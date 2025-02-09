РУС
Новости
1 997 8

В Торецке идут городские бои, информация РФ о захвате города - фейк, - ОТГ "Луганськ"

Так сейчас выглядит Торецк

Россияне распространяют фейк о якобы "захвате" Торецка, чтобы "перекрыть" свои потери в Курской области.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов и спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать своему населению о каком-то там контроле..." - сказал спикер ОСГВ "Хортиця".

Он подчеркнул, что, конечно, в Торецке идут городские бои, и они там тяжелые, но они там идут и тяжелые уже который месяц.

"И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", - констатировал Трегубов.

Также отмечается, что основная задача врага на сегодняшний день - захватить сильные оборонительные позиции - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".

Также читайте: Бои в Торецке продолжаются в городской застройке, враг проводит активные штурмовые действия, - ОСГВ "Хортиця"

"Как действует враг: он накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", - рассказал Запорожец.

Такую же тактику оккупанты применяют при штурмах позиций Сил обороны в районе Забалки.

Кроме того, в последнее время, по его словам, "уж больно" активизировалась тактическая авиация РФ.

"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении (сбивание вражеского самолета. - Ред)", - добавил спикер ОТГ "Луганськ".

Автор: 

ОСГВ Хортица (510) Донецкая область (10819) Торецк (543) Бахмутский район (623) ОТГ Луганськ (57)
Ясно, скоро будет перегруппировка.
09.02.2025 13:03 Ответить
інформація РФ про захоплення міста - фейк

Поки що...
09.02.2025 13:11 Ответить
Краще б нічого не інформували(Виглядає,що вже нічого не змінить ні Трамп,ні Драпатий....(((
09.02.2025 13:35 Ответить
Три стадии
1. Угроз Торецку нет.
2. Захват Торецкого - фейк.
3. Торецк не упоминается в новостях вообще.

Проходили со всем, начиная с Новой каховки в 2022 году.
09.02.2025 14:24 Ответить
Яке відношення ОТУ "Луганськ" має до Донецької області?!
09.02.2025 14:28 Ответить
По факту вже Костянтинівку ******** з боку Торецька. Є непідтверджені на 100 % повідомлення що міни мінометні в Костянтинівку прилітають. Кому незрозуміло подивиться карту і відстані від Костянтинівки до Торецьку.
09.02.2025 14:32 Ответить
 
 