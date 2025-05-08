Сибига: Путинское "парадное перемирие" - фарс. Российские войска продолжают атаки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о перемирии, назвав их "фарсом".

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что по данным украинских военных, несмотря на заявления Кремля, российские войска не прекращают атаковать украинские позиции.

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"С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина не оставляет без ответа ни одно нарушение и активно информирует США, ЕС и другие международные организации об агрессии России.

"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он не придерживается даже собственного слова", - подчеркнул он, добавив, что Украина готова к прекращению огня на минимум 30 дней при условии создания условий для мирных переговоров и достижения справедливого мира.

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