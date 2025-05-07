Войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе с. Новое. Это может привести к падению фронта на Осколе, - Бутусов

Враг продолжает наступление на Лиманском направлении, пытаясь полностью захватить господствующие высоты в районе села Новое.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, захват этого района позволит врагу отрезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда там не удержаться, не удержать ни Боровую, ни Купянск. Наступление врага остановить не удается, хотя на направление начали постепенно перебрасывать дополнительные силы и средства.

Далее Бутусов анализирует причины такой ситуации:

1. Очень слабые резервы и пополнение начали поступать не тогда, когда существовали боевые порядки бригады, которая принимает на себя главный удар, а тогда, когда в боях уже стерли почти всех опытных пехотинцев. То есть слишком мало и слишком поздно. Резервы вместо уплотнения боевых порядков и контратак вынуждены затыкать дыры во фронте, где уже нет людей.

2. Отказ руководства ВСУ включить 66-ю бригаду в состав 3-го армейского корпуса, хотя она находится в центре боевых порядков корпуса. Это усиливает управленческий хаос.

3. Командование тактической группы и оперативно-тактической группировки войск на направлении делают все возможное, объективно информируют руководство страны об обстановке, но не получают необходимого количества сил, чтобы стабилизировать фронт.

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Также Бутусов анализирует, как спасти жизни наших людей и стабилизировать фронт?

1. Включение в состав 3-го корпуса 66-й и вновь сформированной 156-й бригады позволит создать единую организацию на тактическом и оперативном уровне, улучшить взаимодействие пехоты и дронов. Участок прорыва отдельными ротами не закрыть, надо системные действия.

2. Резервы и маршевые пополнения нужно выделять не тогда, когда во фронте появляется дыра, а тогда, когда фронт еще держится. Пополнение после базового курса подготовки должны получить минимум месяц на слаженность в составе боевой бригады.

3. Вместо угроз снятия с должностей комбригов и комбатов, командиров Тгр и ОТГ, руководство Сил обороны должно делать то, за что оно отвечает - планировать оборонительные операции и вовремя выделять на это необходимые силы. А такое планирование фактически отсутствует и именно это является основной угрозой потери Оскола, Купянска и Боровой.

"Кто будет нести ответственность, если упадет фронт на Осколе, возле Купянска и Боровой?", - поднимает вопрос журналист.

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