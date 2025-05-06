Бійці "Форпосту" зірвали ворожий штурм і взяли у полон окупанта – в’язня зі "Шторм Z". ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили атаку російських загарбників. Під вогнем українських захисників ворог змушений був відступити з втратами. Під час бою також в полон потрапив один зі штурмовиків – уродженець Курської області, прапорщик армії РФ. З’ясувалося, що він воював у складі загону "Шторм Z", який формують із засуджених. До мобілізації відбував покарання за дезертирство.

У полоні він подякував українським бійцям за врятоване життя та надану допомогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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