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Бійці "Форпосту" зірвали ворожий штурм і взяли у полон окупанта – в’язня зі "Шторм Z". ВIДЕО
На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" успішно відбили атаку російських загарбників. Під вогнем українських захисників ворог змушений був відступити з втратами. Під час бою також в полон потрапив один зі штурмовиків – уродженець Курської області, прапорщик армії РФ. З’ясувалося, що він воював у складі загону "Шторм Z", який формують із засуджених. До мобілізації відбував покарання за дезертирство.
У полоні він подякував українським бійцям за врятоване життя та надану допомогу, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Olena Lynch
показати весь коментар06.05.2025 18:50 Відповісти Мені подобається 1
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