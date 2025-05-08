РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10678 посетителей онлайн
Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
1 884 30

"Перемирие": Отдельным подразделениям ВСУ дали приказ открывать огонь только в ответ, - СМИ

Перемирие на 9 мая: ВСУ открывают огонь только в ответ

По состоянию на утро 8 мая российские войска уже неоднократно нарушили "перемирие", объявленное диктатором Путиным.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на военных, передает Цензор.НЕТ.

"В бригаде, которая воюет на Херсонщине, сообщили, что с начала "режима тишины" с полуночи в их полосе работают российские fpv-дроны. Ударов артиллерией пока не было. Бригада имеет распоряжение открывать огонь в ответ. Еще одно подразделение Сил обороны, которое работает на юге, также подтвердило распоряжение. Там также отметили, что с полуночи позиционные бои не прекращались. Летают российские дроны и работает артиллерия", - пишет издание.

Военнослужащие 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали СМИ, что армия РФ уменьшила количество обстрелов и атак на позиции Сил обороны Украины в Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деоккупировано более 200 гектаров, РФ потеряла почти 1,5 тыс. солдат: как воины "Хартии" освободили лесной массив возле Липцов

Россияне используют "перемирие" в своих целях: для перемещения личного состава, подвоза боекомплекта и техники. Приказа о принятии "перемирия" от своего командования и инструкций не стрелять первыми защитники из 93 бригады "Холодный Яр" не получали.

В бригаде, которая воюет на Покровском направлении, сообщили журналистам, что имеют распоряжение стрелять только в ответ в случае нарушения режима тишины. Такое распоряжение получали Силы обороны Украины во время "пасхального перемирия". С полуночи 8 мая в операционной зоне этой бригады зафиксировали более 10 случаев нарушения режима тишины со стороны армии РФ: артиллерийские обстрелы и сбросы с БпЛА.

8 мая 2025 года кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.

Читайте: Ситуация в Украине еще очень далека от перемирия, а от мирного соглашения - еще дальше, - Мерц

Автор: 

