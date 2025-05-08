Деоккупировано более 200 гектаров, РФ потеряла почти 1,5 тыс. солдат: как воины "Хартии" освободили лесной массив возле Липцев
Воины 13-й бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцев (Харьковская область), который российские оккупанты называли "Берлин".
Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев, Харьковская область. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров)", - говорится в сообщении.
Наступательные действия продолжались 5,5 месяцев - с ноября 2024 года.
"Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники", - рассказали защитники.
Прорыв обороны российских захватчиков и захват плацдарма осуществили силы подразделений "Хартии" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
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та величезна подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
краще писати в квадратних метрах.