Бойцы "Форпоста" сорвали вражеский штурм и взяли в плен оккупанта – заключенного из "Шторм Z". ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" успешно отразили атаку российских захватчиков. Под огнем украинских защитников враг вынужден был отступить с потерями. Во время боя также в плен попал один из штурмовиков - уроженец Курской области, прапорщик армии РФ. Выяснилось, что он воевал в составе отряда "Шторм Z", который формируют из осужденных. До мобилизации отбывал наказание за дезертирство.

В плену он поблагодарил украинских бойцов за спасенную жизнь и оказанную помощь, сообщает Цензор.НЕТ.

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