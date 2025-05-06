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Российский захватчик качается по полю с оторванной ногой. ВИДЕО
Операторы дронов 3-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады вблизи населенного пункта Константинополь Донецкой области атаковали двух российских захватчиков, которые ехали на мотоцикле.
Как информирует Цензор.НЕТ, вследствие сброса боеприпаса одному из оккупантов оторвало ногу.
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+7 Green Bill #603485
показать весь комментарий06.05.2025 21:53
+4 Анатолий Шейко
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+4 Pavlo Z
показать весь комментарий06.05.2025 21:51
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На самому цікавому моменті обірвали відос.
Вершник без голови
Мотоцикліст без ноги - тормозити зможе, а от передачу увімкнути не зможе!!!
А коник без ноги.
Слава Україні!
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)