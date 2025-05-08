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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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"Перемирие" РФ: враг штурмовал на Лиманском, Краматорском, Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

Бои на востоке Украины

На фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления РФ о начале так называемого "перемирия". О прекращении огня на линии соприкосновения говорить нельзя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Враг менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений утром не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", - сказал он.

По словам спикера, были штурмовые действия со стороны оккупантов от полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яре, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.

"Поэтому говорить о перемирии, которое они объявили, его не заметно на фронте", - добавил Трегубов.

Враг пытается проводить штурмы вблизи Покровска

Как отметил спикер ОСГВ "Хортица", российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу и востоку от города Покровск, а также южнее города.

За минувшие сутки на Покровском направлении произошло 65 боевых столкновений. Но, по словам Трегубова, это меньше, чем в некоторые дни. Сейчас Покровское направление - самое интенсивное на всей линии фронта.

"Россияне в принципе не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение вокруг города или пересечь трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти на трассу в сторону Павлограда, или как-то помочь войскам, которые пытаются дойти на Новопавловском направлении до границы Днепропетровской области, что им не удается. И, как они планировали до 9 мая, это им не удастся", - отметил спикер.

Читайте также: Враг пытался прорвать оборону в Волчанске, пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (389) боевые действия (4134) война в Украине (4147)


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Топ комментарии
+2
чого наші ракети та БПЛА не штурмують скупчення ворожої живої сили і техніки вглибині боліт?
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08.05.2025 11:12
+1
Перемир'я не існує. Їбаште по моцкві щоб аж Членін в мавзолеї підпригував а обісраному ***** на голову шукатурка в підвалі сипалась
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08.05.2025 11:11
+1
трамп буде не задоволений.
зе!скоморох, хоче тільки подобатись!
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08.05.2025 11:15
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Их там нет, то силы самообороны лугондонии.
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08.05.2025 11:10 Ответить
За те рижий дурачок як радіє, всьо по плану.
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08.05.2025 11:17 Ответить
Перемир'я не існує. Їбаште по моцкві щоб аж Членін в мавзолеї підпригував а обісраному ***** на голову шукатурка в підвалі сипалась
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08.05.2025 11:11 Ответить
Існує. Зелене падло втіхаря вже домовилось.
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08.05.2025 11:23 Ответить
Пукану вірить ТІЛЬКИ трумп. Всі інші - у рази розумніші.
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08.05.2025 11:12 Ответить
чого наші ракети та БПЛА не штурмують скупчення ворожої живої сили і техніки вглибині боліт?
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08.05.2025 11:12 Ответить
трамп буде не задоволений.
зе!скоморох, хоче тільки подобатись!
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08.05.2025 11:15 Ответить
А отже, Україна повинна офіційно заявити, що ху#ло не контролює своїх орків.
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08.05.2025 11:18 Ответить
зелена чмоня оголосила перемірря? чи буде ссать сказать, як на Пасху?
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08.05.2025 11:21 Ответить
Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.
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08.05.2025 11:22 Ответить
На хіба нам таке перемир'я? Га, путя?
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08.05.2025 11:24 Ответить
 
 