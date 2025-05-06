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Нацгвардійці "Хартії" знищили російські гармати, РСЗВ та "буханки" на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" знищили російські гармати, РСЗВ та "буханки" на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських захисників опублікований у соцмережі.

Дивіться: Російський загарбник качається по полю із відірваною ногою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Національна гвардія (1543) бригада НГУ Хартія (7)


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