На Донецькому напрямку ворог почав застосовувати водолазів для проникнення ДРГ: їх було ліквідовано. ВIДЕО

На Донецькому напрямку ворог почав активно застосовувати водолазів для проникнення ДРГ в тил силам оборони України. Так сьогодні була виявлена та знищена така група з трьох осіб.

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України опублікували відповідне відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

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