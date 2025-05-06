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На Донецькому напрямку ворог почав застосовувати водолазів для проникнення ДРГ: їх було ліквідовано. ВIДЕО

На Донецькому напрямку ворог почав активно застосовувати водолазів для проникнення ДРГ в тил силам оборони України. Так сьогодні була виявлена та знищена така група з трьох осіб.

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України опублікували відповідне відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський штурмовик стік кров’ю після невдалої спроби самогубства з гранатою. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) Національна гвардія (1543) ДРГ (107)


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Топ коментарі
+7
Прощайтє іхиіандри *****
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06.05.2025 20:55
+6
Кто в воде лежит без глаза, тот похож на росводолаза
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06.05.2025 20:56
+5
Ото пиявки нажеруться!!!
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06.05.2025 20:49
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Ото пиявки нажеруться!!!
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06.05.2025 20:49 Відповісти
Морские шпротики 😁
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06.05.2025 20:50 Відповісти
Це не водолази, це оркодебілоїди.
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06.05.2025 20:52 Відповісти
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06.05.2025 20:55 Відповісти
Прощайтє іхиіандри *****
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06.05.2025 20:55 Відповісти
нащо в тій калюжі водолази
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06.05.2025 20:56 Відповісти
Кто в воде лежит без глаза, тот похож на росводолаза
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06.05.2025 20:56 Відповісти
РФ надихнула операція з трубой, вони взагалі на видумкі гаразді. Ні один український хенерал не зміг навіть уявити, що вони полізуть газовою трубою. Тому трубу берегли, мабуть на майбутнє.. Щоб там не казали, Просирський в ітоге просрав Суджу. І Зельману нічім торгуватись.
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06.05.2025 20:58 Відповісти
Водолази відлазились.
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06.05.2025 21:10 Відповісти
Зубы дракона - смеёмся, мангал - смеёмся, водолазы - смеёмся!
95 квартал - победил!
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06.05.2025 21:11 Відповісти
Далі підводний човник у калюжі.
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06.05.2025 21:27 Відповісти
Там дуже глибоко?На декомпресію багато часу витрачається?
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06.05.2025 21:13 Відповісти
і на зарядку кисневих балонів для пірнання....
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06.05.2025 21:37 Відповісти
Хлопці, дивіться пильніше, вони точно з якоїсь субмарини повилазили в тому рові ! Глибинними бомбами треба закидати !
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06.05.2025 21:15 Відповісти
Опа, морских котиков на шашлик пустили.
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06.05.2025 21:23 Відповісти
...продовження серіалу ужастиків "Дєло "Труба"
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06.05.2025 21:29 Відповісти
были газолазики, теперь водолазики, скоро землкополазики пойдут
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06.05.2025 21:35 Відповісти
Іхтіандре, синку, видиби...
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06.05.2025 21:30 Відповісти
Гриша по нырянью - чемпион планеты.
Прыгнул пьяный в реку, третий месяц нету!
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06.05.2025 21:31 Відповісти
Як там колись казав їх свинособачий міністр: "Как поплавалі?"
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06.05.2025 21:46 Відповісти
жаби ..бані))) пузирі пускають)
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06.05.2025 21:51 Відповісти
 
 