі сіл Степове, Червоний Став.
Але яким боком сюди Куп'янськ, враховуючи що дорога лівим берегом Осколу на нього давно вже перерізана?
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07.05.2025 11:35 Ответить
за провали - минулі й майбутні - відповідальна лише одна особа - великий лідор зєлєнскій. навіть не генерали, бо призначаються вони не самі по собі, а наказами веррховного гівнокомандувача.
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07.05.2025 12:03 Ответить
Наче все по ділу.
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07.05.2025 12:27 Ответить
 
 