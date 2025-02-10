Оккупанты трижды пытались переправиться через р.Оскол у Двуречной, ликвидированы плавсредства вместе с захватчиками. Поражена вражеская колонна возле Зеленовки, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 9 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

Как отмечается, на Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки и Загрызово: успеха не имел. Для доставки штурмовых групп в районе Новой Кругляковки противник применил бронетехнику. Во время огневого поражения две ББМ оккупантов были повреждены, а десант уничтожен. В районе Двуречной противник трижды пытался переправить свой личный состав через реку Оскол. Попытки оккупантов были обнаружены заблаговременно, нанесено огневое поражение, плавсредства захватчиков ликвидированы вместе с личным составом.

На Лиманском направлении враг атаковал укрепления Сил обороны вблизи населенных пунктов Колодязи, Новосергиевка, Ямполовка и Торское. Потерь наших позиций не допущено.

"На Краматорском и Торецком направлениях российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать наши позиции в городской застройке Часового Яра, Торецка и в районе Щербиновки. В Торецке с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях. В результате работы наших операторов БПЛА российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортица" отмечает, что на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка и Андреевка. Также продолжались бои в Дачном и Песчаном. Под покровом тумана, для доставки штурмовых групп в направлении на Улаклы, противник пытался применить бронетехнику. Колонна была обнаружена заблаговременно. После огневого поражения, во время которого несколько ББМ противника были повреждены, техника вернулась в исходный район.

На Новопавловском направлении противник атаковал в районе Константинополя и пытался восстановить утраченное положение неподалеку Зеленовки. Для доставки личного состава оккупанты применили автотехнику. Колонна была поражена огнем нашей артиллерии. Уничтожено три автомобиля вместе с личным составом. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

"Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - отмечают в ОСГВ "Хортица".