"Перемирие" РФ: враг штурмовал на Лиманском, Краматорском, Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

На фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления РФ о начале так называемого "перемирия". О прекращении огня на линии соприкосновения говорить нельзя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Враг менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений утром не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", - сказал он.

По словам спикера, были штурмовые действия со стороны оккупантов от полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яре, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.

"Поэтому говорить о перемирии, которое они объявили, его не заметно на фронте", - добавил Трегубов.

Враг пытается проводить штурмы вблизи Покровска

Как отметил спикер ОСГВ "Хортица", российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу и востоку от города Покровск, а также южнее города.

За минувшие сутки на Покровском направлении произошло 65 боевых столкновений. Но, по словам Трегубова, это меньше, чем в некоторые дни. Сейчас Покровское направление - самое интенсивное на всей линии фронта.

"Россияне в принципе не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение вокруг города или пересечь трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти на трассу в сторону Павлограда, или как-то помочь войскам, которые пытаются дойти на Новопавловском направлении до границы Днепропетровской области, что им не удается. И, как они планировали до 9 мая, это им не удастся", - отметил спикер.

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