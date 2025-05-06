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Неудачная попытка побега: украинский FPV-дрон догнал африканского наемника на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении операторы беспилотника снова подтвердили: от украинского дрона не убежишь. На этот раз целью стал африканский наемник, который пытался спастись бегством.

Несмотря на попытку покинуть зону поражения, FPV-дрон быстро догнал цель и ликвидировал оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует российскую "буханку" с маркировкой Z, а также ББМ и три грузовика. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598)


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Топ комментарии
+17
Нігери мають такі самі права здохнути в Україні, як і кацапи - інакше це був би расизм.
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06.05.2025 18:00
+11
Украхїнське сафарі воно таке. Це не в африканьскій савані на звіряток полювати! 😁
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06.05.2025 17:57
+8
А міг би сидіти вдома під пальмою...
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06.05.2025 18:00
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Украхїнське сафарі воно таке. Це не в африканьскій савані на звіряток полювати! 😁
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06.05.2025 17:57 Ответить
Боба, боба, боба!
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06.05.2025 18:01 Ответить
А міг би сидіти вдома під пальмою...
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06.05.2025 18:00 Ответить
"Ай-я-я-яй! Убили негра!!! Суки, замочили!..."
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06.05.2025 18:13 Ответить
Только мертвый негр не может идти в СВО.
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06.05.2025 18:26 Ответить
На пальмі
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06.05.2025 18:13 Ответить
Або на пальмі.
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06.05.2025 18:54 Ответить
А потрапив би в полон казав би що заставілі обманули надулі. І відпустіть в Буркіна-Фасо банани їсти я тільки на машині їздив і кашки варив
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06.05.2025 18:00 Ответить
Ага , як той з сєнєгалу розповідав,що хотів в Європу, а його відправили на штурм.
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06.05.2025 18:56 Ответить
Нігери мають такі самі права здохнути в Україні, як і кацапи - інакше це був би расизм.
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06.05.2025 18:00 Ответить
Цікава думка.
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06.05.2025 18:13 Ответить
Це база. ))
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06.05.2025 18:19 Ответить
в даному випадку права чорношкірого папуаса було збережено
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06.05.2025 18:14 Ответить
тож мені Усейн Болт))
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06.05.2025 18:01 Ответить
Ну, звиняйте, бананів немає!!
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06.05.2025 18:02 Ответить
Цікаво в нього в кишенях було насіння баобабу?
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06.05.2025 18:09 Ответить
Він душу свою на баобабі залишив, коли їхав у Росію...
На території Африки є така країна - Бенін. (Колишня Дагомея). Існувало близько 280 років. Процвітало за рахунок работоргівлі. Місцеві "царьки" відправляли озброєні загони углиб континенту. Ті захоплювали в полон людей, а потім продавали їх європейцям та арабам. На території ринку рабів, на узбережжі, росло дерево. За віруваннями негрів, якщо ти отримаєш посвяту біля нього, то твоя душа, після смерті, повернеться на батьківщину, до цього дерева.... От і його душа, зараз, тиняється, як неприкаянна, навкруги того баобаба...
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06.05.2025 18:22 Ответить
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06.05.2025 18:12 Ответить
Болт?
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06.05.2025 18:13 Ответить
И надо так быстро бежать и бежать
под Купянском драпать нужно
Я черный такой, и меня не догнать
И всё потому что

ярусский я бегу до конца
ярусский, взрыв разнес пол лица...
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06.05.2025 18:20 Ответить
брудний свинячий нігер або нєгр
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06.05.2025 18:21 Ответить
Традиційно чорнодупі на олімпіадах беруть медалі у бігу, а білі у стрільбі. Трохи не добіг тут, але медальку може й дадуть.
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06.05.2025 18:36 Ответить
Це бурят?Як я рад.
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06.05.2025 18:44 Ответить
Вдале полювання на ноусерів!
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06.05.2025 18:49 Ответить
Українські чорноземи стануть ще чорнішими.
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06.05.2025 18:52 Ответить
А міг би як пушкін писати вірші.
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06.05.2025 19:17 Ответить
 
 