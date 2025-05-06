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Бійці "Форпосту" зірвали ворожий штурм і взяли у полон окупанта – в’язня зі "Шторм Z". ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили атаку російських загарбників. Під вогнем українських захисників ворог змушений був відступити з втратами. Під час бою також в полон потрапив один зі штурмовиків – уродженець Курської області, прапорщик армії РФ. З’ясувалося, що він воював у складі загону "Шторм Z", який формують із засуджених. До мобілізації відбував покарання за дезертирство.

У полоні він подякував українським бійцям за врятоване життя та надану допомогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Невдала спроба втечі: український FPV-дрон наздогнав африканського найманця на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


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Воно тiкало і не здалося в полон самo.
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06.05.2025 18:50 Відповісти
 
 