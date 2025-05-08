Сибига: Путинское "парадное перемирие" - фарс. Российские войска продолжают атаки
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о перемирии, назвав их "фарсом".
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что по данным украинских военных, несмотря на заявления Кремля, российские войска не прекращают атаковать украинские позиции.
"С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб", - отметил Сибига.
Министр подчеркнул, что Украина не оставляет без ответа ни одно нарушение и активно информирует США, ЕС и другие международные организации об агрессии России.
"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он не придерживается даже собственного слова", - подчеркнул он, добавив, что Украина готова к прекращению огня на минимум 30 дней при условии создания условий для мирных переговоров и достижения справедливого мира.
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