боевые действия (4134) перемирие (1656) война в Украине (4147)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Чого і слід було очікувать. Зелене ******** ніколи не атакувало Москву на 9 травня, просто про це ніхто не говорив. Зараз воно чомусь зробила публічний піар, щоб потужно і привселюдно обісратись.
показать весь комментарий
08.05.2025 11:47
+13
То Україна тепер також святкує побєдобесіє?
показать весь комментарий
08.05.2025 11:50
+10
Охреніти....перемиря ....знову без відома українців
показать весь комментарий
08.05.2025 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охреніти....перемиря ....знову без відома українців
показать весь комментарий
08.05.2025 11:45 Ответить
Бо ссикотно. А так "а я нічого не підтримував...так, втяхаря порішали, но нє вашого ума дєло".
показать весь комментарий
08.05.2025 11:48 Ответить
Треба було зробити прорив в цей час і прорватися до Азовського моря коли орки пво відвели і техніку на парад і бояришником заливаються в ніч на 9 травня а не імпотентову фігню устраювати. Зеленський зрадник і пройдисвіт, та ще й тупий
показать весь комментарий
08.05.2025 12:00 Ответить
"орки пво відвели" - звідки це пішло? Є тому якісь підтвердження?
Коли орки щось кудись перетягують, в мережі з'являється чимало фото/відео підтверджень тому. Чомусь зараз нічого такого немає, лише всі "експерди ютуба" наче папуги це повторюють.
показать весь комментарий
08.05.2025 12:43 Ответить
Ще раз: нам всім не треба плутати оголошеной ****** односторонній мораторій з перемир'ям. Вистачає того що ***** з касапами навмисне плутають ці поняття, Вже не кажучи про те, що вони самі не дотримуються мораторію.
показать весь комментарий
08.05.2025 11:49 Ответить
Перемир'я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь, - а це як називається?
показать весь комментарий
08.05.2025 11:54 Ответить
Ось це зрадою і називається.
показать весь комментарий
08.05.2025 12:31 Ответить
Все правильно зробили, вони же не сказали стріляти тільки після того як тебе вб'ють. А сразу після того як промажуть
показать весь комментарий
08.05.2025 12:38 Ответить
Чого і слід було очікувать. Зелене ******** ніколи не атакувало Москву на 9 травня, просто про це ніхто не говорив. Зараз воно чомусь зробила публічний піар, щоб потужно і привселюдно обісратись.
показать весь комментарий
08.05.2025 11:47 Ответить
в Украине обязаны стрелять всегда. Скорее курско-белгородским подразделениям дали
показать весь комментарий
08.05.2025 11:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lBi7ZYsAhms Залужний про спробу прибрати "КРОПИВУ" з ЗСУ: кому це було вигідно?
показать весь комментарий
08.05.2025 11:48 Ответить
можна ж мінувати, ставити загородження з колючки, спостерігати..., якщо відкриють вогонь - насипати у відповідь..., я думаю, що треба пильнувати більше у кілька разів...
показать весь комментарий
08.05.2025 11:49 Ответить
То Україна тепер також святкує побєдобесіє?
показать весь комментарий
08.05.2025 11:50 Ответить
З ранку пишу (район Торецька):
- Як справи?
- За ніч мінус три машини. Отримуєм конкретно. Є загиблі....
П.С.
Це все, що треба знати про "пєрєміріє"...
показать весь комментарий
08.05.2025 11:50 Ответить
Пез#ець, нема слів....😡😡😡
показать весь комментарий
08.05.2025 11:50 Ответить
Окрім стрільби у відповідь на фронті, зважаючи не недотримання касапами свого же одностороннього мораторію, необхідно ще знищувати скупчення живої сили і техніки ворога вглибині боліт. Чому цього нема? Чому в лаптєстані не чути скиглення?
показать весь комментарий
08.05.2025 11:52 Ответить
Козирь порішав....
показать весь комментарий
08.05.2025 11:58 Ответить
Фюрер ПВО утянул на охрану своей тушки и придумал перемирие.. "фантастически" хитро.

Не воспользоваться зонами без прикрытия будет еще хитрей..
показать весь комментарий
08.05.2025 11:58 Ответить
Значить завтра Мацкву бомбити НЕ БУДУТЬ.
показать весь комментарий
08.05.2025 12:04 Ответить
Це добре! Треба жити в мирі і берегти одне одного........
показать весь комментарий
08.05.2025 12:09 Ответить
Договорняки..... Як це все гидко .....
показать весь комментарий
08.05.2025 12:09 Ответить
Я знаю, що в футболі за договорняки карають. Тому я в договорняках ніколи приймати участь не буду
показать весь комментарий
08.05.2025 12:21 Ответить
Паскудно… паршиво- пішли на поводу кремля і тромба.
показать весь комментарий
08.05.2025 12:20 Ответить
Значить це то шо не буде ударів по Червоній площі по параду?
показать весь комментарий
08.05.2025 12:20 Ответить
Тобто якщо рашисти будуть застрибувати в окопи і на позиції без стрілянини то стріляти по ним не можна? Я вже мовчу що рашисти використовують заборону стріляти для скупчення і підтягування сил ближче до наших оборонних ліній. Це як називається якщо не держззрада? Скільки ми втратили і людей території завдяки великодньому перемир'ю вже підрахували?
показать весь комментарий
08.05.2025 12:23 Ответить
Сьогодні дрони по московії не летіли !!!??? занчить ми дотримуємося пєрємірія !!!??? це епічна ГАНЬБА ! просто огидно на душі.
показать весь комментарий
08.05.2025 12:25 Ответить
Ну то закривайте шарагу під назвою ТЦК, не соромтесь А якщо і по параду завтра ударів не буде то і подавно
показать весь комментарий
08.05.2025 12:28 Ответить
"Перемир'я": Окремим підрозділам ЗСУ дали наказ відкривати вогонь лише у відповідь

...і до того ж, це має бути лише мирний вогонь!
)))
показать весь комментарий
08.05.2025 12:31 Ответить
 
 