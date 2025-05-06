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Російський штурмовик стік кров’ю після невдалої спроби самогубства з гранатою. ВIДЕО
У районі Торецька зафіксовано спробу російського штурмовика накласти на себе руки за допомогою гранати. За даними відеоспостереження, окупант намагався активувати боєприпас, однак зробив це неправильно — вибух не спричинив миттєвої смерті, а призвів до важкого поранення.
Отримані травми стали несумісними з життям: противник стікав кров’ю ще деякий час, перебуваючи без допомоги в зоні бойових дій. Інцидент зафіксовано операторами безпілотника бригади "Хижак", які вели спостереження за ворожими позиціями, повідомляє Цензор.НЕТ.
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