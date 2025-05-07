Войска РФ пытаются полностью захватить господствующие высоты в районе с. Новое. Это может привести к падению фронта на Осколе, - Бутусов
Враг продолжает наступление на Лиманском направлении, пытаясь полностью захватить господствующие высоты в районе села Новое.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, захват этого района позволит врагу отрезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда там не удержаться, не удержать ни Боровую, ни Купянск. Наступление врага остановить не удается, хотя на направление начали постепенно перебрасывать дополнительные силы и средства.
Далее Бутусов анализирует причины такой ситуации:
1. Очень слабые резервы и пополнение начали поступать не тогда, когда существовали боевые порядки бригады, которая принимает на себя главный удар, а тогда, когда в боях уже стерли почти всех опытных пехотинцев. То есть слишком мало и слишком поздно. Резервы вместо уплотнения боевых порядков и контратак вынуждены затыкать дыры во фронте, где уже нет людей.
2. Отказ руководства ВСУ включить 66-ю бригаду в состав 3-го армейского корпуса, хотя она находится в центре боевых порядков корпуса. Это усиливает управленческий хаос.
3. Командование тактической группы и оперативно-тактической группировки войск на направлении делают все возможное, объективно информируют руководство страны об обстановке, но не получают необходимого количества сил, чтобы стабилизировать фронт.
Также Бутусов анализирует, как спасти жизни наших людей и стабилизировать фронт?
1. Включение в состав 3-го корпуса 66-й и вновь сформированной 156-й бригады позволит создать единую организацию на тактическом и оперативном уровне, улучшить взаимодействие пехоты и дронов. Участок прорыва отдельными ротами не закрыть, надо системные действия.
2. Резервы и маршевые пополнения нужно выделять не тогда, когда во фронте появляется дыра, а тогда, когда фронт еще держится. Пополнение после базового курса подготовки должны получить минимум месяц на слаженность в составе боевой бригады.
3. Вместо угроз снятия с должностей комбригов и комбатов, командиров Тгр и ОТГ, руководство Сил обороны должно делать то, за что оно отвечает - планировать оборонительные операции и вовремя выделять на это необходимые силы. А такое планирование фактически отсутствует и именно это является основной угрозой потери Оскола, Купянска и Боровой.
"Кто будет нести ответственность, если упадет фронт на Осколе, возле Купянска и Боровой?", - поднимает вопрос журналист.
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С попыткой пролёта в направлении Москвы
❗️Радар Москва -
Порошенко, конєчьно.
"Резерви та маршеві поповнення потрібно виділяти не тоді, коли у фронті з'являється дірка, а тоді коли фронт ще тримається."
Зіідки ті резерви з'являться, якщо більше мілонана заброньовані, міліони студентів, ядерного ілікторату Зеленьського 18- 24, діловарів, що забивают тротуари великих міст автівками, а до цього ще негатив із телеграмів і газет?
Але яким боком сюди Куп'янськ, враховуючи що дорога лівим берегом Осколу на нього давно вже перерізана?