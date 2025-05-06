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Російський штурмовик стік кров’ю після невдалої спроби самогубства з гранатою. ВIДЕО

У районі Торецька зафіксовано спробу російського штурмовика накласти на себе руки за допомогою гранати. За даними відеоспостереження, окупант намагався активувати боєприпас, однак зробив це неправильно — вибух не спричинив миттєвої смерті, а призвів до важкого поранення.

Отримані травми стали несумісними з життям: противник стікав кров’ю ще деякий час, перебуваючи без допомоги в зоні бойових дій. Інцидент зафіксовано операторами безпілотника бригади "Хижак", які вели спостереження за ворожими позиціями, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Нацполіція (15205) самогубство (636)


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06.05.2025 19:23 Відповісти
повеселил хлопцев)
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06.05.2025 19:39 Відповісти
То він гадав, що граната зіпсувалась - от і викинув...
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06.05.2025 19:47 Відповісти
Идёт мужик по лесу. Слышит - в кустах кто-то стонет и хрипит. Он туда - а там мужик в петле висит. А петля - в подмышках пропущена.
- Ты чё?!
- Да вот - хотел повеситься...
- Так чего ж не за шею?
- За шею неудобно... Дышать трудно...
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06.05.2025 19:49 Відповісти
Совковська РГН-ка, чи що? Та могла і не зірватися.
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06.05.2025 19:57 Відповісти
Потєряв підручник по чучхе((( А там усе - як народитися, як рости, як вчитися... Як гранатою застрелитися...
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06.05.2025 20:44 Відповісти
Результат головне є , а яким методом то таке
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06.05.2025 21:23 Відповісти
Он симулировал суицид. Поэтому положил гранату подальше. Хитрый. Но результат не ясен.
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06.05.2025 21:46 Відповісти
Жило грішно, і здохло смішно! Московіт, що тут казати!
Слава Україні!
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06.05.2025 21:54 Відповісти
 
 