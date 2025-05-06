На Донецком направлении враг начал применять водолазов для проникновения ДРГ: они были ликвидированы. ВИДЕО

На Донецком направлении враг начал активно применять водолазов для проникновения ДРГ в тыл силам обороны Украины. Так сегодня была обнаружена и уничтожена такая группа из трех человек.

Операторы беспилотников группы "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины опубликовали соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.

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