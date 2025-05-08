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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Деоккупировано более 200 гектаров, РФ потеряла почти 1,5 тыс. солдат: как воины "Хартии" освободили лесной массив возле Липцев

Как воины Хартии деоккупировали лесной массив возле Липцев

Воины 13-й бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцев (Харьковская область), который российские оккупанты называли "Берлин".

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев, Харьковская область. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров)", - говорится в сообщении.

Наступательные действия продолжались 5,5 месяцев - с ноября 2024 года.

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"Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники", - рассказали защитники.

Прорыв обороны российских захватчиков и захват плацдарма осуществили силы подразделений "Хартии" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Смотрите: Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили российские пушки, РСЗО и "буханки" на Харьковщине. ВИДЕО

Как воины Хартии деоккупировали лесной массив возле Липцев

Автор: 

боевые действия (4134) 92 отдельная штурмовая бригада (252) Харьковская область (897) Харьковский район (281) Липцы (10) Бригада НГУ Хартия (8)


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Честь і хвала нашим Воінам
та величезна подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.05.2025 11:14 Ответить
Молодці! Як легко було втрачати десятки км території, а як важко відвоювати у русні 200 га.
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08.05.2025 11:15 Ответить
Згоден, Слава ЗСУ, яки всупереч діям керівництва б'ють ворога
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08.05.2025 11:16 Ответить
Треба писати не втратили, а подарували родині 1500 білих лад, так більш толерантно
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08.05.2025 11:14 Ответить
це 2 кв км.
краще писати в квадратних метрах.
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08.05.2025 11:22 Ответить
 
 