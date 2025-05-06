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Неудачная попытка побега: украинский FPV-дрон догнал африканского наемника на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении операторы беспилотника снова подтвердили: от украинского дрона не убежишь. На этот раз целью стал африканский наемник, который пытался спастись бегством.
Несмотря на попытку покинуть зону поражения, FPV-дрон быстро догнал цель и ликвидировал оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.
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+17 Андрій Руденко #570436
показать весь комментарий06.05.2025 18:00
+11 igor shmatko
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+8 Александр Чуднивец #474549
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На території Африки є така країна - Бенін. (Колишня Дагомея). Існувало близько 280 років. Процвітало за рахунок работоргівлі. Місцеві "царьки" відправляли озброєні загони углиб континенту. Ті захоплювали в полон людей, а потім продавали їх європейцям та арабам. На території ринку рабів, на узбережжі, росло дерево. За віруваннями негрів, якщо ти отримаєш посвяту біля нього, то твоя душа, після смерті, повернеться на батьківщину, до цього дерева.... От і його душа, зараз, тиняється, як неприкаянна, навкруги того баобаба...
под Купянском драпать нужно
Я черный такой, и меня не догнать
И всё потому что
ярусский я бегу до конца
ярусский, взрыв разнес пол лица...