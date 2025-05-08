Деокуповано понад 200 гектарів, РФ втратила майже 1,5 тис. солдатів: як воїни "Хартії" визволили лісовий масив біля Липців
Воїни 13-ї бригади НГУ "Хартія" визволили лісовий масив на північ від Липців (Харківщина), який російські окупанти називали "Берлін".
Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (більше 200 гектарів)", - йдеться в повідомленні.
Наступальні дії тривали 5,5 місяців - із листопада 2024 року.
"Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки", - розповіли захисники.
Прорив оборони російських загарбників та захоплення плацдарму здійснили сили підрозділів "Хартії" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та величезна подяка за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️