Нацгвардейцы "Хартії" уничтожили склады БК, минометы, орудия и технику российских захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартія" уничтожили склады БК, минометы, пушки и технику врага
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских защитников опубликована в соцсети.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий29.04.2025 23:04 Ответить Мне нравится 2
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий29.04.2025 23:22 Ответить Мне нравится 0
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