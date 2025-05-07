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Без значної кількості техніки ворогу не вдасться розширити плацдарм навколо р. Оскіл, - речник 48-ОАБр Петренко

окупанти не полишають спроб перебратися через Оскіл

Війська РФ постійно намагаються перекидати власні піхотні групи на західний берег річки Оскіл на Харківщині.

Про це начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко повідомив в ефірі Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми можемо говорити про ускладнену логістику саме для росіян. Оскільки, це саме їм потрібно переправляти техніку й особовий склад через річку Оскіл. Зокрема, на західний берег річки. Їм доводиться навіть переправляти їхні малі піхотні групи. Ці спроби окупантів переправити техніку й особовий склад через Оскіл повністю контролюються Силами оборони України. Втім, навіть якщо їм і вдаються поодинокі переправи піхотних груп, то досягти величезних змін в цій ділянці їм не вдасться", - розповів Петренко.

Військовослужбовець наголосив, що без значної кількості техніки росіянам не вдасться розширити плацдарм навколо річки Оскіл. Сьогодні такого накопичення техніки, за його словами, не спостерігається.

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"Росіяни дійсно намагаються розширити плацдарм навколо річки Оскіл. Мета - відтиснути Сили оборони України й зменшити можливості наших підрозділів провести контрудари. Однак, ще раз наголошую, що без великої кількості техніки такі плани вороги будуть нереалізовані", - підсумував він.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що війська РФ намагаються повністю захопити панівні висоти в районі с.Нове. Це може призвести до падіння фронту на Осколі.

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бойові дії (3886) Оскіл річка (32)


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Прочитав статтю Бутусова Ю. де він зазначив проблеми на цьому напрямку і вказав як їх можливо виправити, як вилазить цей речник і каже, що не все так погано. Кому вірити? Питання риторичне.
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07.05.2025 10:52 Відповісти
Коли накопичать сили - почнуть лізти далі - поки плацдарм маленький - шоб іх назад в Оскіл?
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07.05.2025 11:06 Відповісти
 
 