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Російський загарбник качається по полю із відірваною ногою. ВIДЕО

Оператори дронів 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ої бригади поблизу населеного пункту Костянтинопіль Донецької області атакували двох російських загарбників, які їхали на мотоциклі.

Як інформує Цензор.НЕТ, внаслідок скиду боєприпасу одному із окупантів відірвало ногу.

Також дивіться: На Донецькому напрямку ворог почав застосовувати водолазів для проникнення ДРГ: їх було ліквідовано. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Донецька область (8578) 79 окрема десантно-штурмова бригада (201) Волноваський район (232) Костянтинопіль (63)


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Топ коментарі
+8
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06.05.2025 21:51
+8
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06.05.2025 21:53
+5
Безкінечно б дивився!
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06.05.2025 21:50
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Безкінечно б дивився!
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06.05.2025 21:50 Відповісти
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06.05.2025 21:51 Відповісти
Буває
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06.05.2025 21:51 Відповісти
Фрістайло!
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06.05.2025 21:53 Відповісти
а ровер гарний десь спиз...ли, нічо, пришиють ножку та знову у бій, за дедоф.
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06.05.2025 21:53 Відповісти
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06.05.2025 21:53 Відповісти
що за танці ?
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06.05.2025 21:54 Відповісти
Готується зробити нижній брейк
На самому цікавому моменті обірвали відос.
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06.05.2025 21:56 Відповісти
Вершник без голови
Мотоцикліст без ноги - тормозити зможе, а от передачу увімкнути не зможе!!!
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06.05.2025 21:58 Відповісти
Купила мама коника.
А коник без ноги.
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06.05.2025 22:02 Відповісти
Театріс для московитів з 2014 року, від Мирних Українців!!
Слава Україні!
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06.05.2025 21:58 Відповісти
Ідеальна качалка для кацапів.
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06.05.2025 21:59 Відповісти
Я би краще подивився як тоне носій калібрів в Новоросійську.
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06.05.2025 22:07 Відповісти
Харашо тому живьотся,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
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06.05.2025 22:10 Відповісти
Треба подарувати йому вєлік, або самокат...
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06.05.2025 22:10 Відповісти
це йому першим скидом відірвало
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06.05.2025 22:12 Відповісти
Ги-ги, ги-ги, а мокша без ноги!
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06.05.2025 22:22 Відповісти
Це штраф за незаконне перетинання кордону!
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06.05.2025 22:24 Відповісти
Через дурну голову ногам лихо.
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06.05.2025 23:02 Відповісти
 
 