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Нацгвардійці "Хартії" знищили склади БК, міномети, гармати й техніку російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" знищили склади БК, міномети, гармати й техніку ворога

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських захисників опублікований у соцмережі.

Дивіться: Український десантник знищив російського штурмовика чергою з автомата на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) знищення (7286) Національна гвардія (1537) бригада НГУ Хартія (5)


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29.04.2025 23:04 Відповісти
Просто на "відмінно", ХАРТІЯ!!!!
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29.04.2025 23:22 Відповісти
 
 