В Торецке идут городские бои, информация РФ о захвате города - фейк, - ОТГ "Луганськ"

Россияне распространяют фейк о якобы "захвате" Торецка, чтобы "перекрыть" свои потери в Курской области.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов и спикер ОТГ "Луганськ" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать своему населению о каком-то там контроле..." - сказал спикер ОСГВ "Хортиця".

Он подчеркнул, что, конечно, в Торецке идут городские бои, и они там тяжелые, но они там идут и тяжелые уже который месяц.

"И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", - констатировал Трегубов.

Также отмечается, что основная задача врага на сегодняшний день - захватить сильные оборонительные позиции - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".

"Как действует враг: он накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", - рассказал Запорожец.

Такую же тактику оккупанты применяют при штурмах позиций Сил обороны в районе Забалки.

Кроме того, в последнее время, по его словам, "уж больно" активизировалась тактическая авиация РФ.

"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении (сбивание вражеского самолета. - Ред)", - добавил спикер ОТГ "Луганськ".