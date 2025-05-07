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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Війська РФ намагаються повністю захопити панівні висоти в районі с.Нове. Це може призвести до падіння фронту на Осколі, - Бутусов

Окупанти не можуть переправитися через Оскіл

Ворог продовжує наступ на Лиманському напрямку, намагаючись повністю захопити панівні висоти в районі села Нове.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

За його словами, захоплення цього району дозволить ворогу відрізати логістику на нашому плацдармі за Осколом, і тоді там не втриматись, не втримати ні Борову, ні Куп'янськ. Наступ ворога зупинити не вдається, хоча на напрямок почали поступово перекидати додаткові сили та засоби.

Далі Бутусов аналізує причини такої ситуації:

1. Дуже слабкі резерви та поповнення почали надходити не тоді, коли існували бойові порядки бригади, яка приймає на себе головний удар, а тоді, коли у боях вже стерли майже усіх досвідчених піхотинців. Тобто занадто мало та занадто пізно. Резерви замість ущільнення бойових порядків та контратак змушені затикати дірки у фронті, де вже нема людей.

2. Відмова керівництва ЗСУ включити 66-ту бригаду до складу 3-го армійського корпусу, хоча вона перебуває у центрі бойових порядків корпусу. Це посилює управлінський хаос.

3. Командування тактичної групи та оперативно-тактичного угруповання військ на напрямку роблять усе можливе, об'єктивно інформують керівництво країни про обстановку, але не отримують необхідної кількості сил, щоб стабілізувати фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть сформувати наступальний плацдарм на річці Оскіл, кількість боєзіткнень зросла, - ОСУВ "Хортиця"

Також Бутусов аналізує, як врятувати життя наших людей та стабілізувати фронт?

1. Включення до складу 3-го корпусу 66-ї та знов сформованої 156-ї бригади дозволить створити єдину організацію на тактичному та оперативному рівні, покращити взаємодію піхоти та дронів. Ділянку прориву окремими ротами не закрити, треба системні дії.

2. Резерви та маршеві поповнення потрібно виділяти не тоді, коли у фронті з'являється дірка, а тоді коли фронт ще тримається. Поповнення після базового курсу підготовки мають отримати мінімум місяць на злагодженість у складі бойової бригади.

3. Замість погроз зняття з посад комбригів та комбатів, командирів Тгр та ОТУ, керівництво Сил оборони має робити те, за що воно відповідає - планувати оборонні операції та вчасно виділяти на це необхідні сили. А таке планування фактично відсутнє і саме це є основною загрозою втрати Оскола, Куп'янська та Борової.

"Хто буде нести відповідальність, якщо впаде фронт на Осколі, біля Куп'янська та Борової?", - порушує питання журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тричі намагалися переправитися через р.Оскіл біля Дворічної, ліквідовано плавзасоби разом із загарбниками. Уражено ворожу колону біля Зеленівки, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Бутусов Юрій (3598) Харківська область (899) Ізюмський район (79) Куп’янський район (188) Лозівський район (3) Борова (11) Оскіл (7) Куп’янськ (771) Нове (2)


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Топ коментарі
+16
Вся відповідальність за провали на фронті лежаь на Зеленському ,Сирському і Умерову проблеми завжди були але саме зі зміною вищого військового керівництва прийшов цей хаос і безвідповідальність.
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07.05.2025 08:01
+6
Американський генерал писав шо в українській армії управлінський хаос
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07.05.2025 07:59
+2
Що за паніка? Творожніков каже про перехоплення ініціативи. Стерли піхоту? Наоповіщують ще. Пального для бусіків вистачає.
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07.05.2025 08:06
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Американський генерал писав шо в українській армії управлінський хаос
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07.05.2025 07:59 Відповісти
Вся відповідальність за провали на фронті лежаь на Зеленському ,Сирському і Умерову проблеми завжди були але саме зі зміною вищого військового керівництва прийшов цей хаос і безвідповідальність.
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07.05.2025 08:01 Відповісти
Значить захоплять. Пан Бутусов дуже рідко помиляється.
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07.05.2025 08:02 Відповісти
Що за паніка? Творожніков каже про перехоплення ініціативи. Стерли піхоту? Наоповіщують ще. Пального для бусіків вистачає.
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07.05.2025 08:06 Відповісти
"Добова поставка" приходе на допомогу кожну добу
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07.05.2025 08:44 Відповісти
Совок крокує великими кроками по ЗСУ, у вигляді командного составу ЗСУ,яке окрім як будувати собі дачі та слідкувати за тим щоб трава була зелена,бордюр білий ніхера не вміють,а з початком війни вони навчились тількі як гроші заробляти,ось відповідь чому Україна не в НАТО.
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07.05.2025 08:22 Відповісти
Подготовка массовых запусков БПЛА в направлении Курской, Брянской и запада Белгородской областей.

С попыткой пролёта в направлении Москвы

❗️Радар Москва -
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07.05.2025 08:27 Відповісти
Хочеш жити у зеленому тумані?
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07.05.2025 08:47 Відповісти
Знову винні ухилянти, які не пришли хлопцям на допомогу?
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07.05.2025 08:35 Відповісти
Хто буде нести відповідальність, якщо впаде фронт на Осколі, біля Куп'янська та Борової?", - порушує питання журналіст. Джерело: https://censor.net/ua/n3550819 - як завжди, ніхто. Зате бригадних генералів на днях на 5 штук стало більше
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07.05.2025 08:53 Відповісти
Хто?
Порошенко, конєчьно.
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07.05.2025 09:04 Відповісти
Замість погроз зняття з посад комбригів та комбатів, командирів Тгр та ОТУ, керівництво Сил оборони має робити те, за що воно відповідає - планувати оборонні операції та вчасно виділяти на це необхідні сили. А таке планування фактично відсутнє і саме це є основною загрозою втрати Оскола, Куп'янська та Борової. Ось цей 3 пункт дуже важливий, з нього треба починати..., не вміння планувати, не розуміння ситуації, нездатність слухати та чути, неспроможність об'єктивно мислити завжди прикриваються погрозами когось зняти, покарати та прогнати... це маркер людей, які займають не своє місце... це совок, глухий та безнадійний, на 4 році війни вже треба відстороняти таке керівництво саме за нездатність керувати процесами...
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07.05.2025 09:05 Відповісти
Шото Мар'яна затихла...
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07.05.2025 09:23 Відповісти
 
 