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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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Сибига: Путинское "парадное перемирие" - фарс. Российские войска продолжают атаки

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о перемирии, назвав их "фарсом".

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что по данным украинских военных, несмотря на заявления Кремля, российские войска не прекращают атаковать украинские позиции.

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"С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина не оставляет без ответа ни одно нарушение и активно информирует США, ЕС и другие международные организации об агрессии России.

"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он не придерживается даже собственного слова", - подчеркнул он, добавив, что Украина готова к прекращению огня на минимум 30 дней при условии создания условий для мирных переговоров и достижения справедливого мира.

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Автор: 

путин владимир (31335) перемирие (1661) Сибига Андрей (420)


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Топ комментарии
+9
Зеля галімий брехун. Довго брехав що 3 денного "перемир'я" на умовах ***** не буде, а по факту зголосився на це перемир'я. Ганба брехуну зеленському!
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08.05.2025 13:34
+5
Фарс - це погодитись на переміріє втяхаря, як смердюче ссикливе зелене падло.
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08.05.2025 13:45
+4
Если это фарс, то зачем на него соглашаться? Атаки по рашке с 8 мая как отрезало.
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08.05.2025 13:39
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Шахедів тільки цієї ночі не запускав кацап - шоб ми сходняк в москві не попортили
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08.05.2025 13:31 Ответить
Парадне перемир'я пуцина переслідує лише одну мету - запобігти атаці ЗСУ по мацкві, красній площаді і параді. Іншої мети там нема.
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08.05.2025 13:32 Ответить
Зеля галімий брехун. Довго брехав що 3 денного "перемир'я" на умовах ***** не буде, а по факту зголосився на це перемир'я. Ганба брехуну зеленському!
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08.05.2025 13:34 Ответить
Ну назвав фарсом - а далі шо?
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08.05.2025 13:36 Ответить
абы не забыли- что есть така сибига, дуже вумна
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08.05.2025 13:38 Ответить
вбивати узьке лайно чим більше тим краще
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08.05.2025 13:38 Ответить
Если это фарс, то зачем на него соглашаться? Атаки по рашке с 8 мая как отрезало.
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08.05.2025 13:39 Ответить
Ермак контролирует атаки
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08.05.2025 13:53 Ответить
Ти ****** не займайся.. краще пошарся по світу, попитай, може у когось є старі совкові ракети точкау, с200, та інший мотлох.. чим можна по кацапах вїбати.
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08.05.2025 13:43 Ответить
Фарс - це погодитись на переміріє втяхаря, як смердюче ссикливе зелене падло.
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08.05.2025 13:45 Ответить
А шо Україна погодилась на 3-х денне перемир'я?
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08.05.2025 13:49 Ответить
Здогадаєся сам?Зе погодиться на все,що скаже хазяїн
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08.05.2025 13:54 Ответить
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08.05.2025 14:01 Ответить
 
 