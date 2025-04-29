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Нацгвардейцы "Хартії" уничтожили склады БК, минометы, орудия и технику российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартія" уничтожили склады БК, минометы, пушки и технику врага

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских защитников опубликована в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974) Национальная гвардия (2125) Бригада НГУ Хартия (5)


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29.04.2025 23:04 Ответить
Просто на "відмінно", ХАРТІЯ!!!!
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29.04.2025 23:22 Ответить
 
 