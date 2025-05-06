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На Донецком направлении враг начал применять водолазов для проникновения ДРГ: они были ликвидированы. ВИДЕО

На Донецком направлении враг начал активно применять водолазов для проникновения ДРГ в тыл силам обороны Украины. Так сегодня была обнаружена и уничтожена такая группа из трех человек.

Операторы беспилотников группы "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины опубликовали соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский штурмовик истек кровью после неудачной попытки самоубийства с гранатой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3598) Национальная гвардия (2132) ДРГ (99)


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Топ комментарии
+7
Прощайтє іхиіандри *****
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06.05.2025 20:55
+7
Кто в воде лежит без глаза, тот похож на росводолаза
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06.05.2025 20:56
+6
Ото пиявки нажеруться!!!
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06.05.2025 20:49
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Ото пиявки нажеруться!!!
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06.05.2025 20:49 Ответить
Морские шпротики 😁
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06.05.2025 20:50 Ответить
Це не водолази, це оркодебілоїди.
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06.05.2025 20:52 Ответить
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06.05.2025 20:55 Ответить
Прощайтє іхиіандри *****
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06.05.2025 20:55 Ответить
нащо в тій калюжі водолази
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06.05.2025 20:56 Ответить
Кто в воде лежит без глаза, тот похож на росводолаза
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06.05.2025 20:56 Ответить
РФ надихнула операція з трубой, вони взагалі на видумкі гаразді. Ні один український хенерал не зміг навіть уявити, що вони полізуть газовою трубою. Тому трубу берегли, мабуть на майбутнє.. Щоб там не казали, Просирський в ітоге просрав Суджу. І Зельману нічім торгуватись.
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06.05.2025 20:58 Ответить
Водолази відлазились.
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06.05.2025 21:10 Ответить
Зубы дракона - смеёмся, мангал - смеёмся, водолазы - смеёмся!
95 квартал - победил!
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06.05.2025 21:11 Ответить
Далі підводний човник у калюжі.
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06.05.2025 21:27 Ответить
Там дуже глибоко?На декомпресію багато часу витрачається?
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06.05.2025 21:13 Ответить
і на зарядку кисневих балонів для пірнання....
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06.05.2025 21:37 Ответить
Хлопці, дивіться пильніше, вони точно з якоїсь субмарини повилазили в тому рові ! Глибинними бомбами треба закидати !
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06.05.2025 21:15 Ответить
Опа, морских котиков на шашлик пустили.
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06.05.2025 21:23 Ответить
...продовження серіалу ужастиків "Дєло "Труба"
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06.05.2025 21:29 Ответить
были газолазики, теперь водолазики, скоро землкополазики пойдут
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06.05.2025 21:35 Ответить
між іншим колись був проект машини, що під землею мала рити тунелі і доставляти солдат, але технічно практично неможливо
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06.05.2025 22:10 Ответить
Іхтіандре, синку, видиби...
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06.05.2025 21:30 Ответить
Гриша по нырянью - чемпион планеты.
Прыгнул пьяный в реку, третий месяц нету!
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06.05.2025 21:31 Ответить
Як там колись казав їх свинособачий міністр: "Как поплавалі?"
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06.05.2025 21:46 Ответить
жаби ..бані))) пузирі пускають)
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06.05.2025 21:51 Ответить
Винахідливі, паскуди, цього не віднімеш. Труба спокою не дає.
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06.05.2025 22:09 Ответить
скільки цінної риби знищили разом з **********...
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06.05.2025 22:13 Ответить
они утонули
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06.05.2025 22:17 Ответить
 
 