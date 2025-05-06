4 810 25
На Донецком направлении враг начал применять водолазов для проникновения ДРГ: они были ликвидированы. ВИДЕО
На Донецком направлении враг начал активно применять водолазов для проникновения ДРГ в тыл силам обороны Украины. Так сегодня была обнаружена и уничтожена такая группа из трех человек.
Операторы беспилотников группы "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины опубликовали соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+7 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий06.05.2025 20:55
+7 Перехватчик
показать весь комментарий06.05.2025 20:56
+6 Oxa Ogel
показать весь комментарий06.05.2025 20:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
95 квартал - победил!
Прыгнул пьяный в реку, третий месяц нету!