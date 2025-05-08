"Перемирие": Отдельным подразделениям ВСУ дали приказ открывать огонь только в ответ, - СМИ
По состоянию на утро 8 мая российские войска уже неоднократно нарушили "перемирие", объявленное диктатором Путиным.
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на военных, передает Цензор.НЕТ.
"В бригаде, которая воюет на Херсонщине, сообщили, что с начала "режима тишины" с полуночи в их полосе работают российские fpv-дроны. Ударов артиллерией пока не было. Бригада имеет распоряжение открывать огонь в ответ. Еще одно подразделение Сил обороны, которое работает на юге, также подтвердило распоряжение. Там также отметили, что с полуночи позиционные бои не прекращались. Летают российские дроны и работает артиллерия", - пишет издание.
Военнослужащие 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали СМИ, что армия РФ уменьшила количество обстрелов и атак на позиции Сил обороны Украины в Донецкой области.
Россияне используют "перемирие" в своих целях: для перемещения личного состава, подвоза боекомплекта и техники. Приказа о принятии "перемирия" от своего командования и инструкций не стрелять первыми защитники из 93 бригады "Холодный Яр" не получали.
В бригаде, которая воюет на Покровском направлении, сообщили журналистам, что имеют распоряжение стрелять только в ответ в случае нарушения режима тишины. Такое распоряжение получали Силы обороны Украины во время "пасхального перемирия". С полуночи 8 мая в операционной зоне этой бригады зафиксировали более 10 случаев нарушения режима тишины со стороны армии РФ: артиллерийские обстрелы и сбросы с БпЛА.
8 мая 2025 года кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.
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Коли орки щось кудись перетягують, в мережі з'являється чимало фото/відео підтверджень тому. Чомусь зараз нічого такого немає, лише всі "експерди ютуба" наче папуги це повторюють.
- Як справи?
- За ніч мінус три машини. Отримуєм конкретно. Є загиблі....
П.С.
Це все, що треба знати про "пєрєміріє"...
Не воспользоваться зонами без прикрытия будет еще хитрей..
...і до того ж, це має бути лише мирний вогонь!
)))