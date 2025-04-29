Нацгвардійці "Хартії" знищили склади БК, міномети, гармати й техніку російських загарбників. ВIДЕО
Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" знищили склади БК, міномети, гармати й техніку ворога
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських захисників опублікований у соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар29.04.2025 23:04 Відповісти Мені подобається 3
Владислав Сварчевський
показати весь коментар29.04.2025 23:22 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль