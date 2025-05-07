Без значної кількості техніки ворогу не вдасться розширити плацдарм навколо р. Оскіл, - речник 48-ОАБр Петренко

Війська РФ постійно намагаються перекидати власні піхотні групи на західний берег річки Оскіл на Харківщині.

Про це начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко повідомив в ефірі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми можемо говорити про ускладнену логістику саме для росіян. Оскільки, це саме їм потрібно переправляти техніку й особовий склад через річку Оскіл. Зокрема, на західний берег річки. Їм доводиться навіть переправляти їхні малі піхотні групи. Ці спроби окупантів переправити техніку й особовий склад через Оскіл повністю контролюються Силами оборони України. Втім, навіть якщо їм і вдаються поодинокі переправи піхотних груп, то досягти величезних змін в цій ділянці їм не вдасться", - розповів Петренко.

Військовослужбовець наголосив, що без значної кількості техніки росіянам не вдасться розширити плацдарм навколо річки Оскіл. Сьогодні такого накопичення техніки, за його словами, не спостерігається.

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"Росіяни дійсно намагаються розширити плацдарм навколо річки Оскіл. Мета - відтиснути Сили оборони України й зменшити можливості наших підрозділів провести контрудари. Однак, ще раз наголошую, що без великої кількості техніки такі плани вороги будуть нереалізовані", - підсумував він.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що війська РФ намагаються повністю захопити панівні висоти в районі с.Нове. Це може призвести до падіння фронту на Осколі.