Российский захватчик качается по полю с оторванной ногой. ВИДЕО

Операторы дронов 3-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады вблизи населенного пункта Константинополь Донецкой области атаковали двух российских захватчиков, которые ехали на мотоцикле.

Как информирует Цензор.НЕТ, вследствие сброса боеприпаса одному из оккупантов оторвало ногу.

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