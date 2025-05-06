Російський загарбник качається по полю із відірваною ногою. ВIДЕО

Оператори дронів 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ої бригади поблизу населеного пункту Костянтинопіль Донецької області атакували двох російських загарбників, які їхали на мотоциклі.

Як інформує Цензор.НЕТ, внаслідок скиду боєприпасу одному із окупантів відірвало ногу.

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