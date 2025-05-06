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Російський загарбник качається по полю із відірваною ногою. ВIДЕО
Оператори дронів 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ої бригади поблизу населеного пункту Костянтинопіль Донецької області атакували двох російських загарбників, які їхали на мотоциклі.
Як інформує Цензор.НЕТ, внаслідок скиду боєприпасу одному із окупантів відірвало ногу.
Топ коментарі
+8 Pavlo Z
показати весь коментар06.05.2025 21:51
+8 Green Bill #603485
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+5 Анатолий Шейко
показати весь коментар06.05.2025 21:50
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На самому цікавому моменті обірвали відос.
Вершник без голови
Мотоцикліст без ноги - тормозити зможе, а от передачу увімкнути не зможе!!!
А коник без ноги.
Слава Україні!
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)