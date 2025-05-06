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Российский захватчик качается по полю с оторванной ногой. ВИДЕО

Операторы дронов 3-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады вблизи населенного пункта Константинополь Донецкой области атаковали двух российских захватчиков, которые ехали на мотоцикле.

Как информирует Цензор.НЕТ, вследствие сброса боеприпаса одному из оккупантов оторвало ногу.

Также смотрите: На Донецком направлении враг начал применять водолазов для проникновения ДРГ: они были ликвидированы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) Донецкая область (9767) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196) Волновахский район (229) Константинополь (62)


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Топ комментарии
+7
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06.05.2025 21:53
+4
Безкінечно б дивився!
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06.05.2025 21:50
+4
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06.05.2025 21:51
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Безкінечно б дивився!
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06.05.2025 21:50 Ответить
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06.05.2025 21:51 Ответить
Буває
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06.05.2025 21:51 Ответить
Фрістайло!
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06.05.2025 21:53 Ответить
а ровер гарний десь спиз...ли, нічо, пришиють ножку та знову у бій, за дедоф.
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06.05.2025 21:53 Ответить
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06.05.2025 21:53 Ответить
що за танці ?
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06.05.2025 21:54 Ответить
Готується зробити нижній брейк
На самому цікавому моменті обірвали відос.
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06.05.2025 21:56 Ответить
Вершник без голови
Мотоцикліст без ноги - тормозити зможе, а от передачу увімкнути не зможе!!!
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06.05.2025 21:58 Ответить
Купила мама коника.
А коник без ноги.
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06.05.2025 22:02 Ответить
Театріс для московитів з 2014 року, від Мирних Українців!!
Слава Україні!
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06.05.2025 21:58 Ответить
Ідеальна качалка для кацапів.
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06.05.2025 21:59 Ответить
Я би краще подивився як тоне носій калібрів в Новоросійську.
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06.05.2025 22:07 Ответить
Харашо тому живьотся,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
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06.05.2025 22:10 Ответить
Треба подарувати йому вєлік, або самокат...
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06.05.2025 22:10 Ответить
це йому першим скидом відірвало
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06.05.2025 22:12 Ответить
Ги-ги, ги-ги, а мокша без ноги!
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06.05.2025 22:22 Ответить
Це штраф за незаконне перетинання кордону!
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06.05.2025 22:24 Ответить
 
 