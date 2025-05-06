Неудачная попытка побега: украинский FPV-дрон догнал африканского наемника на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении операторы беспилотника снова подтвердили: от украинского дрона не убежишь. На этот раз целью стал африканский наемник, который пытался спастись бегством.

Несмотря на попытку покинуть зону поражения, FPV-дрон быстро догнал цель и ликвидировал оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.

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