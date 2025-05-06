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Бойцы "Форпоста" сорвали вражеский штурм и взяли в плен оккупанта – заключенного из "Шторм Z". ВИДЕО
На Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" успешно отразили атаку российских захватчиков. Под огнем украинских защитников враг вынужден был отступить с потерями. Во время боя также в плен попал один из штурмовиков - уроженец Курской области, прапорщик армии РФ. Выяснилось, что он воевал в составе отряда "Шторм Z", который формируют из осужденных. До мобилизации отбывал наказание за дезертирство.
В плену он поблагодарил украинских бойцов за спасенную жизнь и оказанную помощь, сообщает Цензор.НЕТ.
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Olena Lynch
показать весь комментарий06.05.2025 18:50 Ответить Мне нравится 1
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