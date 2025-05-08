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Новини Бойові дії на Харківщині
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Деокуповано понад 200 гектарів, РФ втратила майже 1,5 тис. солдатів: як воїни "Хартії" визволили лісовий масив біля Липців

Як воїни Хартії деокупували лісовий масив біля Липців

Воїни 13-ї бригади НГУ "Хартія" визволили лісовий масив на північ від Липців (Харківщина), який російські окупанти називали "Берлін".

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (більше 200 гектарів)", - йдеться в повідомленні.

Наступальні дії тривали 5,5 місяців - із листопада 2024 року.

Дивіться також: Нацгвардійці "Хартії" знищили склади БК, міномети, гармати й техніку російських загарбників. ВIДЕО

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки", - розповіли захисники.

Прорив оборони російських загарбників та захоплення плацдарму здійснили сили підрозділів "Хартії" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Дивіться: Нацгвардійці "Хартії" знищили російські гармати, РСЗВ та "буханки" на Харківщині. ВIДЕО

Як воїни Хартії деокупували лісовий масив біля Липців

Автор: 

бойові дії (3889) 92 окрема штурмова бригада (252) Харківська область (904) Харківський район (282) Липці (10) бригада НГУ Хартія (8)


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Честь і хвала нашим Воінам
та величезна подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.05.2025 11:14 Відповісти
Молодці! Як легко було втрачати десятки км території, а як важко відвоювати у русні 200 га.
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08.05.2025 11:15 Відповісти
Згоден, Слава ЗСУ, яки всупереч діям керівництва б'ють ворога
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08.05.2025 11:16 Відповісти
Треба писати не втратили, а подарували родині 1500 білих лад, так більш толерантно
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08.05.2025 11:14 Відповісти
якщо в твого підрозділу нема безлімітного м'яса, і менше техніки та озброєнь ніж у ворога - це велике досягнення.
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08.05.2025 12:04 Відповісти
Героям Слава!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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08.05.2025 12:37 Відповісти
 
 